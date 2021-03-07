消息称任天堂 Switch 新机型将拥有第三方独占作品

IT之家3月7日消息 彭博社本周早些时候表示，任天堂计划发布一款新的 Switch 机型，将配备三星 OLED 显示屏，耗电更少、对比度更高，甚至可能拥有更快的响应时间。据悉，该机将配备 7 英寸 720p 分辨率的面板，当与电视连接时，将能够支持 4K 超高清画质输出。

ResetEra 上的一位业内知名人士 @NateDrake 爆料称，新的 NS 将提供一些 “精选的独家内容”，特别是来自第三方合作伙伴的。

“将会有一些精选的独家内容，特别是来自第三方合作伙伴。他们的数量可能不多，但我知道至少有一个。”

该爆料者在另一篇文章中表示，任天堂计划将这款设备定为修订版（升级版）。

“任天堂的计划是将其定位为修订版。如果你愿意的话，这是一款更高端的机型（溢价更高）。”

值得一提的是，在 3DS 时期任天堂真的曾为新 3DS 提供过独占作品，例如第一方的《异度神剑3D》、第三方的《以撒的结合 重生》等，因此该消息可信度较高。

如果这个爆料内容为真，那么我们有望在新 NS 上看到第三方公司开发的更高级的游戏。甚至新 NS 运行目前的游戏也可以拥有更好的性能。

目前，任天堂和三星都拒绝对该消息发表评论，不过任天堂总裁上个月曾表示他们没有计划在近期推出新版 Switch。

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《任天堂 Switch Pro 将支持 4K 分辨率和英伟达 DLSS，有望年底发布》