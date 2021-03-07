多伦多之后，谷歌另一智慧城市项目流产：因传感器和数据收集等隐私问题

IT之家3月7日消息 近日，因数据隐私争议问题，Google 的姊妹公司 Sidewalk Labs 放弃了其在俄勒冈州波特兰市的智慧城市项目。

2019 年，Sidewalk Labs 与俄勒冈州波特兰市进行合作，该项目设立之初，政府希望 Sidewalk Labs 使用其 Replica 软件来绘制人们在城市中的出行方式，并计划使用这些数据来帮助政府官员做出规划决策，从而增加人员流动性，减少交通拥堵并改善居民的生活质量。

此前，为了该项目顺利进行，Sidewalk Labs 将其 Replica 软件分拆成新公司，专职负责波特兰市项目。

近日，双方则对外宣布将停止该项目建设。Replica 公司发言人在接受英国 BBC 采访时表示，其公司不愿意共享波特兰市所要求的那么详细的数据。

“我们认为，更深入的洞察力不应该以牺牲个人隐私为代价而获得。我们不愿意在自己的隐私原则方面有所妥协，这让我们的客户波特兰地方政府机构 Metro 颇感沮丧，最终导致了提前停止项目。”

负责该项目的波特兰市政府机构 Metro 在一份声明中告诉 BBC：“Metro 在审查了初步提供的数据后终止了与 Replica 的关系。Metro 并未就任何服务向 Replica 支付过费用。衷心祝 Sidewalk Labs 的未来工作取得成功。”

《Fast Company》杂志在去年曾报道，人们对这项技术的运作方式缺乏透明度感到担忧。

而率先披露该项目遭抛弃这一新闻的 RedTailMedia 提出，双方结束合作的根源在 “数据纠纷和信任受损”上。

该项目，也是 Sidewalk Labs 在美国放弃的第二个智慧城市项目。

备受瞩目的未来城市项目

2020 年 5 月，Alphabet（谷歌母公司）的子公司 Sidewalk Labs 宣布放弃总投资额逾 13 亿美元多伦多滨水区项目。一个举世瞩目的未来城市项目宣告夭折。

据了解，2017 年 10 月，Sidewalk Labs 宣布与多伦多市展开合作，在市中心以东一处名为 Quayside 的工业滨水区建造一个高科技社区，项目名为 “Sidewalk Toronto”。

针对多伦多面临的 “持续走高的房价、日益恶化的交通以及悬而未决的气候变化应对措施”等大城市病，他们首先发布了一个由规划师协助科技公司共同完成的智慧城市顶层设计。

其理念是采用软硬件一体化技术，通过大量传感器的安装，将交通、建筑、公共空间、管网基础设施等，通过科技与数据进行串联，收集交通、噪音、空气质量等方面数据，并监测电网性能和垃圾收集情况，最终通过大数据分析来更好地了解人们居住、出行等问题，以新技术精确匹配城市服务的供需，改善城市生活体验。

通过该项目，Alphabet 把城市设计和智慧城市的顶层设计融为一体，尝试用自身的科技成果解决城市的运营、交通、住房、能源等问题，从而达到对城市规划模式颠覆式的再定义。即为城市装上大脑的同时，也为其搭载最先进的四肢与感官系统。

Sidewalk Labs 首先提出了其智慧社区的发展目标，也是整个方案的逻辑起点：

建立一个完整的社区（Complete community），为多元化的居民、工作者与访客提供超高质量的生活品质； 为尝试解决各项城市挑战的人们、企业、创业者与本地组织提供一个理想的环境，共同解决如能源使用、住房可负担性以及交通运输等问题； 使多伦多成为全球正在快速兴起的城市创新的新型工业的中心； 将该项目打造成多伦多甚至全世界的可持续社区的典范。 该规划里所有的技术，都是以 “人”，也就是社区和居民、工作者、访客这些具体的城市使用者的需求出发，解决他们将会面临的问题。

由于北美对数据隐私的关切、对经济发展前景的质疑，项目规划发布后，经过了一段举世瞩目的热议后，开始在一个又一个听证会中艰难推进。

最终折戟

然而，经过一年多的博弈之后，2020 年 5 月 7 日，Sidewalk Labs 的首席执行官 Dan Doctoroff 在线声明中表示，鉴于新冠肺炎疫情导致的 “前所未有的经济不确定性”，使得拟议中的项目在财务上不具备可行性。

此外，由于传感器安装和数据收集等隐私问题，这一项目也引起了该地区居民对于隐私的担忧。虽然 Sidewalk Labs 也一直在提出相应的解决措施，但并没有得到有效解决。也因此，这一智慧城市项目的兴建至今仍未获得政府的批准。

“2017 年 10 月，Sidewalk Labs 和多伦多滨水区开始计划对 Quayside 达成一个共同愿景，Quayside 是一个从技术和城市设计方面的创新产生的，从根本上更具可持续性和可负担性的社区。自该项目开始以来，我已经结识了成千上万的多伦多人让城市变得更美好，让整个城市感到兴奋。” “因此，Sidewalk Labs 不再从事 Quayside 项目，实在是令人非常悲伤和失望。”

尽管由 Alphabet 拥有的城市创新公司在创新项目上投入了大量时间和金钱，但由于当前的经济状况，该项目在财务上不再可行。

该公司表示，尽管滨水区项目被取消，他们仍将持续关注城市交通与新型基础设施等领域的创新；继续从事工厂化木结构建筑研究，以提高住房可负担性和可持续性；数字规划工具、全电能社区等研究也会将继续。

Doctoroff 写道：“码头区项目对我们很重要，这一决定是艰难的决定。我们感谢为该项目做出贡献的无数多伦多人，并感谢社区团体，公民领袖和当地居民的支持。”

“Sidewalk Labs 被多伦多市所提供的多样性、增长和机会所吸引，并且这种观点在沿途的每一步都得到了肯定和加强。多伦多是世界上最大的技术创新中心之一，这一事实毋庸置疑。”