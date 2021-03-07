消息称零佣金炒股平台 Robinhood 选择在纳斯达克上市

3 月 7 日消息，据报道，在最近的美国 “散户大战华尔街”中，零佣金的网上证券交易平台 Robinhood 名声大振，该公司正在筹备上市。据知情人士最新透露，Robinhood 已经选择了美国纳斯达克股市作为上市地点。

迄今为止，Robinhood 公司尚未正式向美国证券交易委员会提交上市申请文件。多位消息人士表示，目前还不清楚该公司到底选择首次公开募股（IPO）还是直接挂牌方式上市。

在过去一两年中，直接挂牌模式变得越来越流行。拥有良好现金流的科技公司免除了发行新股、路演的麻烦，上市过程更为迅速。

另外，Robinhood 之前已经降低了散户投资人的投资门槛，这也意味着 Robinhood 可能带来今年以来最大规模的一次上市交易。

无论是直接上市还是 IPO，该公司都必须向美国证券交易委员会提交 S-1 文件，一般而言，提交文件一到两个月之后，公司股票将上市交易。

Robinhood 是美国金融市场上一家新锐的网络证券交易平台，该公司执行零佣金政策，获得了散户投资人的欢迎，给证券交易市场带来了鲶鱼效应。该公司的企业使命就是降低证券交易门槛，让其 “进入寻常百姓家”，Robinhood 尤其吸引了年轻的散户投资人。

在新冠疫情期间，随着人们居家隔离远程工作，Robinhood 和其他互联网服务一样迎来了创纪录增长。然而在一月份，Robinhood 平台陷入了一场巨大争议中。美国散户股民围绕在网络论坛 Reddit，通过 Robinhood 和唱空游戏驿站公司股票的华尔街对冲基金展开了一场 “逼空大战”，游戏驿站股价暴涨。但是出于证券资产抵押的需要，Robinhood 临时性限制部分股票的交易，引发了一些散户股民的愤怒。

后来，Robinhood 陆续取消了股票交易限制。媒体称，虽然发生了争议，但是 Robinhood 品牌形象并未受到 “游戏驿站逼空大战”的影响。

根据美国 JMP 证券公司的估计，单是在一月份，Robinhood 就增加了 300 万证券交易用户。另外，比特币等数字货币在过去几个月价格大幅上涨，也拉升了投资人对于数字货币交易的热情，数据显示 2021 年初至今，Robinhood 的数字货币交易者增加了 600 万人。

Robinhood 诞生至今获得诸多知名风险投资机构支持，其中包括 D1、红杉资本、谷歌风投部门、Kleiner Perkins。

对于准备在纳斯达克上市的消息，纳斯达克方面和 Robinhood 公司均未发表评论。

之前，媒体报道称 Robinhood 可能采取 IPO 方式上市，高盛集团正在提供上市顾问服务，上市交易时间为三月份。

据报道，在去年九月的一次融资交易中，Robinhood 公司被估值为 117 亿美元。该公司还曾经考虑一种颇具创新的上市方式，即向 Robinhood 的用户直接发售新股票。