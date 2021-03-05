五菱宏光销量击败特斯拉，国产新能源汽车产业快速崛起

国产新能源汽车正在一路高歌猛进。3月5日消息，上汽通用五菱品牌旗下车型五菱宏光MINI EV突破20万销量大关，成为全球小型新能源汽车销量纪录新的创造者。

数据显示，今年1月，五菱宏光MINI EV共售出36762辆，以超过1.5万辆的领先优势打败特斯拉Model 3车型，首次赢得全球电动车月度销量冠军。

不止五菱宏光，2020年，在全球产业遇冷的态势下，我国新能源汽车产业交出了一份亮眼的成绩单。

据国家统计局数据显示，2020我国新能源汽车产量和销量再创历史新高，分别达到了136.6万辆和136.7万辆，同比增长了7.5%和10.9%。其中，纯电驱动的主打车型在中高端市场占比超过了50%。在全球范围内，这一成绩居新能源汽车产销排行榜榜首，紧随其后的是德国和美国。

这是我国新能源汽车产销连续第六年蝉联世界第一，累计销量已达550万辆。

值得一提的是，在近日召开的两会上，新能源汽车再次成为国家产业发展的重点议题，会上，各大车企及汽车相关科技公司出席两会代表，围绕氢能、新能源消纳、充换电基础设施等核心问题建言献策，助力产业发展。

毋庸置疑，2021年，新能源汽车产业的发展必将会迎来新一波高潮。

回顾过去的一年，经过行业大洗牌，2020年末新能源产业呈现出了以下特点：

在全球产业下滑的趋势下，国内新能源汽车产业逆势增长超10%；

传统车企销量明显下滑，而以蔚来、理想、小鹏为代表的新造车势力大幅上涨；

华为、BAT等科技巨头，以及更多新造车玩家涌入赛道；

接下来，在国家两会的推动下，以及资本的加持下，新能源汽车产业会形成怎样的新格局？新造车势力能否异军突起？

2020逆势增幅10%，纯电动是主流车型

从当前市场来看，其车型包括四大类：混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV)、燃料电池电动汽车(FCEV)及其他电动汽车。其中，纯电动汽车是主流车型。

有数据统计，从2015年到2017年，我国新能源汽车销量分别达到了33.1万辆、50.7万辆、77.7万辆，增速十分显著。

当时国家政策已经基本确定了汽车电动化方向，但市场渗透率仍不足3%。到了2018年，新能源汽车产量和销量均完成了50%以上增幅，达到了127万辆和125.6万辆。其中纯电动汽车在四大类中单类的产量和销量分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%；

▲图片来源：中汽协，中商产业研究院整理

可见，纯电动汽车销量占据了新能源汽车市场整体销量的80%，成为了新能源汽车的主要驱动力。

2018年的车企排行中，传统车企比亚迪占据首位，总销量达到了192235辆，占总体销量的15.3%，其次是北汽、上汽，销量分别为132789辆和90180辆。

2019年，受新能源补贴退坡的影响，新能源汽车产销出现小幅度下降。

据中汽协数据显示，2019年新能源汽车产量和销量分别为124.2万辆和120.6万辆，同比下降2.3%和4.0%。

其中，比亚迪新能源汽车以21.9万的总销量继续稳居年度销量冠军，占据了20.7%的市场份额。排名次之的仍是北汽和上汽。



值得注意的是，此时的新造车势力已经开始凸显，蔚来凭借ES8和ES6两款车型以2.1万辆总销量挤进榜单第13位，小鹏以1.67万辆排进第14位。

2020年，受新冠疫情影响，全球汽车总销量下滑了五分之一，但新能源汽车逆风增长43%，达到了320万辆以上。这是全球新能源汽车首次突破300万大关。

同时国内销量增长了10.9%，创下137万辆的最高记录。

在车企排行榜中，传统车企新能源造车势力比亚迪销量以18.97万辆仍具榜首，但包括吉利（6.82万辆）、长城（5.74万辆）在内的三家车企，其销量与2019年相比均呈下滑趋势，其中吉利下滑最大达40%（2019销售11.3万辆）。

