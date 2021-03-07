陈薇：提议建设特需疫苗国家技术创新中心

IT之家3月7日消息 据央视新闻报道，全国政协十三届四次会议第二次全体会议 3 月 7 日上午 9 时在人民大会堂举行，委员们进行了发言。大会上，全国政协委员、中国工程院院士陈薇今天在政协大会发言中提出了四点建议。

她表示，自己领导的科研团队此前成功研制出新冠病毒疫苗，能在俄罗斯、巴基斯坦、墨西哥、智利、阿根廷等在 71 个国际多中心三期临床试验中取得可喜结果，能获得国家药监局附条件上市和多国应急使用许可，都是长期坚持自主创新的结果。但我国目前在生物科技创新方面还有一些短板，如：顶层设计和科学统筹不足、研究力量分散，长效性支持机制不健全、基础研究不稳定，条件设施不完善、快速响应体系不健全等。

为此，陈薇提出了四点建议：

一、建立国家重大安全科技攻关 “白名单”制度

充分发挥新型举国体制优势，推动科研力量优化配置和资源共享，在生命健康、生物安全等重大前沿领域系统性地谋划重大项目布局，建立核心技术团队 “白名单”，国家长期稳定投入，实现 “项目—基地—人才”有机融合，为保障国家发展利益、破解重大安全风险、突破国外技术封锁奠定坚实科技基础。

二、建设特需疫苗国家技术创新中心

国家科技部已印发《推进国家技术创新中心建设的总体方案（暂行）》，“十四五”期间布局建设若干国家技术创新中心。建议建设特需疫苗国家技术创新中心，紧扣国家生物安全防御重大需求，梳理 “卡脖子”技术和 “长板”技术，加强顶层设计和科学统筹，开展跨军地、跨领域、跨学科协同创新和开放合作，达到 “已知有手段，未知有能力”，助力国家生物安全和社会稳定。

三、持续开展新冠疫情防控科研攻关

在中共中央坚强领导下，我国新冠疫情得到了全面控制，但从全球来看，防控形势依然严峻复杂，加强防控工作不能有一丝一毫的松懈。应继续加大科研攻关力度，综合运用生物技术和大数据、云计算、人工智能等创新手段，进一步厘清病毒起源、动物宿主和致病机制，深入分析病毒变异对现有防控措施的影响，未雨绸缪，开展针对重要变异毒株的疫苗、核酸和抗体检测试剂等预研，必要时及时更新换代。

四、营造潜心基础研究的良好科研生态

大力弘扬科学家精神，努力营造有利于基础研究的良好创新生态，在项目攻关、平台建设和人才计划中，加大对长期坐 “冷板凳”从事科研和基础研究工作的科学家和科研人员队伍的政策支持力度，激发大家勇于探索，心无旁骛地专注于前沿基础科学研究，实现越来越多 “从 0 到 1”的原创突破。鼓励更多的青年才俊淡泊名利、勇于创新，献身科学研究，为祖国更美好的明天发挥科技创新应有的支撑力量！

IT之家了解到，陈薇院士的团队研发的新冠疫苗于 2 月 25 日获批上市，只需打一针即可免疫病毒，接种 14 天后即可获得良好保护效果，并且支持在 2-8℃的条件下运输保存。而国外此前研发的一些疫苗需要在 - 70℃环境下保存，不利于运输以及储存。