担心 IPO 降低融资规模，美国生鲜杂货配送平台 Instacart 拟 “直接上市”

北京时间 3 月 5 日晚间消息，据报道，多位知情人士今日表示，美国生鲜杂货配送平台 Instacart 正考虑 “直接上市”。据悉，该平台主要担心通过传统的 IPO（首次公开招股）上市，可能导致承销商对股票定价过低，从而降低融资规模。

对于 Instacart 而言，本周早些时候在新一轮私人融资中筹集了 2.65 亿美元。另外，在新冠肺炎疫情期间，越来越多的消费者在网上购物，更多地在家里做饭，这让 Instacart 受益匪浅。

其中两位知情人士称，负责 Instacart 上市工作的投行人士预计，市场对 Instacart 的估值可能超过 500 亿美元。Instacart 本周早些时候表示，其最新一轮融资对其估值约 390 亿美元。

知情人士同时强调，Instacart 尚未就如何上市做出最终决定。对此，Instacart 拒绝发表评论。

此举若成，Instacart 将成为最新一家 “冷落”IPO 的公司。

几十年来，IPO 一直是上市的主要途径。但其弊端是，承销商可能对上市公司股票定价过低，导致融资规模缩小。相比之下，“直接上市”无需发行新股，只需简单地登记股票，就允许现有投资者在公开市场出售其股票。

上月底有报道称，美国最大的数字加密货币交易所 Coinbase 将通过 “直接上市”的方式上市。在此之前，Spotify、Slake 和 Palantir 等公司均采用这种形式上市。

数据服务商 Dealogic 数据显示，去年通过 IPO 上市的美国公司，其股价在上市首日平均上涨 36.2%，而 2019 年为 17.2%。

自去年夏天以来，随着美联储在新冠肺炎疫情期间采取措施，支持美国经济，市场出现了反弹，IPO 活动也如火如荼。但是，IPO 却有些失宠，因为越来越多的公司选择通过与 “特殊目的收购公司”（SPAC）合并，或 “直接上市”的方式来上市。

Dealogic 数据显示，去年不包括 SPAC 的 IPO 数量为 208 宗，为 2015 年以来最多。相比之下，有 249 家 SPAC 通过 IPO 上市。去年，两家知名的 “直接上市”公司是 Palantir 和 Asana。

2018 年，音乐流媒体服务平台 Spotify 率先通过 “直接上市”方式上市。此后，只有少数几家公司采用该方式上市。美国游戏平台 Roblox 今年早些时候放弃了 IPO 计划，下周，该公司将通过 “直接上市”方式在纽约证券交易所上市。

此外，美国最大的数字加密货币交易所 Coinbase 已经表示，正寻求通过 “直接上市”方式上市。知情人士称，在线股票交易平台 Robinhood 和机器人软件初创公司 UiPath 也在考虑 “直接上市”，而不是 IPO。