与此相反的是，新造车势力销量持续上涨，其中蔚来销量为4.37万辆，增幅达121%；理想销量达3.26万辆，小鹏汽车销量为2.71万辆（2019年交付），增幅达112%。

从近几年的销量数据，以及2020年的逆势增长来看，当前的新能源汽车行业有以下特点：

1、新能源汽车行业进入快速发展期；

2、在四类车型中，纯电动汽车最受市场欢迎；

3、比亚迪、上汽、吉利、长城等传统车企仍占主导地位，但销量有所下降；

4、以蔚来、理想、小鹏为代表的新造车势力正在逐步打开市场。

互联网巨头涌入，新老势力加速布局

毋庸置疑，正值“风口期”的新能源汽车赛道，吸引了更多玩家入局。

根据企查查数据显示，2020年，新能源汽车企业新增注册量达到了7.9万家，相比2019年的4.4万家，同比增长79.5%。截至2021年初，在业/续存的相关企业合计达24.6万家。

目前，所有车企主要分为新老两股势力，其中传统势力的头部企业，主要来自央企、国企和部分民企，如一汽、长安；上汽、北汽；吉利、长城、比亚迪。

新势力的头部企业代表为蔚来、理想、小鹏，此外还有市场看好威马、哪吒、零跑等。

需要说明的是，阿里、华为、腾讯、Baidu 等互联网科技公司在2020年也开始陆续入局，不同的是，除最后一位外都没有选择亲自下场造车。

2020年在众多玩家激战的过程中，一个显著的特征是新造车势力在逐步凸显，主要表现为小鹏、理想成功成功上市，其中理想在第四季还首次实现了扭亏为盈利，这对于一家上市不足一年的车企来说，确实是不错的成绩。

另外，蔚来在2020年销量也大幅度攀升，其EC6车型交付量达到2505辆，创下了上市后的新纪录。要知道这到这家企业在2019年多次被曝亏损严重，命悬一线。

同在这一年，传统车企巨头们也展开了新的市场策略：与互联网公司达成合作。

如上汽已宣布与阿里联手打造智能纯电汽车— 智己汽车；长安已联合宁德时代、华为计划推出智能车新品牌；吉利集团与腾讯签署开发智能汽车战略协议。

传统车企与互联网科技公司的合作是一种双向的资源互补。

随着智能造车行业越来越火热，互联网巨头们早已跃跃欲试，抓住风口下的红利。但毕竟非科班出身，这桶金并不好赚，更重要的当下的新能源汽车市场已经进入从1到10的阶段，对于刚刚入局的他们来说，最佳策略就是与传统巨头达成合作，实现软硬件资源的互补。

不过，虽在新造车领域动作频频，或投资或合作打造新品牌，阿里、腾讯、华为等巨头均为明确表示亲自下场造车。

Baidu 之所以选择下场造车，也不难理解。对于 Baidu 来说，其在市值上已经远落后于腾讯、阿里，抓住造车风口或许是一个反超的机会。

更重要的是，Baidu 在人工智能、Apollo自动驾驶、小度车载、Baidu 地图等方面深耕多年的经验，都可以在造车业务中发挥作用，尤其是其Apollo平台。

无论是合作打造新品牌，还是亲自造车，互联网科技公司想要推出量产车型短期时间内还很难实现。眼下，新能源汽车市场主要还是新老造车势力的战场。

从数据来看，造车新势力虽然正在逐步打开市场，但一时还难以撼动传统车企的头部地位，如2020年11月，比亚迪新能源汽车销量为26690辆，而蔚来、小鹏、理想三家车企加起来也只达到一半。

此外，这三家新势力在2020年快速发展的背后仍有一地鸡毛待解决。最新消息，2月2日晚间收盘，美股三大指数全线收跌，蔚来股价跌13%，小鹏汽车跌11.27%，理想汽车跌8.20%。

