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华为手机平板版鸿蒙 OS 2.0 开发者预览 Beta 2 发布

2021/3/7 10:37:39 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 3 月 7 日消息 华为在去年 12 月 16 日举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动。现场正式发布了 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。同时，HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 开启公测。华为表示，HarmonyOS 是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统，华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。

现在，据微博博主 @菊厂影业 Fans 消息称，鸿蒙系统开发者预览版 Beta 2 版本现在已经开始全面升级了。

IT之家获悉，此前余承东表示，鸿蒙 OS 系统将于 4 月份开放升级，华为 Mate X2 折叠旗舰首批搭载。该博主表示，首批升级有 Mate X2 与 P50 系列和平板 2 系列，然后是 Mate 40 系列，P40 系列也会开启内测升级。

下面是本次鸿蒙系统平板 Beta 2 重点升级内容：

  • 新增 622 个 HarmonyOS API

  • 新增华为分享面对面分享 HarmonyOS FA 隐私

  • 新增畅连分享 HarmonyOS FA

  • 新增支持 WebView 能力 , 支持页面加载、页面导航、页面信息获取等基础功能

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关键词：鸿蒙华为手机华为平板

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