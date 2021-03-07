世界首次，中国中车长客 8 辆编组高速动车组碰撞试验取得成功

IT之家 3 月 7 日消息 据央视新闻报道，近日，中车长客公司完成两列 8 节编组高速动车组碰撞试验。每列车重量 462 吨，试验中，一列车静止，另一列车以 36 公里的时速撞击静止列车。试验后，车辆未发生爬车、脱轨现象，车体结构保持完整，符合并超过中国行业标准，为中国轨道客车研发采集了宝贵数据。

被动安全是指当列车发生意外碰撞时，通过列车吸能系统中的多个吸能装置耗散撞击能量，降低碰撞带来的结构破坏，从而保护车内乘员安全。

被动安全技术是保障高速列车运行安全的最后一关，其难度在于列车碰撞过程需要头车前端吸能结构和位于车厢连接处的中间吸能结构等吸能装置共同参与，其受力过程属于 “强非线性复杂系统”，数值计算难以精确模拟。目前行业内主要采用零部件、单节车辆吸能结构试验的方法，还不能完全精确模拟真实情况。

IT之家获悉，本次试验按照欧洲耐撞标准（EN15227）和中国铁路标准（TB3500）规定的场景开展，一列整编列车以 36km/h 的速度撞击另一列静止的整编列车。

此次试验采用中国高速动车组标准编组模式（8 辆编组），整列车所有的吸能结构都与实际运行的动车组相同，试验在符合实际运营工况的全长 8.7 公里试验线路上进行，最大程度模拟了真实场景。

中车长客科研团队搭建了包括智能驱动、高速摄影、动态测力、集成控制等 10 大系统的国际一流列车线路碰撞试验验证平台，建立了国际领先的刚性墙碰撞和长编组列车实车线路碰撞的测试机构，具备了行业领先的轨道车辆安全研究设计和试验验证能力。在高速动车组领域，经过近百次分析计算及试验验证，成功开发出具有完全自主知识产权的高速动车组被动安全碰撞吸能系统，并已在复兴号京张高铁智能动车组等列车中得到应用。

在此次试验前，中车长客已分别成功进行了单列车、3 辆编组、5 辆编组高速动车组的碰撞试验，通过大量试验积累了丰富的碰撞数据。下一步中车长客将继续开展高等级碰撞吸能系统和轻量化吸能结构的研发和试验工作，探索世界高速列车被动安全技术的前沿领域。