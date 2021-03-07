华为手机平板版鸿蒙 OS 2.0 开发者预览 Beta 2 发布

IT之家 3 月 7 日消息 华为在去年 12 月 16 日举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动。现场正式发布了 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。同时，HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 开启公测。华为表示，HarmonyOS 是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统，华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。

现在，据微博博主 @菊厂影业 Fans 消息称，鸿蒙系统开发者预览版 Beta 2 版本现在已经开始全面升级了。

IT之家获悉，此前余承东表示，鸿蒙 OS 系统将于 4 月份开放升级，华为 Mate X2 折叠旗舰首批搭载。该博主表示，首批升级有 Mate X2 与 P50 系列和平板 2 系列，然后是 Mate 40 系列，P40 系列也会开启内测升级。

下面是本次鸿蒙系统平板 Beta 2 重点升级内容：