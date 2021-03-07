十张图看懂微软 Azure 如何增长成为全球三朵云之一

外媒报道，2021 年第二季度，微软 Azure 云收入同比增长 50%，其中服务器产品和云服务收入增长了 26%。最新一季度的商业云毛利率从去年同期的 67% 增长至 71%。

截止 12 月 31 日的第二季度财报为 430.8 亿美元，高于去年同期的 369.1 亿美元。

微软推出了以 Kubernetes 为基础的混合云策略平台 Azure Arc，目前有超过 1000 家客户使用 Azure Arc 来简化多云和混合云管理。

下面，从十张图表中我们或许能够进一步理解微软 Azure 持续保持成为全球三朵云之一的重要原因。

1、智能云（Intelligent Cloud）成为 Q2 营收最高的一项业务，以 64 亿美元占到总营收的 36%。

本季度，委员在间接分销渠道方面的成功，以及更多企业客户加快了 “Cloud Frist”计划的实施，使得智能云业务增长迅猛。

2、调研机构 Synergy Research 最新云市场分析发现，亚马逊云和微软云共占总市场份额的 50% 以上，而微软云首次达到了 20% 以上。

显示，2020 年第四季度，企业在云基础设施服务商的支出基本超过 370 亿美元，比上一季度增长了 40 亿美元，同比 2019 年第四季度增长 35%。Synergy Research 指出，市场仅用九个季度就将规模扩大了一倍。

3、63% 的企业在 Azure 上运行系统，仅次于 AWS。

Statista 和 Flexera 2020 云使用情况报告显示，6% 的企业每年在 Azure 上的支出至少为 120 万美元。而从使用云和在云上运行虚机的企业数量来看，Azure 都在缩小与 AWS 之间的差距。

4、调研机构 Canalys 的数据显示，2020 年云基础设施服务的总支出从 2019 年的 1070 亿美元增长 33%，至 1420 亿美元，其中来自间接渠道的销售业务推动了近 20% 的市场份额的增长。

微软在间接渠道分销拥有主导地位，这可以从其向代理商提供的销售支持、销售和技术支持的水平中得以看出。Canalys 首席分析师 Alastair Edwards 表示：“云厂商正在寻求可信赖的业务合作伙伴来提供建议、实施、支持和管理企业上云历程，这个过程中它们还会主动阐明上云能够带来的实施业务价值。”

5、19% 的企业预计到 2021 年将进一步追加对 Azure 的使用，Azure 有望进一步提升其领导者地位。

Flexera 技术报告显示，在接受调研的所有企业用户中，有 61% 的期望今年追加对 Azure 的使用，仅次于微软的 SaaS 软件。

6、Microsoft Azure Stack 是企业应用率第二高的私有云平台，目前有 35% 的企业在该平台上运行。

关于 Azure Stack，目前处于部署阶段的企业用户为 21%；Flexera 技术报告显示，接受调研的所有企业用户中有 67% 正在运行或考虑使用 Azure 进行应用部署。

7、Microsoft Intelligent Security Graph 上可以看到微软在智能方面的投入情况。

微软依靠 Security Graph 来了解云运行状态，包括安全登陆、身份验证以及异常行为。微软每月组织了超过 50 亿种不同的恶意软件威胁，从而挺了大量有用的数据来分析客户网络中的端点行为。

8、44.5% 的企业表示 Azure 是其首选的 BI 服务供应商。

数据显示，从 AWS、谷歌云、阿里云、IBM BlueMix 等主要云服务商提供的 BI 服务，有 96.5%的被调研企业更喜欢 Microsoft Azure BI。

9、Counterpoint Research 数据显示，Azure 是端到端的全球领先物联网平台，总得分为 276。

边缘数据处理是 IoT 平台越来越重要的功能。从云到边缘交付 IoT 功能，微软在此类别中名列前茅。

10、在数字供应链方面，Azure 平台集成了供应链合作伙伴、以及供应链核心交易系统。

疫情影响下，多数制造企业面临停产问题。为了相应这些市场需求，Azure 平台上创建的 Microsoft 供应链（MSC）可与数字供应链平台集成。