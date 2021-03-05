DXOMark 苹果 iPhone 12 mini 音频得分 73 分，暂列第八

IT之家 3 月 5 日消息 DXOMARK 昨日公布了苹果 iPhone 12 mini 的音频评测结果，最终得分 73 分持平 iPhone 12，DXO 评价为 “小身板大音量”。

苹果 iPhone12 mini 是 2020 年发布的 12 系列设备中最小的一款机型，具有 5.4 英寸 OLED 屏 , 重 133 克，虽然屏幕略小但该机在功能性方面与较大的姐妹机型几乎拥有同样的配置，包括声称是 “智能手机中最快的芯片组”的 A14 仿生芯片组。

IT之家了解到，iPhone 12 具有两个前置扬声器，而 12 mini 具有一个中央前置扬声器和一个位于右侧底部的侧置扬声器，均拥有降噪麦克风、支持音频变焦和杜比全景环绕声功能。

苹果 iPhone 12 mini 在 DXOMARK 音频测试的得分为 73，在其当前的智能手机音频排名中名列第八，而在美制机型中排第五。

DXO 认为，作为播放设备，iPhone 12 mini 具有很好的音色，出色的空间感，音频表现为看视频锦上添花；作为录音设备，这款袖珍机型效果很好，可以捕获各种音色，有非常好的动态效果、空间感以及响度。缺点是麦克风容易被遮挡，有一些较小的音损（包括录制高声压级内容时有抽吸效应），同时阴郁的音色平衡破坏了背景的自然度和信噪比。

DXO 结论：

苹果 iPhone 12 mini 将高性能压缩在一个小机身之内。同 iPhone 12 一样，它在以前的 iPhone 的基础上，在播放和录制方面有所进步，同时比 iPhone12 小，因此表现更加令人印象深刻。