不止滴滴，被恶意投诉薅优惠券的还有美团以及饿了么

经常上网 shopping 的小伙伴应该都很懂，真正万能的购物平台不是淘宝，而是它的堂兄弟闲鱼。毕竟闲鱼作为二手交易平台，所有用户都可以做卖家，不用交什么保证金，拍个照上架宝贝，等待买家来交涉就行。

总之在卖的商品合法合规的情况下，卖什么奇珍异宝都见怪不怪。

但是小雷最近发现，有一些闲鱼用户在卡 BUG，他们卖的商品确实是不违法。但获取商品的途径是否合法合规就有待商榷了。

喏，比如这个滴滴 10 元快车券，小雷觉得肯定有不少滴滴老用户买过。只花三块钱就能换 10 元滴滴快车券，怎么看都是稳赚不亏的生意对吧。

但仔细想想，小便宜都有蹊跷，那么有没有可能是骗子呢？小雷特意从网上查了一下，很多人都通过这种 10 元无门槛券成功白嫖滴滴，看来这些闲鱼卖家并不是空手套白狼的骗子。无论从哪而来，买家买到的券都是真实能抵扣优惠的。

这简直震惊小雷 100 年，滴滴啥时候变成慈善大亨了，10 块钱无门槛券搁这仙女散花，清仓补贴大众？派券就算了，为什么没派到我小雷里，要小雷去闲鱼找卖家购买？

小雷也是个滴滴老用户，滴滴确实会根据节假期派发金额不定的乘车优惠券，但这么大批量的 10 元无门槛券肯定是有问题的。

继续往下扒，果然找到了不妥的地方。

有位网友因为打车贵，就去闲鱼买了滴滴 10 元无门槛券，买的时候就觉得不对劲了，因为对方需要登录买家账号。但网友以为是搞什么内部兑换码，就没多想。最后是成功优惠打车了，但却收到一个通知，表示投诉订单已处理。

打开一看才发现，是自己的账号被对方拿去投诉司机了 ...

这闲鱼卖家投诉了好几次，投诉理由包括 “司机迟到、拼友多带人”等。

一次不行就投诉两次，直到投诉成功为止，所谓的 10 元无门槛快车券，就是滴滴用来补偿用户体验发放的。

小伙伴们平时网购或打车都知道，如果出现什么问题，只要自己态度强硬点，商家或客服都会有所妥协。这些卖券的咸鱼买家就是利用了平台对消费用户优先照顾的特点，恶意薅羊毛。

他们薅的是平台的羊毛吗？并不是，说他们在吃滴滴司机的血汗钱也不为过。滴滴司机被投诉或打差评，虽然不会直接扣钱，但会掉分，就像我们平时花呗逾期会掉信用分一样。

高分的司机会被平台派发更多订单，分低的司机则接到的单会更少。为了拿到优惠去恶意投诉司机导致他们扣分和订单量减少，和断人财路有什么不同？

从豆瓣网友放出的截图能看到，买这些黑心优惠券的人还挺多，光是一个卖家就有好几百个用户点击 “我想要”。四百多条评价也说明了有四百多名司机被无缘无故投诉，夺笋呐。如果每位司机都因此受到扣分惩罚，这些卖家破坏的可不仅是司机收入这么简单。

换位思考一下，自己兢兢业业做滴滴，对乘客态度友好，服务也到位，但就是无缘无故被投诉几单，然后罚款，搁谁心里受得了？

司机被恶意投诉后，平台如何处理也是一个大难题，误判了会打击司机心态。值得称赞的是，滴滴收到网友反馈后迅速给出回应，小雷划几个重点给小伙伴们瞧瞧。

1. 积极和二手交易平台沟通，下架涉事商家。

2. 对于这种严重损害司机和乘客利益的行为，滴滴零容忍。

3. 滴滴不会只听取乘客或司机单方投诉内容，根据订单记录、轨迹、录音等进行综合评估。

4. 司机被误判后可以及时向平台提起申诉。

5. 投诉无法核实的情况下，不会对司机师傅进行处罚或管控

小雷在码这篇文章的时候还去闲鱼看了下，那两个商家确实被安排上了。但是这些卖家像是杀不死的小强，要么换个小号继续卖，要么找人接手。总之搜索相关关键词还是能搜到这种快车券，有不少人点了 “我想要”。

这时候滴滴和闲鱼两个平台的监管尤为重要，目前来看监管有跟上，但力度显然不够大。

不过我们这里还要提一句，除了滴滴被恶意卡 BUG，还有很多 App 也被薅得很惨。

比如美团任意半价的优惠券，同样是通过投诉商家得来。

美团都遭殃了，隔壁的饿了么也没躲过，某些无良网友恶意投诉饿了么商家获得平台补偿的无门槛优惠券。

卖家赚的就是这种缺德钱，除了良心上会受到谴责，他们一点都不亏。因为他们用的就是客户的账号，即使司机和平台知道有人在恶意薅羊毛，也只能找到账号本人。

不少客户自己都不清楚那优惠券是怎么来的，平台和司机在吃哑巴亏，而无良卖家则躲在暗地里数钱偷笑。归根到底，还是监管上的问题，二手交易平台虽然比较自由，但这样明目张胆的恶意薅羊毛行为应该按关键词屏蔽掉。

知道这种套路的小伙伴，在各种交易平台买优惠券时还是问清楚卖家是用什么手段搞来的券比较好。毕竟，打工人何苦为难打工人呢。