新能源汽车产业快速崛起的背后

新能源汽车风口的兴起不难理解。

到2021年，新能源汽车已经迈入了发展的第11年，在此期间，政府不断加大产业扶持力度，传统车企巨头加速转型，越来越多的车企在技术不断取得新突破。

而总结来看，新能源汽车能够连续6年蝉联全球产销榜首，可以概括为以下四点：

1、国家扶持，政府投资

与燃油机相比，新能源更安全，更环保，国家早已将新能源汽车作为重点发展产业，并不断推出扶持政策和资金补贴。

例如在政策方面，国家一直在大力加强新能源汽车发展基础设施保障充电桩建设。

早前政府颁发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》里，明确提到，我国充电基础设施发展的目标是到2020 年，建成集中充换电站1.2 万座，分散充电桩480万个，满足全国500 万辆电动汽车充电需求。

根据前瞻产业研究院整理的数据，截止到2020年，各省市充电桩建设规划也基本在积极践行这个指南，比如：

在政策补贴方面，从往年数据来看，补贴政策对车企和产业发展影响尤为重大，如2019年新能源汽车产销出现下滑主要是与补贴退坡有关。

2020年政府重新调整了补贴政策，同时各地方政府也进一步加大了扶持政策。据悉，包括上海、广州、合肥、常州、南京、珠海等在内的市政府，开始大力投资车企新秀，目前累计金额已经超过了200亿，如：

上海：联合上汽100亿元投资威马；9.73亿出让特斯拉1297.32亩土地；

广州：40亿元投资小鹏；

合肥：70亿投资蔚来；20亿投资零跑；

常州：参投理想A轮7.8亿元融资；

南京：参投拜腾B轮5亿美元融资；与富士康、拜腾签署战略合作；

可见，国家的补贴扶持，以及地方政府的投资支持，无疑为新能源汽车提供了快速发展的温床。

2、产品智能化，用户体验升级

近年来，尤其是新势力车企们在技术研发、产品智能化以及服务体验等方面的升级，为其打开了更大的消费市场。

蔚来汽车创始人李斌于在2019年11月曾说过，“新能源汽车已经进入了真正靠产品和服务赢得用户的时间点，用更好的产品、服务从燃油车市场里面争抢用户。”

不可否认，随着国内外越来越多的汽车品牌进行电动汽车产品投放，共同培育市场；越来越多的个人用户逐步认识到电动车的优势所在。

相比于传统汽车，智能物联网已经成为了新能源汽车的最大卖点。举例来说：

智能语音是新能源汽车中最为普遍的技术，它能够解放消费者的双眼和双手，通过语音即可实现调整车窗、座椅、播放音乐等，或者一些整车控制的功能。

此外，通过语音技术还可以实现车机与智能家居设备相连。

另外，再结合车载显示屏，它能够实现更好的人机交互。我们知道，无论是车机系统自带的地图导航、娱乐信息等服务，还是基于手机映射方案的各种车联网核心功能，都要依托中控屏来展开。

车载显示器的发展已经重新定义了人车交互场景，并在一定程度上颠覆消费者对传统驾驶体验的认知。

此外，近几年新能源汽车内基于视觉和手势的交互方式也开始陆续出现了。如基于视觉交互的驾驶员监控系统 DMS，可以感知驾驶舱内人员的状态——疲劳驾驶、注意力不集中、驾驶行为不规范（抽烟、打电话等）。通过智能化服务，进一步巩固了驾驶员的安全。

对于消费者而言，新能源汽车除了有更好的智能化体验外，其在车型设计方面也更加多元化。在如今“颜值即正义”的新消费特点下，仅此一项就大大增强了产品吸引力。

3、电池技术逐渐成熟

相比于燃油机，新能源汽车核心要解决的就是电池问题，这也是消费者普遍关心的问题。

近日，工信部部长肖亚庆近日在发布会上介绍说，2020年，我国在基础材料、基础零件、电机、电控、电池、以及整车等各方面均取得了实质性突破。

电池不仅决定了电动汽车的续航能力，同时也影响整车安全。

据了解，从2016年至今，国内相关车企年度研发上的投入占到了营收比重的3.5%左右，不少车企在电池研发上局取得了较大突破。

如蔚来在今年年初推出固态电池，续航里程可以达到1000公里的固态电池，相比于市面上普遍的液态锂电池，续航增长了50%；宁德时代、比亚迪分别研发出了三元锂电池和磷酸铁锂电池，大幅度降低了汽车制造成本。

