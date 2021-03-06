4 月 22 日，SpaceX 第二次商业载人任务发射日期终于定了

3 月 6 日消息，美国宇航局（NASA）和 SpaceX 已经将 4 月 22 日定为第二次商业载人飞行任务的目标发射日期，四名经验丰富的宇航员将首次搭乘二手猎鹰 9 号火箭助推器和翻新的载人龙飞船前往国际空间站。NASA 官员证实，在卡纳维拉尔角进行的翻新工作基本结束，助推器和飞船的 “状况都非常好”。

此次任务名为 Crew-2，使用的载人飞船曾在 2020 年将 NASA 宇航员道格 · 赫尔利（Doug Hurley）和鲍勃 · 本肯（Bob Behnken）送往国际空间站。NASA 发言人称，这艘载人龙飞船计划从 NASA 肯尼迪航天中心 39A 发射台搭乘猎鹰 9 号火箭升空。

▲ 图 1：执行第二次商业载人任务的宇航员，从左到右分别是 NASA 宇航员梅根 · 麦克阿瑟、欧洲航天局宇航员托马斯 · 佩斯奎特、日本宇宙航空研究开发机构宇航员星出彰彦以及 NASA 宇航员谢恩 · 金布罗

NASA 周五证实，已经确认美国东部时间 4 月 22 日上午 6 点 11 分为初步发射日期，比之前的预定时间推迟了两天。NASA 和 SpaceX 的代表本周早些时候曾称，这次发射可能会推迟 “几天”，以便在发射后能够进入前往空间站的 “更优化”轨道。假设 Crew-2 按计划于 4 月 22 日起飞，这艘载人龙飞船将于美国东部时间 4 月 23 日上午 7 点零 5 分与国际空间站对接。

NASA 资深宇航员沙恩 · 金布罗（Shane Kimbrough）将指挥 Crew-2 任务，这是其第三次太空之旅。与他同行的还有进行第二次太空飞行的梅根 · 麦克阿瑟（Megan McArthur），她将担任载人龙飞船的飞行员。日本宇航员星出彰彦（Akihiko Hoshide）和欧洲航天局宇航员托马斯 · 佩斯奎特（Thomas Pesquet）将陪同金布罗和麦克阿瑟前往国际空间站进行为期 6 个月的考察，这分别是他们执行第三次和第二次太空任务。

位于卡纳维拉尔角的 SpaceX 技术人员正在翻新猎鹰 9 号火箭助推器和载人龙飞船，为 4 月 22 日的发射做准备。

SpaceX 载人航天项目高级主管本吉 · 里德 (Benji Reed)表示 :“我可以很高兴地说，这艘飞船的绝大部分都经过了飞行验证。在这种情况下，我们正在更换阀门、热保护系统以及降落伞。除此之外，飞船几乎没有什么不同，经过非常仔细的检查，精心准备，并根据需要进行翻新，它随时可以起飞。”

NASA 商业宇航员项目经理史蒂夫 · 斯蒂奇（Steve Stich）也说，执行 Crew-2 任务的载人龙飞船将具备 “增强的能力”，使航天器更加安全，能够应对更猛烈的海浪和强风。他解释称 :“升级包括改进了载人龙飞船的发射中止能力，让其从发射到进入轨道的整个过程都具有连续中止能力。SpaceX 正在寻找优化推进剂系统的方法，并为发射台中止提供了更多的推进剂。”

当猎鹰 9 号火箭在发射台上出现重大问题时，载人龙飞船可以执行发射台中止。飞船将启动 SuperDraco 中止引擎，推动自己离开火箭，并在佛罗里达州的海边发射设施附近飞越大西洋，在那里飞船将展开降落伞，溅落在近海中。发射台中止或飞行中中止将有助于确保宇航员能够逃脱灾难性的火箭故障。

2019 年，就在地面上的 SuperDraco 引擎点火之前，一个测试舱发生爆炸，导致载人龙飞船的首次载人飞行被推迟。调查人员发现，爆炸是由推进剂四氧化二氮与高压推进系统中的钛阀门意外相互作用引起的。斯蒂奇表示，SpaceX 已经为即将到来的任务修改了推进系统，使其更加安全。

