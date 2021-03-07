开服仅半年，盛趣游戏《龙之谷 2》手游为何热度快速消失

3 月 7 日消息 作为盛趣游戏 2020 年唯一一款正式上线的 MMORPG 手游，《龙之谷 2》被公司赋予厚望：曾与《庆余年》《小森生活一起》，先后亮相 2020 年的腾讯游戏年度发布会和 ChinaJoy，也是公司高管在每次讲话时必谈的产品。

《龙之谷 2》属于典型的大 IP，最早起源于盛大 2010 年代理的韩国网游，经过 10 多年的运营，在国内有着大量用户。

根据盛趣方面公布的数据，《龙之谷》仅中国区玩家注册数就超 1.3 亿，初代手游创下过 iOS 全球收入榜前五、单月收入超 10 亿元人民币，月新增用户超 2000 万人次的亮眼记录。

而《龙之谷 2》手游则是盛趣自研，在 IP 十周年时登场的战略产品。游戏交由国内最大渠道腾讯发行，2020 年 7 月上线。

当时盛趣方面花费了巨资来做宣发，包括请知名歌手周深代言并演唱主题曲，后来深陷代孕风波的演员郑爽在线直播宣传等。

上线当天，《龙之谷 2》iOS 版曾创下总榜第一、游戏免费榜第一的好成绩，并获得 App Store 新游推荐。

半年过去了，这款当时被赋予众望的产品表现如何呢？在七麦数据平台上，《龙之谷 2》的排名已经从上线当天的第一名跌到 276 名的位置。

在 Taptap 平台上，《龙之谷 2》的评分仅有 3.2 分（满分 10 分），用户的不满主要集中在过于氪金、玩法较差、体验较差、运营不足、画面粗糙和厂商不给力等 18 个方面，而优点则只有音效很棒和福利好 2 条。

业界人士认为，《龙之谷 2》运营仅半年后的热度快速消失，一路高开低走的主要原因在于，知名 IP 改编、腾讯发行和明星代言引流虽然可以在短时间内赢得一定关注度，但一款游戏的留存率最终还是要靠其自身过硬的素质、游玩体验和好的运营。

画面质量、优化和安装包大小是玩家吐槽的重灾区：《龙之谷 2》的最新 iOS 安装包容量高达 3.9GB，甚至比《王者荣耀》的客户端还大。

很多玩家认为，作为一款大型 3D MMORPG 来说，巨大的安装文件意味着优秀的画面质量，然而在进入游戏之后，游戏真正的画质并不如人意：其人物、场景等精致程度比《王者荣耀》相差甚远，甚至离当下市场上那些手游都有一定的差距，很难想象是由大厂盛趣推出的产品。

除开画质，游戏的玩法也相当的落后：玩家点击任务条目，角色就会自动寻路前往任务目标所在地，还会自动进行战斗。这一系列的 “自动”设计和玩家早已经腻烦的那些粗制滥造的页游无异，无疑是相当落后的设计理念。

虽然盛趣宣称《龙之谷 2》是 “开放大世界”，然而自动寻路的设计让玩家无法随心所欲的进行自由探索，此外地图虽然可以说是有限 “开放”，却实在是说不上 “大”，盛趣方面有虚假宣传的嫌疑。

此外，游戏战斗环节的打击感和目标锁定系统等表现都不尽如人意，在 taptap 上，不少玩家认为，这款游戏的整体表现甚至不如十多年前的初代端游产品。

作为被盛趣赋予厚望的一款作品，《龙之谷 2》的表现却让人失望，也难怪其在市面上的热度快速消失了。

而盛趣另外两款重点产品《小森生活》国服尚未上线，《庆余年》则更是遥遥无期，让市场不禁对这家公司的盈利能力产生怀疑。

《龙之谷 2》iOS 版在 2020 年 7 月上线次周就下跌至 App Store 游戏畅销榜 20 位以外，连带影响上市公司世纪华通股价连续下跌。

资本对盛趣的不看好让有私募新一哥之称的高毅资产冯柳也将自己所持有的大宗和定增股份卖出，进一步导致股价下跌。

公司的股价在 2020 年 7 月 9 日，也就是《龙之谷 2》发布当天达到 18 元的高点后半年来持续阴跌，市值拦腰蒸发了 400 多亿元人民币。2021 年 3 月 5 日，报收于 7.10 元，累计跌幅达 60.56%。

世纪华通 2019 年为收购盛趣溢价不少，致使账面出现上百亿的商誉，而《龙之谷 2》的盈利不及预期也让集团高管开始频繁抛售自己所持的股份：3 月 2 日，世纪华通发布公告称，股东邵恒于 2020 年 1 月 22 日至 2021 年 3 月 2 日期间以大宗交易共计减持公司股份 1.72 亿股、司法拍卖 2011.8 万股。

数据显示，2019 年如果扣除盛跃网络（盛趣运营主体）的净利润，世纪华通其他子公司的净利润为 - 5.05 亿元。集团预计于 4 月初公布 2020 年年报，在盛趣这台盈利机器熄火的情况下，可以想象净利润会相当的难看。