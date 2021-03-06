微软 Win10 近年最大改进：21H2 新特性抢先看

一直以来，Win10 的 “UI 分裂症”都让很多老用户头疼，说它不上进吧，很多新功能在线，说它很棒吧，却处处流露着各种 “不靠谱”的设计。尽管 Win10 已经上线五年多，但无论 UI 还是功能连贯性方面，都很难称其为出色。而定于今年下半年发布的 Win10 21H2（太阳谷项目），则被微软称之为史上最重要的界面升级。那么这传说中的 “太阳谷（Sun Valley）”究竟是个什么样子？小编特意做了一番汇总，让大家先睹为快！

▲ 你心目中的 Win10 到底是个什么样子？

1. 方角？圆角？

都说设计界是一个大轮回，这话一点儿不假。几年前，当大家都看腻了圆角风格后，Win8 首当其冲，将自己改成了方角。又过了几年，当大家又厌烦 Win10 的方角元素后，它又琢磨着改回圆角。在一组曝光了的太阳谷设计图中，我们看到了很多与以往不同的设计。窗口、菜单、上下文等，都加入了圆角元素。

据悉 Win10 的 “圆角化改造”可能分为若干阶段，首先是系统及各项内置组件，后期则会延伸到第三方应用。尽管只是一个微小的美学变化，但的确可以提升整个 Windows 的精致感！

▲ 返璞归真的 “圆角化设计”

2. 浮动化元素

“浮动化”将是未来 Win10 一个很明显的变化。在新版 Win10 中，微软似乎要为我们打造一个更炫酷的菜单，在一份泄露出来的工程模拟图中，我们看到了一个与现版 “略显不同”的菜单。它拥有着现版开始菜单的所有元素，却已不再和任务栏绑定，同时边框也改成了更加柔和的圆角。所有这些是不是都有些似曾相识？没错！之前发布的 Win10X RTM 就是采用类似的设计。

▲ 悬浮开始菜单的工程模拟图

当然开始菜单只是一个开始，窗口缩略图、Jumplist、通知信息……，在微软眼中，所有一切皆可悬浮，而这一切是不是想想就觉得很棒呢！

▲ Win10X 已经率先使用上了

3. 操作中心

Win10 操作中心一直利用率不高，这一方面与其不开放的按钮设置有关，另一方面也有大众的使用习惯。下一步，微软将采用一个和 Win10X 相类似的分体化操作中心，最大的改变就是操作与通知分离。除了操作按钮可以完成更多功能外，一些快捷面板也焕新亮相，这其中就包含音乐控制器和音量调节面板。

▲ 先前出现在 Win10X 中的新版通知中心，很可能是 Win10 的前奏

4. 设置面板

“设置”将继续完成兼容控制面板这一 “伟大重任”，但除此之外，我们或许能够见到一个不一样的 “设置”。下图是已经出现在 Win10 开发版中的设置面板截图。除了下方按钮外，置顶端则是一个非常抢眼的大横栏，里面包含了账户信息以及当前的 Windows 更新状态。目前开发版还不允许用户自定义该区域，但后期很可能开放这一权限。

▲ 这是 Win10 开发版中的设置面板截图

5. 统一 UI 设计

分裂化的 UI 设计，一直是用户吐槽的焦点。在下一版 Win10 中，微软已经下决心解决这一问题，除了资源管理器这个老大难问题外，之前很多被忽略过的组件也将获得升级，比如大家十分熟悉的输入法，以及其他内置组件。

▲ 统一 UI 升级后的内置输入法

▲ 曾出现在 Win10X RTM 中的 UWP 版资源管理器

6. 任务栏信息流

尽管有关开始菜单的争论一直不断，但不可否认，磁贴设计在很大程度上解决了用户的日常信息读取问题。在最新版 Win10 开发版中，一项新功能出现在了任务栏右侧，这是一个酷似磁贴的资源面板，提供了新闻、天气、股市、赛程等信息。只要将鼠标悬停到任务栏的天气图标上，即可见到详情。不过正如你所想到的，信息流的出现很明显是针对现版的磁贴，联想到之前坊间一直传言的微软将取消开始菜单磁贴的传闻，这是否又会是一个佐证呢！

7. 电源与电池

Win10 的电源管理模块，一直都不太令人满意，尤其是和 MAC 相比时，能够明显感觉出两者的差距。在新版泄露图中，微软似乎有意将电池与电源合并到一起，并重新命名为 “Power & Battery”。而除了名称上的改变外，一个更加强大而丰富的电量管理界面，也将出现在我们面前。

▲ 泄露的新版 Win10 电源与电池页面

8. 每日云壁纸

BingWallpaper 是微软出品的一款壁纸切换工具，能够自动将 Bing 的每日图片设置为本机壁纸。在一份泄露图中，微软似乎在考虑一个更为彻底的选项，即直接将该功能内置到 Win10 的壁纸设置中。于是很多小伙伴们期望的每天开机自动换壁纸功能，就这样快乐地实现了。问题是，如果能给壁纸加个遮罩或是自动模糊选项，是不是会更实用呢！

▲ 让壁纸每天自动更新

9. 动画版锁屏

除了台式机，Win10 的另一大战场就是便携式设备。现版 Win 10 的锁屏界面已经沿用很长时间，并且没有新功能加入。而随着 Win10 本身对 Parallax 3D 支持越来越好，那些带有加速度计的平板或二合一设备，或许能够见到一个更加炫酷的锁屏，比方说——当你将设备旋转的时候。

