山灵发布 M6 21 版 HiFi 音乐播放器：570mW 平衡功率，预售价 2998 元

IT之家3月7日消息 山灵音响于 2021 年 3 月正式发布了 M6 21 版 HiFi 音乐播放器。这款产品是此前 M6 的升级版，搭载高通 430 处理器以及安卓智能系统，更换了 DAC、运放芯片，输出功率等参数也有了提升。

山灵官方表示，推出 M6 21 版的原因之一便是 2020 年 10 月日本旭化成（AKM）火灾的影响。此前主流 HiFi 厂商大量采用 AKM 的 DAC 音频芯片，火灾过后该工厂产能停止，因此不得不更换方案，改用美国 ESS 公司的音频芯片。

据IT之家了解，山灵 M6 旧款采用双 AK495SEQ 的方案，M6 Ver.21 则使用了双 ES9038Q2M DAC 芯片。新版 DAC 芯片最高支持 32bit、768kHz 音频解码，以及 DSD512 硬解，支持的格式更广。官方表示，这款 DAC 有着极高的技术指标，声音更偏向素质流，能量很强。山灵针对性地对这颗 DAC 进行调音，使得整体音质更加均衡、中正。

官方表示，M6 21 版的声音，相比 M6（经典版）会更加全面、推力更强，而 M6 经典版偏向韵味。

除此之外，新版播放器还将低筒滤波运放由双 OPA1612 改为双 OPA2211。播放器内部的增益模式也由两档变为低、中、高三档。其中高增益模式下，单端输出功率可达 190mW @32Ω，平衡口功率 570mW @32Ω。

除此之外，此款播放器采用了日本 ELNA 私模电容、0.1% 误差高精度薄膜电阻以及低噪声大电流 LDO 稳压器，保证了更强的输出能力和更小的底噪。

山灵 M6 21 版与此前一样，搭载高通骁龙 430 处理器，4GB+32GB 存储配置，最大支持 2TB TF 卡。机身配备 4.7 英寸 720P 夏普 IPS 触摸屏，采用定制安卓 7.1 系统。接口方面，具备 3.5mm 单端口以及 2.5mm、4.4mm 双平衡口。播放器搭载 4000mAh 电池，支持 QC 3.0 快充，续航时间 11 小时（单端），8 小时（平衡）。产品采用 Type-C 接口，支持 USB DAC 功能。

蓝牙方面，山灵 M6 系列支持 LDAC、SBC 接受，以及 LDAC/LHDC/aptX HD/aptX/SBC 的发射。此外支持 2.4G/5G WiFi 连接，支持 WiFi 传歌以及 OTA 升级。输出参数如下：

山灵 M6 21 款于 3 月 3 日 - 3 月 8 日在京东开启预售，原价 3298 元，预售定金 100 元可抵 400 元，到手价 2998 元。