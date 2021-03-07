2021 年，我国中小企业宽带和专线平均资费再降 10%

十三届全国人大四次会议召开，政府工作报告。报告中指出，用改革办法推动降低企业生产经营成本。推进能源、交通、电信等基础性行业改革，提高服务效率，降低收费水平。其中提到，“中小企业宽带和专线平均资费再降 10%。”

据悉，2017 年，政府工作报告中首次提到 “中小企业降网费”。2020 年政府工作报告中再次提出，要推动降低企业生产经营成本，实现宽带和专线平均资费降低 15%。

工信部原部长苗圩曾指出，提速降费对国民经济的转型升级意义重大，可以促进信息技术的普及和应用，推动互联网和实体经济深度融合发展，加快传统产业的转型升级，助力新动能的成长。

“十三五”期间，我国电信行业大力推动提速降费，建成了全球领先的电信网络，资费水平下降幅度超过 95%。在提速降费的道路上，三大运营商不遗余力地开展相关工作，根据在 2020 年央企经济运行情况新闻发布会上的数据显示，自 2015 年持续开展网络提速降费至今，六年之间，三大运营商累计让利近 5000 亿元。仅去年一年，三大运营商贯彻落实提速降费等要求，让利约 460 亿元。

与此同时，我国固定宽带和手机流量的平均资费下降超过了 95%，5G 流量单价两年降 46% 至 4.4 元 / GB。