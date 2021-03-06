大型强子对撞机 LHC 发现 4 种新粒子，均由四种不同夸克组成

IT之家3月6日消息 根据环球科学杂志社消息，欧洲核子研究组织（CERN）近日公布，他们在大型强子对撞机底夸克实验（LHCb）中发现了 4 种新粒子，均由四种不同的夸克组成。其中两种会衰变为 J/ψ和 K + 介子，分别名为 Zcs(4000)+ 和 Zcs(4220)+；另外两种分别名为 X (4685)和 X(4630)。科学家在对撞中心能量 7、8 和 13TeV 的实验中发现了这些粒子。

▲ CMS 探测器渲染图 | 图片来自 CERN

发现这四个新粒子的论文于 3 月 2 日公布，研究结果显示，这次对撞实验的探测器信号显著，可信度超过了 5 个标准差。

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IT之家获悉，大型强子对撞机（LHC）于 2008 年建成，位于瑞士日内瓦附近，由全球约 100 个国家共同出资建造，是目前世界上最大的粒子对撞机，可以将粒子束加速到光速的 99.9999991%。这个环形加速器位于地下 100 米，总长 27 公里，横跨法国和瑞士边境，其中加速轨道由超导磁铁包裹，由大量液氦冷却。LHC 环形轨道上共有五个不同的探测器，包括超环面仪器（ATLAS）、紧凑渺子线圈（CMS）、底夸克探测器（LHCb）、大型离子对撞器（ALICE）、全截面弹性散射侦测器（TOTEM）。