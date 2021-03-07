美国机构将 Facebook 歧视调查定为系统性调查

北京时间 3 月 7 日上午消息，本周五，三名求职者的律师和一名声称遭到 Facebook 歧视的经理向媒体透露，目前有一家美国机构正在调查 Facebook 公司在招聘和晋升方面存在的种族偏见，并将调查定为 “系统性调查”。

“系统性调查”意味着，美国平等就业机会委员会（Equal Employment Opportunity Commission，简称 EEOC）怀疑，Facebook 公司的一些政策可能助长了企业内普遍存在的种族歧视风气。

一般来说，平等就业机会委员会通过调解或允许投诉人起诉雇主来解决争议。但该机构的官员会将一些案件定位 “系统性调查”，这也就意味着调查人员可以召集专家分析公司数据，并有权提起代表整个阶层工人的更广泛的诉讼。

去年 7 月，Facebook 运营项目经理小奥斯卡 · 韦尼西（Oscar Veneszee Jr。）和两名被拒的求职者向 EEOC 提出指控，而后第三名被拒的求职者也在去年 12 月加入了此案。他们指控 Facebook 公司依靠主观评价进行人员招聘，同时大肆宣扬有问题的种族成见观念，歧视黑人候选者和雇员。

平等就业机会委员会的这项调查此前没有被报道过。

目前，平等就业机会委员会还没有对 Facebook 提出指控。它的调查可能会持续几个月，但也有可能最终的结果是没有不当行为。该机构拒绝置评。

Facebook 发言人安迪 · 斯通（Andy Stone）拒绝就调查情况或具体指控发表评论，但表示 Facebook 公司 “为所有员工提供一个受人尊重和安全的工作环境是至关重要的。”

斯通表示：“我们会认真对待任何的歧视指控，并努力调查每一起案件。”

代表韦尼西和三位求职者的律师彼得 · 罗默 - 弗里德曼（Peter Romer-Friedman）表示，平等就业机会委员会在去年 8 月之前就组织了系统性调查人员，并在过去的四个月里收到了来自双方的详细情况介绍文件。

目前，就业法律事务所 Mehri & Skalet 和 Katz Marshall & Banks 也在帮助这些员工。

平等就业机会委员会位于巴尔的摩、匹兹堡和华盛顿办事处的律师们表示，他们也参与了这项工作。

Facebook 的法律顾问 Covington & Burling 没有回复记者的置评请求。

对于美国大型科技公司来说，日益加剧的种族和性别多样性问题一直是一个持续的挑战，这些公司有时会将问题的原因归咎于少数群体中合格候选人的不足。但是，越来越多的科技工作者们开始公开大胆地挑战这一观念，并在正式投诉中声称，有偏见的雇佣观念造成了这种群体差距以及不平等。

罗默 - 弗里德曼表示，他和同事们在上个月提交给平等就业机会委员会的一份报告中说，Facebook 的一项此类不公平政策是，当他们推荐的候选人被聘用时，员工将获得最高 5000 美元的奖金。他说，被推荐的候选人往往反映了现有员工的构成，不利于黑人员工的工作机会。

Facebook 表示，截至去年 6 月，约有 3.9% 的美国员工是黑人。

曾任平等就业机会委员会总法律顾问、现任教于罗格斯大学（Rutgers University）的戴维 · 洛佩兹（David Lopez）表示，由于涉及额外资源，系统性调查的意义重大。他说，当企业被指控存在不当行为时，有时还会涉及高达数百万美元的和解，比如最近针对达乐通用（Dollar General Corp 。）和沃尔玛（Walmart Inc。）的案件。

根据该机构的数据，在截至去年 9 月 30 日的一年里，93 起平等就业机会委员会的诉讼中有 13 起是系统性诉讼。

去年 12 月，司法部指控 Facebook 公司歧视美国员工，称其会优先雇佣 H-1B 签证持有者等临时工种。

上个月，Alphabet 旗下的谷歌公司同意支付 380 万美元，就美国政府对其的指控达成和解。美国政府称，该公司向女性支付的薪酬过低，并且在招聘过程中对女性和亚裔人士存在歧视。