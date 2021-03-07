群晖发布 RackStation 系列机型：随机读取效能最高提升 68%

3 月 7 日消息，近日群晖科技 Synology 推出了全新 RackStation 系列机种 RS3621RPxs、RS3621xs+、RS4021xs+。通过提供从硬件、软件、操作系统与服务整合的解决方案，可满足企业对于虚拟化、数据备份、在线办公以及影像监控等数据管理需求。

与前一代机型相比，全新 RackStation 系列机型在效能表现上有较高提升，包括 RS3621RPxs 随机读取效能大幅提升 68%，RS3621xs+ 提升 50%，以及 RS4021xs+ 提升 21%，可满足企业密集的工作负载环境。

群晖科技称，RackStation 适合中小企业用来部署IT关键应用，全新机型内置冗余电源等设计，能满足企业各种使用场景。例如，多备份任务、文件服务器、企业云盘、大规模的影像监控部署，以及兼顾成本与效率的 iSCSI 虚拟化存储应用。

全新 RackStation 系列可让企业依据需求弹性进行效能、网络与容量升级，包括提供两个 PCIe 扩充插槽，可安装 Synology M.2 NVMe 转接卡安装 SSD 及 10GbE 网卡来建立 SSD 缓存或升级网络带宽。此外，三台机型皆可搭配 RX1217(RP) 扩充设备分别扩充至 36 或 40 个硬盘。