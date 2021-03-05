realme 徐起：突破中高端市场成为亿级玩家，芯片短缺或持续到年底

自 2019 年回归国内市场以来，realme 在国内保持着十分紧凑的新品发布节奏。

3 月 4 日，继此前的 V 系列、Q 系列、X 系列之外，realme 推出了全新的 GT 系列。realme 副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起在接受新浪科技在内的媒体采访时表示，真我 GT 是 realme 冲击中高端市场的第一款性能旗舰产品，同时也将会是在中国市场成长的重要突破口。

今年 2 月，realme 公布了 “双平台 + 双旗舰”战略。徐起透露，影像旗舰 X 系列新品也将很快对外发布。不过他强调，realme 定义的中高端，不是 5000 元以上的价位段，而是仍旧基于年轻群体，聚焦在 4000 元以下。“我们把 GT 系列定义为中高端，但是依然是在一个能够接受的也比较合理比较好的价位段。”

除了冲击中高端市场，徐起说，realme 全球用户已超 7000 万，下一个目标是成为亿级玩家。而在中国市场，今年的销量目标要达到千万级。

双平台双旗舰冲击中高端

2020 年 9 月，徐起对外公布了 realme 重新梳理后的四大产品线：V 系列、X 系列；Q 系列，以及高端系列，也是 realme 全新的性能旗舰系列。

时隔近半年，这一高端性能旗舰系列真我 GT 也终于正式对外亮相。

真我 GT 搭载 5nm 制程工艺的高通骁龙 888，配备 6.43 英寸 120Hz 三星 Super AMOLED 显示屏，采用 6400 万索尼广角三摄，首发价 2799 元起。

在徐起看来，realme 对自己的定位是要做全球主流的手机品牌，因此在原有的 V 系列、Q 系列、X 系列之外，需要 GT 系列作为旗舰来完善产品线布局，冲击中高端市场。

他对性能旗舰的定义是，至少要兼具性能、设计、耐力三个方面，在核心配置、设计感和续航等方面满足用户的需求。不过徐起强调，realme 要布局的中高端，并不是 5000 元以上的价位段，而是基于目前 realme 的核心用户——年轻群体，聚焦 4000 元以下价位段。在中高端的配置之下，同时在价格上也能让用户接受。

日前，realme 宣布将在 2021 年启用 “双平台 + 双旗舰”战略，在高通骁龙 8 系列旗舰 SoC 以及联发科天玑系列旗舰 SoC 的共同辅助下，为消费者带来多款中高端手机。其中部分产品将以超强性能作为主打，另外一部分产品则将以优秀影像体验作为主打。

徐起在发布会上预告，realme 性能旗舰系列的下一款产品真我 GT Neo 将搭载联发科旗舰芯片天玑 1200，发布时间敬请期待。

至于在影像旗舰方面，他也提及了 realme 在影像方面的一些积累，比如在海外市场发布的 1 亿像素的影像能力。“具体情况，大家可以期待后续旗舰新品的表现。”

下个目标是成为亿级玩家

在发布会上，徐起公布 realme 在 2020 年的成绩：根据 Counterpoint 数据显示，realme 2020 年全球手机出货量累计超过 4240 万台，同比增长 65%，是全球唯一一个增长超过 60% 的品牌。

延续 2020 年的上升势头，2021 年 realme 销量继续快速增长，目前全球用户数量正式突破 7000 万。他表示，realme 的下个目标是销量尽快破亿，成为亿级玩家。

在亿级的目标中，中国市场无疑是重要的一环。

根据 IDC 预测，2021 年中国智能手机出货量将同比增长 4.6%，市场规模将上升至 3.4 亿台。徐起认为，今年中国 5G 用户的发展会更加迅速，尤其是 T1-T3 城市的 5G 普及率越来越高，随之也会有 5G 手机的大量需求产生。

在 2020 年双 11 的公开信中，徐起提及，国内市场 2021 年计划达成千万级别的销量目标，将成为 realme 越级成长的下一个重要支点。

“2021 将成为 realme 中国爆发的元年”，徐起说，realme 在国内市场 2020 年 Q4 实现了超过 400% 的同比增长，今年 1-2 月出货量增长超过 600%，市场份额提升了近 2 个点。

渠道是销量的重要支撑，他表示，2021 年 realme 在国内首先会继续在线上渠道发力，同时积极布局线下渠道。据悉，目前 realme 在国内已有 3 万多家线下售点，未来将在 T1-T6 级城市继续扩大覆盖。

今年 realme 在国内也将重点发力两大渠道，一是 NKA（全国性重点客户，包括国苏迪乐，京东之家等），以及大客户渠道，通过与 NKA 大客户达成重要战略合作，获得更多大客户储备；二是运营商，通过与运营商合作，共同把一些入门级 5G 产品带向市场。

芯片缺货或持续到今年底

日前，芯片缺货的话题上榜微博热搜，而手机行业无疑难逃波及。

徐起坦言，今年的确全球都面临着整体芯片缺货的局面。对于手机行业而言，除了主芯片，还有电源、射频等元器件短缺。这也将对手机厂商的采购规划造成较大压力。

具体而言，目前旗舰机的芯片缺货情况会比千元机更严重，并且缺货的状况可能会持续到今年年底。

realme 也采取了积极的措施应对。一是提前规划相关芯片需求，可以减轻一部分压力；二是 realme 的双平台双旗舰产品战略，通过不同产品特性选择不同厂商的芯片，也可以减轻单一芯片需求紧缺的影响。

“就整体的大环境而言，我们对于芯片的储备还是比较理想的。可能部分芯片的缺货会比较严重，但是很多重要的产品，我们的准备相对而言还是比较充分，所以我们今年的新品节奏依然比较快。”

供应紧张之下，也将导致采购成本上升，这又是否会对手机厂商的利润情况带来压力？徐起解释，realme 一直以来采取轻资产的方式运作，比如在营销、渠道结构等方面，这也是 realme 的产品能够保持价格竞争力的原因之一。

“realme 要在市场获得用户的认可，为用户提供越级产品，同时也要健康运营，目前我们做得还不错。”他最后说。