美股震荡收高，哔哩哔哩大跌 6%，特斯拉过去 4 周市值缩水 2340 亿美元

北京时间 3 月 6 日消息，2 月份美国非农就业人数远高于预期，失业率降至 6.2%，推动美股收高。科技股 “逃离”调整区域，但增速有所放缓。截至收盘，道指涨 572.16 点，涨幅为 1.85%，报收 31496.3 点；标普 500 指数涨 73.47 点，涨幅为 1.95%，报收 3841.94 点；纳指涨 196.68 点，涨幅为 1.55%，报收 12920.15 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 跟谁学内部独立调查未发现重大不利影响，去年全年现金流持续为正

跟谁学昨天下午公布了 2020 财年第四季度及 2020 财年全年未经审计财报。数据显示，跟谁学 2020 年 Q4 营收达 22.11 亿元，同比增长 136.5%，强劲增长势头持续，正价课付费人次同比增长 107.6% 达 227.5 万。其中，K12 在线课程收入为 19.75 亿元，同比增长 155.6%，K12 在线课程正价课付费人次达到 213.9 万，同比增长 112.8%。跟谁学 2020 财年全年实现收入 71.25 亿元，同比增长 236.9%，正价课付费人次达 587.1 万，同比增长 168.4%。其中，K12 在线课程收入为 62.37 亿元，同比增长 265.5%，K12 在线课程正价课付费人次达 542.9 万，同比增长 177.3%。2020 年 Q4 财报公布前，跟谁学发布公告，称公司的内部独立调查已基本结束，没有发现对公司历史财务报表有重大不利影响的证据。随着上述公告的发布，跟谁学内部独立调查工作基本结束，而一年来围绕在跟谁学身边的做空疑云也终于消散。2020 年第四季度，跟谁学实现了正向经营性现金流，约为 6.36 亿元人民币。值得注意的是，跟谁学 2020 年全年实现经营性现金流持续为正，达 6.03 亿元。常规交易中，跟谁学股价上涨 7.44 美元，涨幅为 8.86%，报收于 91.39 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 受到巴克莱银行青睐，甲骨文股价创下有史以来新高

巴克莱银行分析师莱默 · 伦斯考（Raimo Lenschow）发表投资报告，将甲骨文股票评级由 “持股观望”上调至 “增持”，并将目标股价由 66 美元上调至 80 美元，比当前股价高 11%。伦斯考称，一段时间以来投资者对甲骨文股票 “视而不见。我们相信‘优质’的云产品规模足够大，能抵消不断萎缩的产品对业绩的不利影响，推动总体业绩的增长。增长的IT支出将是甲骨文业绩的催化剂”。过去 3 个月甲骨文股价累计上涨 17.1%，同期标普 500 指数下跌 3.2%。甲骨文计划 3 月 10 日股市收盘后发布第三财季财报。分析师预期甲骨文每股收益将由上年同期的 97 美分增长至 1.11 美元，营收将增长 2.6% 至 100.5 亿美元。云服务和许可支持业务营收将增长 4.6% 至 72.5 亿美元。伦斯考预计甲骨文业绩将超过分析师预期。甲骨文每股收益已连续 17 个季度超过预期，期间营收 11 次超过预期。常规交易中甲骨文上涨 4.36 美元，涨幅为 6.65%，报收于 69.97 美元。

▲ 过去 4 周特斯拉市值缩水 2340 亿美元

过去 4 周，特斯拉市值缩水 2340 亿美元。过去一周特斯拉市值缩水 900 亿美元，超过约 8 成标普 500 指数成分股的市值。星期五，特斯拉股价跌破 600 美元，创下自去年 12 月 10 日以来的最低价位。本周，特斯拉市值缩水 17%，2021 年跌幅扩大到 20%。由于传统汽车厂商纷纷进入电动汽车领域，去年帮助特斯拉成为标普 500 指数成分股的股价大涨，今年转为 “悬崖式下跌”。包括通用汽车、福特和大众在内的传统汽车行业巨头，最近数月都公布了电动汽车产品，以及积极拓展电动汽车产品线的意图。本周席卷股市的科技股抛售潮，也是特斯拉市值缩水的一大原因。美债收益率上涨促使投资者抛售科技股，他们担心，如果借贷成本上涨，高估值公司的表现可能不及预期。特斯拉位居跌幅最大的纳斯达克 100 指数和标普 500 指数成分股之列。特斯拉当前市值约为 5520 亿美元，远低于 1 月末时 8370 亿美元的峰值。诸多规模较小的电动汽车创业公司股价也纷纷下跌，其中跌幅较大的包括 Lordstown、蔚来、Workhorse 和小鹏汽车。常规交易中特斯拉下跌 23.49 美元，跌幅为 3.78%，报收于 597.95 美元，盘中一度探底 540.94 美元。