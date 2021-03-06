四大因素导致特斯拉股价近期大幅重挫， 股价跌破 600 美元

北京时间 3 月 6 日消息，据报道，曾经是美国股市 “香饽饽”的特斯拉股票，股价最近一段时间连续下跌。3 月 5 日，特斯拉股价继续下跌大约 4%，今年以来至今，特斯拉股价已经跌去了 15%，另外自从去年 12 月 4 日以来收盘价首次跌破了 600 美元大关。

周五早盘时段，特斯拉股价暴跌，跌幅一度达到 8%，随后跌幅收窄。当天实际下跌 3.78%，收于 597.95 美元。根据最新收盘价，特斯拉公司市值为 5751 亿美元，市值仍然领先于其他汽车厂商。

从二月初开始，特斯拉股价呈现出单边下挫走势。这也让特斯拉掌门人马斯克丢失了全球首富头衔（他持有特斯拉公司 22% 股份）。到底是哪些因素，造成了特斯拉股价这一轮下挫呢？

美联储

本周四，美联储主席鲍威尔表示，随着新冠疫情之后美国经济重启，美国正在面临物价上涨和通胀的压力。金融市场担心美联储将会上调利率抑制通胀，与此同时，债券收益率开始攀升。

鲍威尔表态在美股市场引发了震动，科技股出现了大范围调整。过去，科技股的定价往往根据未来现金流的增长，随着通胀率提高，现金流的真实价值将会下降。

根据媒体统计，纳斯达克流通盘最大的 100 家非金融公司股票，和三周前的历史新高相比跌去了 8%。在科技巨头中，苹果在今年以来从 129 美元跌至 121 美元，Netflix 则从 523 美元跌到了 516 美元。特斯拉公司的跌幅显得更高。

市场竞争

特斯拉一直是全球纯电车和自动驾驶领域的行业翘楚，不过一些实力强劲的竞争对手已经出现。面对这样的形势，特斯拉部分长期持股人和力挺者开始套现退场。

比如，美国亿万富豪 Ron Baron 抛售了 180 万股特斯拉股票，而在过去他曾经预言特斯拉股价还会继续上涨，达到每股 2000 美元。此人现在已经投资了特斯拉的两个劲敌——通用汽车旗下的自动驾驶公司 Cruise，以及亚马逊力挺的纯电车公司 Rivian。

特斯拉前任董事卫斯理（Steve Westly）本周在媒体上表示，虽然他仍然看好特斯拉，但是该公司不可能永远成为纯电车王者，“他们在各个领域面临竞争，他们必须下大力气才能抗衡。”

老牌汽车厂商在纯电车领域开始有所斩获，比如福特汽车和德国大众旗下的 Mach E 或 ID3 已经获得了早期成功，开始蚕食特斯拉在美国欧洲的销售。

即将上市的一些新款纯电车也引发市场期待，比如福特的 F-150，Lucid Air，以及上述 Rivian 公司的电动 SUV 和电动皮卡、

保时捷公司最近展示了量产版的 Taycan Cross Turismo，表示今年夏天开始在美国销售。这款豪华电动车定价 9 万美元，相比保时捷的性能电动车 Taycan，价格更能被市场接受。

零部件短缺

在过去几个月中，全球汽车行业遭遇了史无前例的芯片供应短缺，许多公司宣布停产减产措施，特斯拉也不例外。

在 2 月 25 日的一则推文中，马斯克证实特斯拉在加州弗里蒙特的电动车工厂因为零部件短缺被迫停产，停产时间为两天。他没有详述某些生产线的关停未来是否还会出现。

实际上，在去年四季度的财报分析师会议上，特斯拉已经提出预警，即芯片供应短缺可能影响公司今年上半年生产目标达成。

该公司首席财务官柯霍恩（Zachary Kirkhorn）表示，今年一季度，由于过渡到升级版本，Model S 和 Model X 的产量将会比较少。另外，全球性半导体供应短缺以及港口运输问题也将给特斯拉带来临时性影响，公司正在千方百计解决问题。

如果因为零部件短缺或是部件海运问题导致特斯拉产量不达标，这将会影响到该公司的碳交易收入。特斯拉一项重要收入是对其他汽车公司变卖碳排放额度，这也是该公司实现盈利的重要因素。

开支增加

对于马斯克来说，控制特斯拉的成本和开支一直是老大难问题。

去年底，他在给员工的公开信中表示，投资人因为未来的盈利能力而相信公司（并支撑股价），但是如果他们意识到这不会发生，特斯拉股价将会重挫。

目前，特斯拉仍然在进行大规模资本开支和业务扩张。该公司正在美国得克萨斯州奥斯汀以及德国勃兰登堡州新建电动车工厂，另外继续扩大中国业务。此外，特斯拉也正在升级弗里蒙特工厂生产线，其中包括喷漆车间。

马斯克还有另外一个野心，那就是自行生产锂电池。该公司已经在弗里蒙特工厂内部建设了锂电池生产线，正在扩大产量。

除了上述资本开支之外，特斯拉还面临时不时的故障车辆召回（包括自愿或是政府强制）。比如最近在中国和美国，特斯拉召回了存在触摸屏故障的 Model S 和 Model X。