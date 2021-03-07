小米小爱同学 PC 版使用体验

Win10 的御用语音助理——小娜，相信大家都不陌生，作为一款专职的语音助理软件，它的表现却实在难令人满意，现在更是被微软打入了冷宫。相反很多手机上的语音助理，却发展得如火如荼。比如著名的苹果 Siri，以及几大国产手机厂商的语音助手，都表现得十分出色。

近日有网友发现，Win10 应用商店里竟然出现了 “小爱同学”的身影，还支持在所有 Win10 设备上安装。话说这小爱同学，也算是国产语音助理中的赫赫有名的了。那么这 “远嫁”Win10 的小爱是否也如手机端出色？下面就请跟我一起来试试吧！

小爱同学 PC 版来了

1. 安装

由于还处于内测期，直接在应用商店里搜索 “小爱同学”是找不到的。正确的方法，是开启下面的地址，复制到浏览器，然后点击页面里的 “获取”按钮启动 Win10 应用商店，接下来再点击 “获取”按钮，才能完成小爱同学的下载与安装。

微软商店小爱同学下载地址：点此前往

▲复制链接后就能进入小爱同学的下载页面

2. 配置向导

PC 版沿用了和手机端一样的图标设计，首次启动会弹出配置向导，包含许可协议、使用简介等内容。尽管并没有限定使用机型，但介绍里却多次提到了一个 “小爱键”。这是一个硬件唤醒按钮，可以一键呼出小爱同学，目前只有最新版 RedmiBook Pro 笔记本才搭载了这个按钮。而在 PC 版尚未加入自定义唤醒之前，这将是 RedmiBook Pro 与其他 Win10 电脑最明显的一个区别。

▲很带感的界面设计

和手机端一样，PC 端小爱同学也需要登录账号才能使用。账号没有限定何种设备，在官网是可以任意注册的。输入完成后，便进入到小爱同学的主界面。

▲需要登录账号

3. 唤醒与界面

小爱同学目前支持几种唤醒方式，最简单的当然就是双击图标了。而作为一款语音助理软件，它自然也支持语音唤醒和快捷键唤醒。只不过这两项功能目前暂未向普通电脑开放，仅支持刚刚发布的 RedmiBook Pro。不过就算是普通电脑，也可以点击小爱同学上面的 “语音球”激活语音，或者直接在命令框里输入命令，当然体验上还是会差上一丢丢的。

▲只有 RedmiBook Pro 才支持语音唤醒和 “小爱键”唤醒

▲普通机型只能通过点击 “语音球”和直接输入命令两种方式执行

PC 版小爱同学提供了 “蜜糖”、“茉莉”、“青葱”三种语音角色，这个和手机端也是一样的。支持深色 / 浅色两组界面，同时也加入了 Win10 经典的 Fluent Design“毛玻璃”特效，整体视觉感挺棒。不过目前的界面风格还是需要用户手工切换，并不能跟随 Win10 主题自动变更。

▲支持深浅两种界面风格，但无法跟随 Win10 主题自动切换

4. 传统功能体验

功能方面，PC 版继承了手机端的绝大多数功能，比如数学运算、天气查询、软件启动等等，甚至你可以用它直接关闭电脑。和手机端一样，PC 版也有同步的语音输出，比如你在查询天气时，除了会在屏幕上弹出最近几日的天气走势外，还会使用语音描述。但正如大家所见，由于我的电脑并不支持语音唤醒，因此每发布一条指令，都要手工点击一次语音图标，使用体验上还是差了很多。好在识别率还算不错，特别是在电脑 Mic 普遍不如手机好的大背景下，能够达到和手机端类似的效果，还是非常令人满意的。

▲基本功能和手机端一致，甚至可以用它关闭电脑

此外小编也测试了一些非常用场景，比如古诗搜索、百科搜索、快捷翻译、股票指数、节日查询、限行查询等等。这些功能虽不常见，但凭借语音操作的便捷性，还是能为我们的日常使用带来不少方便。不过这里也有一些不及手机版的地方，比如不支持快捷闹钟、不支持路线导航（会打开百度地图网页）、不支持放歌、没有专门的翻译模式等等（仅支持简单的单句翻译），多少会影响一部分体验。但总体来说，已经比萌萌的小娜强上很多了。

▲还有一些非常用功能，也都是没问题的。

5. 米家联动

小爱同学的一大优势就是米家联动，这一点对于 PC 端也是支持的。比如查询客厅温度（米家蓝牙温度计）、搜索自己感兴趣的电影（小米电视 / 盒子）、打开关闭灯光（米家 LED 灯），都可以正常使用。稍微复杂一点的手机位置搜索、响铃查找、路况查询，目前暂未支持，同时也不支持手机端的智能场景模式（如 “早安场景 “、”我出门了场景 “等）。

▲基本的米家联动也是支持的，但并没有手机端的智能场景，复杂一点的联动也不行

6. Windows 操作

除了这些与手机端通吃的功能以外，小爱同学 PC 端也带来了一些专为 Windows 打造的功能。比如搜索昨天编辑过的文件，找出 XXX 发给我的邮件等等（仅支持 Outlook）。除此之外，还有之前已经介绍过的打开应用程序、关闭电脑、重启电脑、锁定屏幕、返回桌面、打开我的电脑等，都可以一定程度上提高工作效率。

▲支持简单的 Windows 功能

此外你也可以用它调整设备亮度（仅支持平板或笔记本）、修改音量、进入应用卸载列表等等。但再复杂一点的命令就不行了，比如 “打开设置 “就无法识别（可以识别”打开控制面板 “），同时我发现它更善于识别日常用语，比如 “打开 PR”就能识别，而 “打开 Premiere”就很难，类似的还有 “打开 PS“、”打开 AE“、”打开 PPT“等，虽然更符合大多数人的使用习惯，但…… 这终归是个问题嘛！

7. 会议模式

“会议模式 “是小爱同学 PC 版的另一项招牌功能，类似于音乐控制。首先它是配合 PowerPoint 使用的，如果未安装 PowerPoint 或者 PowerPoint 未启动，是无法进入这一模式的。其次它和普通语音命令一个最大的不同是，进入会议模式后，可以无需唤醒词执行”上一页 “、”下一页 “、”切换到 XX 页 “等命令，而且也不再有插科打诨的语音回复。至于进入方法也很简单，点击语音球（或其他唤醒方式）说一句”打开会议模式 “即可进入，再说一句”退出会议模式 “即可退出。

▲适合演示使用的 “会议模式 “

写在最后

总体来讲，这款小爱同学 UWP 版算是目前 PC 端功能比较强大的语音助理之一。虽然还有很多功能尚待完善，但显然已经比自带的 Win10 小娜强了很多。但是，小爱同学 PC 版同样没有打通与手机端的联系。举个例子，当你想查询手机上已经设好的日程时，就会发现这一步并不能做到。当然另一个问题，就是目前还无法自定义语音唤醒词和快捷键，同样也给体验拉分不少。总体来说瑕不掩瑜，作为手机厂商为 PC 平台推出的不多见的语音助手试水之作，还是值得一试的。