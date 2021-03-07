realme GT 通过泰尔实验室 36 个月五级抗老化认证

IT之家3月7日消息 realme 于 3 月 4 日正式发布 realme 真我 GT 手机，搭载高通骁龙 888 处理器，8GB+128GB 版本售价 2799 元。今日 realme 官方发布消息，表示这款手机已经通过泰尔实验室 36 个月老化认证，达到了五级抗老化标准。

IT之家了解到，此前也有 OPPO Reno5 手机也通过了类似认证，但老化时间为 30 个月。泰尔实验室的测试项目包含填充小文件、删除小文件、填充数据库文件和多媒体文件、安装应用等操作，模拟日常高频率使用状况，对比老化操作前后手机应用冷启动、应用热启动、应用安装时间、相机性能、开机时间等测试，目的是评测手机长时间使用不卡顿的能力。

realme GT 通过等效 36 个月的抗老化测试，表明这款手机能够保证长时间使用依旧有着类似出厂时的流畅性能。

这款手机除了配备高通骁龙 888 SoC，还有着 LPDR5 内存、UFS 3.1 闪存。手机屏幕为三星 SuperAMOLED 120Hz 高刷屏，支持 360Hz 触控采样率，覆盖 100% P3 广色域。有消息表示手机屏幕为 E2 或 E3 材质，并非是目前最新的 E4 材质。

realme 真我 GT 手机搭载立体声双扬声器、3.5mm 耳机口，内部配备均热板液冷散热，支持 65W 闪充。手机配备 6400 万像素主摄，搭载索尼 IMX682 1/1.73 英寸传感器。此外还有 800 万像素超广角镜头以及一颗微距镜头。这款手机提供深海飞艇、银河战舰、曙光三种配色，8GB+128GB 售价 2799 元，12GB+256GB 售价 3299 元，将于 3 月 10 日正式发售。