自 2020 年 8 月 2 日，执行首次载人任务的载人龙飞船在墨西哥湾溅落以来，NASA 的工程师与 SpaceX 在卡纳维拉尔角空间站的翻新团队就始终在跟踪飞船的准备工作。此卡，这艘飞船在轨道上运行了 64 天，大部分时间与空间站保持对接状态。斯蒂奇说，上周五对飞船检查显示，对在 Crew-2 任务中重新使用的飞船翻新进行得 “非常顺利”。

斯蒂奇说 :“当我们通过这个认证过程时，我们真的会检查火箭和飞船的每个部分。更换降落伞、隔热板、鼻锥以及其他新组件，然后我们看看能在翻新过程中做些什么。总而言之，我没有看到任何很高的重新使用风险，因为我们经历了系统性的检查和翻新过程。”

▲ 图 2：在 2020 年 8 月 2 日溅落后，载人龙飞船的太空舱被从墨西哥湾海中捞出，完成了 Demo-2 测试任务

对这艘载人龙飞船的其他改进包括加强太空舱的外部结构，以应对恶劣海洋条件下的溅落。这些改变主要是为了减少 “二次溅落”对飞船结构造成的影响，即在飞船降落到海洋后，海浪可能对太空舱造成二次伤害。SpaceX 高管里德说 :“如果浪高、风急，再加上飞船降落时的高速，二次溅落会造成相当严重的冲击。所以我们做了很多分析和测试，最终要做的是让飞行器尽可能坚固，能承受得住这种打击。”

里德还表示，在去年的试飞和执行 Crew-2 任务之间，SpaceX 花了大量时间对载人龙飞船进行了翻新。他称：“在这个过程中，我们正在了解哪些地方需要完全替换，哪些地方需要更深入地检查，以及未来我们需要做哪些事情。”此外，SpaceX 最终希望将翻新时间缩短到 “几个月”。将翻新工作安排在卡纳维拉尔角的发射场附近，而不是 SpaceX 在加州的工厂或得克萨斯州中部的测试设施，有助于简化过程。里德说 :“进入新太空时代的金钥匙就在于航天器的回收和再利用。”

对执行下次商业载人飞行任务的宇航员进行的训练马上就要结束了。金布罗和他的同事们将在本月晚些时候前往佛罗里达州的发射基地，登上飞船进行最后的检查，然后在 4 月中旬返回佛罗里达州，在 4 月 22 日发射前进行最后的预演。

目前停靠在空间站、执行首次商业载人飞行任务（Crew-1）的载人龙飞船将在 3 月底或 4 月初转移到其他对接端口，为 Crew-2 的抵达腾出对接位置。在下个月 Crew-2 飞船抵达后，国际空间站将暂时容纳 11 名宇航员。经过一周的交接后，Crew-1 任务指令长迈克 · 霍普金斯（Mike Hopkins）、飞行员维克多 · 格洛弗（Victor Glover）、任务专家野口宗一（Soichi Noguchi）和香农 · 沃克（Shannon Walker）将于 4 月底或 5 月初离开空间站，在佛罗里达州海岸溅落，结束为期 5 个半月的轨道飞行。

NASA 和 SpaceX 希望 Crew-1 任务宇航员在 5 月 9 日之前返回地球，届时空间站将为新到飞船提供夜间对接机会。Crew-2 任务将重新使用 Crew-1 发射后回收的猎鹰 9 号火箭助推器。

对于国际空间站来说，4 月份将是个十分忙碌的月份。除了载人龙飞船外，俄罗斯联盟号飞船将于 4 月 9 日从哈萨克斯坦发射升空，两名俄罗斯宇航员和一名 NASA 宇航员将前往空间站，替换去年 10 月份以来始终驻守在上面的三名宇航员。这艘飞船将于 4 月 17 日脱离，并降落在哈萨克斯坦。