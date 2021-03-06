Redmi AX6 WiFi 6 路由器新固件：Mesh 功能大升级

IT之家 3 月 6 日消息 Redmi 路由器 AX6 的 1.1.3 固件现已在官网放出，带来了 Mesh 功能的重大升级。

Redmi 路由器 AX6 固件更新内容：

1、Mesh 功能全新升级，支持与 AX6000 和 AX3600 进行混合组网，漫游体验更好。

2、支持 AP 模式下的 Mesh 组网，整个 Mesh 网络最多接入设备数从 4 台增加到 10 台；

3、优化 2.4G 与部分 IoT 设备配合使用时的体验；

4、Web 后台新增腾讯游戏加速插件本地化安装功能 ;

5、Web 后台新增 DHCP 服务器默认网关等功能，支持个性化配置；

6、IPv6 native 模式默认去掉防火墙限制；

7、其他已知问题修复；

除此之外，官方表示小米路由器 AX1800、Redmi 路由器 AX5 后续也将陆续推出 Mesh 全新升级的新固件，预计将在 3 月底之前统一推送 OTA 升级。

IT之家了解到，Redmi AX6 路由器于去年发布，采用高通 6 核企业级芯片，4 核心 1.4GHz A53 芯片，双核 NPU 1.7GHz 硬件级加速，采用 14nm 工艺制程；支持 WiFi 6，2.4GHz 和 5GHz 双频并发无线速率最高 2976Mbps，是主流 AC1200 路由器无线速率的 2.55 倍，搭配全千兆网口；支持 2x2 160MHz 和 4x4 80MHz MU-MIMO 两种模式工作，无需手动选择，信号强度提升 3dB，覆盖提升 30%。支持 OFDMA 高效传输，多设备上网，允许路由器一次传输就完成 8 台设备的数据发送，网络延迟降低 36%。