微星推出非公版 RX 6700 XT：12GB 大显存，双 8 Pin 供电

IT之家 3 月 6 日消息 微星推出两款 RX 6700 XT 非公版显卡，型号分别为 RX 6700 XT Mech 2X 和 Radeon RX 6700 XT Gaming X，都采用了双风扇散热和 8 Pin 供电。

IT之家了解到，微星 RX 6700 XT Gaming X 是定位最高的一款型号，采用了定制的 PCB 设计，比公版更长更厚，预计会有更高的超频潜力。

Radeon RX 6700 XT 采用了 AMD RDNA 2 游戏架构，拥有 96MB 高性能 AMD 高速缓存（AMD Infinity Cache）、12GB 高速 GDDR6 显存、AMD 显存智取（AMD Smart Access Memory）等先进技术。参数方面，RX 6700XT 显卡采用了 40CU，GPU 频率可达 2424MHz，配备了 96MB 的无限缓存，整体功耗为 230W。AMD 表示，这款显卡为 2K 游戏设计，在五款游戏中帧数超过了英伟达上代的 RTX 2080 Super。

AMD Radeon RX 6700 XT 公版显卡预计将于 2021 年 3 月 18 日在 AMD.com、电商 / 零售商开售，同时包括华擎、华硕、迪兰、技嘉、微星、撼讯、蓝宝石、讯景和盈通在内的非公版显卡也将同期开售，起价 3699 元人民币。