▲ 支持加速计的平板设备将看到更炫酷的锁屏体验

10. 摄像头设置

现版 Win10 并不支持摄像头调整，这在很多场景中其实是不方便的。有消息称，微软正计划为 Win10 添加一个全局性摄像头设置。除了预览功能外，它也可以对摄像头方向、亮度、对比度等参数进行调整。不过目前有关该功能的介绍还不多，感兴趣的小伙伴可以后期多关注一下。

▲ 21H2 中可能加入的全局摄像头设置

11. 全新分屏

面对日益众多的高分屏及带鱼屏，Win10 的 4 分屏功能显得越来越无力。有消息称，微软正准备在下一版中对 “分屏”功能进行升级。新分屏除了继续按照窗口比例划分屏幕外，当你将窗口拖拽到屏幕角落，系统还会自动调节窗口的大小并排列，以方便用户操作多个应用。此外微软的御用外挂——PowerToys 也有类似功能，可以让用户自定义分屏逻辑。

▲ 微软御用外挂 PowerToys 里的自定义分屏

12. Windows SETS

Windows SETS 是微软基于标签开发的一款窗口布局，说白了就是系统内置的窗口多标签功能。Windows SETS 并不算一项新功能，2018 年就曾通过 Windows Insiders 进行了短暂测试。不过后期由于种种原因，这项功能并未与我们见面。有消息称，该功能还在微软的考量范围中，并准备在适当的时候推出。但具体如何实现，实现什么样子，就只能等到时候再说了。

▲ 网上泄露的有关 Windows Sets 的设置界面

13. 邮件和日历

目前 Win10 内置的是一款简易版 “邮件和日历”，但据统计，该功能的实际使用频率并不高，因此微软正考虑通过 Win10 中内置 Outlook 来替代原有的 “邮件和日历”。据悉该想法实现后，Win10 将拥有与目前 MAC 相类似的多端处理能力，即包括电子邮件、To-Do、联系人、日程。当然考虑到与标准版 Outlook 的关系，估计大概率又会是和 OneNote 一样的结果，即系统中内置一个免费版，用户则根据自己需要选择是否升级为收费版。

▲ 通过 Outlook 替代现有的邮件和日历

14. Windows 语音输入

“Windows 语音输入”将取代现有的 “Windows 听写”，在这项功能的支持下，用户可以在 Win10 的任何一个文本框内，以语音方式完成录入。而这项功能的最大受益者，就是各种便携设备使用者，借助它可以大幅提升输入效率。

▲ 泄露的 “Windows 语音输入”面板

15. 固态硬盘寿命预警

由于固态硬盘的先天结构，使得它在损坏后恢复难度很大。为了解决这一问题，微软计划在新版 Windows 中加入一项专门针对固态硬盘的存储健康监测功能。该功能会在固态硬盘出现重大安全隐患前，向用户弹出预警，通知用户及时备份重要资料。

▲ 固态硬盘寿命预警

16. 新功能提醒

目前用户获取 Windows 新功能的渠道，主要集中在各大资讯网站，有时甚至更新完毕，都不知道新系统到底更新了啥。在下个版本中，微软正计划通过一种弹窗形式，向用户展示新版的各项变化。每当系统更新完毕，就会有一个弹窗出现，里面会简要介绍出该版本的重要变化，以便用户阅读。

▲ 新功能提醒

17. 一体式搜索框

用过 Mac 的人，一定对里面的 Spotlight 印象深刻，这是苹果的一体式搜索栏。除了可以实现基本的文件搜索外，它还加入了天气预报、计算器、单位换算、汇率换算、附近餐馆等生活搜索功能。有消息称，微软打算将其御用外挂 PowerToys 的部分功能内置到系统中，这其中就包括那个和 Spotlight 长得很像的搜索面板。与 Spotlight 一样，PowerToys 搜索栏也能通过热键呼出（Alt + 空格），而且界面也要比现版的 Windows 搜索更直观。目前 PowerToys 同样也是定位在文件搜索层面，后期如果能和 Cortana 联动，就能实现类似于 Spotlight 的综合搜索效果。

▲ 现版 PowerToys 里的一体式搜索框

18. 全新窗口动画

Mac 的过渡动画一直让很多用户着迷，在即将到来的 Win10 21H2 中，我们或许能够见到一套全新的过渡动画。目前该动画已经在 Win10 开发版中亮相，除了适用于系统窗口外，也适用于第三方应用里的对话面板。

▲ PS 对话框呈现的新版过渡动效

19. Edge 开启桌面小工具

桌面小工具曾是微软为 Vista/Win7 开发的一套小功能，但随着 Win8 磁贴的推出，桌面小工具开始慢慢淡出历史舞台。有消息称，微软决定重启桌面小工具。但与以往不同，此次承接桌面小工具的是微软基于 Chromium 内核打造的新版 Edge，同时小工具的方向也更加明确于新闻、天气、股票等资讯。与以往固定到任务栏上不同，小工具可以在关闭浏览器后继续工作，这一点在很大程度上提升了该功能的实用性。

▲ 泄露的 Edge 桌面小工具截图，当然…… 图文无关

写在最后

毫无疑问，“太阳谷”的出现将会在 UI 以及用户体验上，带给我们更多的改变。作为 Win10 五年间最大一次界面调整，微软这一次的诚意的确蛮大。当然由于新版尚未发布，目前还无法确定这些变化是否全部登录 21H2。但这一次大刀阔斧式的改变，是否能让这款经典操作系统焕发第二春呢！