不输电脑浏览器，手机浏览器还能这么玩

在 PC 版的浏览器中，用户可以通过安装各种各样的插件来为浏览器增添许多实用的附加功能，去广告、解除网页限制、网盘直接下载等等的实在太爽。相信你也想在手机版的浏览器中实现这个操作吧，那么手机浏览器可不可以安装插件呢？一起来看看。

为火狐狸插上翅膀

首先出厂的能安装附加插件的手机浏览器是以前大名鼎鼎的 “Firefox”浏览器手机版。不过目前国内使用它的用户已经比较少了。

打开 “Firefox”浏览器手机版，在首页右下角三个点的功能选项中有个 “附加组件”，点击进去就可以安装各种的附加组件了。安装也很简单，看中哪个组件点击旁边的加号并且确认添加组件即可。

图 1 附加组件功

能图 2 添加组件

不过目前 Firefox 浏览器手机版里提供的附加组件还比较的少，并且还都是英文说明。

旧版 Firefox 浏览器手机版还能通过安装油猴附加组件来获取一大堆的附加功能，新版不知为何给屏蔽了。有兴趣的可以找旧版来安装。

如何使用及设置附加组件呢？在 Firefox 浏览器手机版中打开任意网页，右下角三个点的功能选项中会有个附加组件，点击后可以查看当前已经启用的附加组件，点击任意一个进入后可查看说明及进行设置。

图 3 查看当前已经启用的附加组件

图 4 附加组件设置

简约不简单 VIA 还能这么用

接下来出厂就是号称简约浏览器的 VIA 浏览器，这个浏览器的首页小编甚是喜欢，打开后没有什么乱七八糟的新闻推荐，不会让你想用浏览器时一打开浏览器就看到一堆可能影响心情的啥啥老中医资讯推荐。

在 VIA 浏览器中也可以添加附加组件，不过这里是添加脚本。该功能位于右下角功能选项→设置→脚本中。能写一些代码的用户可以在这里自行以代码形式来编写脚本。不懂代码的可以通过获取更多脚本来添加已有的脚本。

不过目前官网只提供了一个简单的脚本。你别急可不是那么少，往下看。

图 5 添加脚本

图 6 官网脚本

虽然 VIA 官方给用户没有提供脚本，可是有热心的网友啊！这不，热心的网友在 VIA 轻插件网页（搜索一下你就知道）中为大家准备了不少实用的脚本。

有能直接下载某网盘里的文件的，有解除网页复制限制的、有自动拼接下一页的等等。安装也简单，查看某脚本详情，确认喜欢的话点击安装即可把该脚本弄进你的 VIA 浏览器中。

图 7 VIA 轻插件

图 8 安装脚本

小巧玲珑却能安装油猴脚本

接下来的这个是个小众浏览器 --X 浏览器，它也是非常的小巧且简约，不过它也能通过安装脚本来为用户添砖加瓦。

X 浏览器为用户准备了几个浏览器扩展，它们位于 X 浏览器→下边栏中间功能按钮→设置→浏览器扩展中。扩展不多，不过你别着急，精彩的还在后头。

图 9 可添加的浏览器扩展

除了可以添加浏览器扩展外，X 浏览器还支持附加脚本功能。无需用户事先安装油猴插件，X 浏览器自带该功能。用户可以通过 X 浏览器→下边栏中间功能按钮→设置→浏览器脚本，添加所需要的脚本。最快捷的就是选择由 GreasyFork 安装，点击后可进入 GreasyFork 脚本安装页面，这里的脚本大多数都能安装使用，这下可爽了吧。

图 10 由 GreasyFork 安装

图 11 安装 GreasyFork 脚本

总结

怎么样，安装上插件的手机浏览器能帮你解决许多问题还能加快效率吧，赶紧去试试吧。