值得一提的是，比亚迪今天推出了一种“刀片电池”，它是一种对电芯厚度进行减薄，长度进行加宽后，扁平化设计的磷酸铁锂电池。

这款电池在安全性方面通过了最严格的测试——针刺试验，当一般方形电池因钢针穿刺破坏内部结构产热，产气，甚至发生爆燃的时候，刀片电池却仍然能够维持稳定的温度与电压，这一点对于消费者而言最为关键。

另外，在循环寿命层面，比亚迪刀片电池大约拥有3000次的充放电循环次数，优于循环次数仅为1000次左右的三元锂电池，以及2500次左右的磷酸铁锂电池。

总体来看，新一代电池技术正在成熟技术到产业化的过渡阶段，市场预期到2025年将实现商业化量产，届时整车续航里程将翻倍，销售市场也必然会带来新一波增长。

4、马斯克的“鲶鱼效应”

最后一点原因可能要归功于马斯克。2018年特斯拉与上海签署投资协议，耗时一年建设超级工厂，正式进军中国新能源汽车市场。

数据显示，2019年特斯拉全新销量接近37万，到了2020年更是一路高歌猛进，全年销量逼近50万。这一数据是未来的10倍还多。

据了解，在投资中国之前，特斯拉几乎连年亏损，已经行走在了破产的边缘。

特斯拉在中国市场逆风翻盘，一方面反映出了国内新能源汽车市场庞大的潜在空间，另一方面也为国内车企带来了鲶鱼效应。

前段时间，小鹏与特斯拉在社交媒体隔空喊话，可谓火药味十足，其表面上看是因为小鹏挖人，但其背后是关于Autopilot技术的冲突。

据了解，在自动驾驶领域，小鹏开发出的最新软件算法，在场景识别成功率上已经超过了特斯拉Model3,此外，其搭载激光雷达技术的量产电动车，在安全驾驶方面也压倒了马斯克的特斯拉。

资本热捧之下，仍存在不确定性

事实上，在新能源汽车产销逆势大增的背后，新势力车企仍存在是高估值、不盈利的问题。

疯狂烧钱的新能源汽车产业，少不了需要资本的加持。在2020年，造车新势力企业受到资本热捧，累计融资总额刷新了历史记录。

从数据来看，与2019年相比，新能源汽车品牌虽然融资事件数持续下降，但披露的融资金额却同比大涨了159.4%，达到1292.1亿元，这是近十年来首次突破千亿元。

大部分融资企业为新势力头部企业，如蔚来、理想、小鹏、哪吒等，其中蔚来以1000万美元拿到了最大额度融资；小鹏、理想则继赴美上市。

无论是上市还是融资，大部分车企为了获得更多资金，以支持现有运营，而最终他们能够利用这笔资金实现盈利还未可知。因此外界不少专业人士认为，高估值、高融资的背后，新能源汽车产业背后可能是一个巨大泡沫。

事实上，不少头部车企确实存在不盈利且连年亏损的状况。如蔚来2020年净亏损超过了50亿，2019年亏损达100亿，险些被退市。2019年，小鹏全年净亏损达36.9亿元。

其次，造车新势力们也普遍存在汽车质量问题，如断轴、自燃、失控等时常发生，2020年11月理想还进行了大规模召回处理。而从更大范围来看，车企过度依赖政府补贴的现象也普遍存在。

当然任何产业、技术的发展都不是一蹴而就的，需要长时间的持续打磨。不过可能肯定的是，新能源取代燃油机是一种必然趋势。因此，其产业发展之路可能会坎坷，但它终究会是螺旋式上升的，而这一过程中，只有真正有技术实力的车企才会被留下来。