消息称诺基亚将从 2021 年采用新的手机命名方式

IT之家 3 月 7 日消息 外媒 NokiaPowerUser 援引一位可信赖的爆料者 Nokibar 的资料称，诺基亚智能手机将从 2021 年采用新的命名策略，这意味着当前的数字命名将被放弃，目前采用的数字 + 小数点 + 数字的命名将成为过去。

IT之家曾报道，外媒今日还透露诺基亚将推出新的 G 系列机型首个机型——诺基亚 G10，不排除诺基亚将采用类似三星的数字 + 阿拉伯数字命名方式的可能。

据介绍，诺基亚 G10 之前有一款型号为 TA-1334 被曝光，从泄露情况来看，诺基亚近期还将推出多款机型。

外媒表示，HMD Global 可能会将 G10 作为一种 “游戏手段”推向市场。根据他们得到的信息，该机在规格方面或将与诺基亚 5.4 有所接近，或搭载八核处理器，配备 6.4 英寸显示屏，拥有一个 48MP 主摄的后置四摄设计。

下面是已知的诺基亚近期泄露和已发布机型的型号：

诺基亚 ？？– TA-1334，TA-1351，TA-1338 和 TA-1346

诺基亚 ？？– TA-1336，TA-1343，TA-1347，TA-1365 和 TA-1372

诺基亚 ？？– TA-1342，TA-1352，TA-1359，TA-1361，TA-1362，TA-1378，TA-1383，TA-1386

诺基亚 8.3 5G – TA-1243，TA-1251

诺基亚 1.4 – TA-1322，TA-1323，TA-1329，TA-1313

诺基亚 2.4 – TA-1270，TA-1275，TA-1274，TA-1277

诺基亚 3.4 – TA-1288，TA-1285，TA-1283

诺基亚 5.4 – TA-1325，TA-1333，TA-1340，TA-1337

诺基亚 C3 – TA-1239，TA-1292

诺基亚 6300 4G – TA-1286，TA-1291，TA-1287，TA-1294，TA-1307，TA-1324

诺基亚 8000 4G – TA-1305，TA-1300，TA-1303，TA-1311

诺基亚 225 4G –：TA-1276，TA-1296，TA-1279，TA-1289，TA-1282，TA-1316，TA-1321

诺基亚 215 4G – TA-1272，TA-1264，TA-1284，TA-1281，TA1278，TA-1280