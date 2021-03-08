中国巨头竞相复制 Clubhouse：一场无关输赢的竞赛

年前，Clubhouse 一夜爆火。“一码难求”的同时，国内大量模仿者开始入场，短短一个月内市场上就出现了 30 余款 “复刻版 Clubhouse”，其中就不乏互联网巨头们跑步入局的身影。近日，又有媒体曝光，快手版 Clubhouse“飞船”App 目前正在小范围内测，字节跳动也被传正在筹备相关产品。

而在春节前夕，映客率先推出了 “首款中国版 Clubhouse”对话吧，当时距离 Clubhouse 爆火也仅过去一周多。紧接着阿里巴巴、腾讯音乐、网易云音乐也争先恐后地推出相关产品。原本已经宣布关停的米聊也趁着新风口起死回生，火速改变定位，官宣 “重新出发”。

但复刻版 Clubhouse 能够回应大家的期待吗？

像素级致敬，差异化何在？

猎云网整理了巨头们推出复刻版 Clubhouse 的时间表，可以说，这一次的 “抄作业”，比以往任何一次都要凶猛，速度之快、执行力之强令人咋舌，其背后也体现了众多创投人士对社交赛道的密切关注与期待。

▲ 来源：猎云网

然而这一次的作业，抄的毫无保留，几乎就是在像素级致敬原作。

对话吧、MeetClub、米聊、飞船等应用的产品玩法与底层逻辑与 Clubhouse 几乎没有什么差别。以对话吧为例，一模一样的语音聊天房模式，新用户同样需要邀请码才可以注册，语音支持技术也是来源于 Clubhouse 的服务商声网。另外，据测试用户称，MeetClub 的接口与 Clubhouse 差不多完全一样，只是翻译为中文，以及字眼上有些微变动，同样提供房间聊天和好友邀请功能，使用上与 Clubhouse 未有明显分别。

应用界面也是惊人的相似。

▲ Clubhouse 截图

▲ 对话吧截图

▲ 侃侃截图

甚至连邀请界面也在 “致敬”Clubhouse。

▲ 飞船截图

而在话题的侧重点上，各个产品则稍有不同。米聊的介绍中提到，其是一个 “面向专业人士的语言聊天 App”，这里会聚集 “各行各业的专业人士”。飞船的私圈派对 “邀请函”提到的 6 个主题中，有四个都与音乐有关。侃侃的聊天主题则更日常。

但事实上，以映客、陌陌为代表的直播平台上一直都有类似产品，涵盖了红娘相亲、狼人杀、剧本杀为代表的在线游戏、影视剧、赛事等，有多人连麦、轮麦和抢麦等多种模式。复刻版 Clubhouse 们实在说不上创新。

用户方面，外界对 Clubhouse 的标签之一就是：高质量用户人群。据悉，Clubhouse 的种子用户中部分使用者日均使用时长甚至长达 8 小时，大部分内测用户对于产品的体验也都给出了高度正面的反馈。复刻版 Clubhouse 能否获得如此高质量的用户暂未可知，但毫无疑问这是一场小众的狂欢。

各家 “主播”的比拼也很关键。Clubhouse 之所以能够火遍全球，马斯克功不可没，此外，知名艺人、政商名流、行业精英也都是 Clubhouse 的座上宾，想让这部分人长时间泡在直播间与用户沟通是非常困难的。罗永浩在断断续续玩了两天 Clubhouse 后表示 “没有一个房间能待上 10 分钟，也毫无兴趣自己开一个房间，如果不是疫情和马斯克，如果不是来自硅谷，如果不是邀请码……”回到国内，巨头不缺流量不缺人才，众多 KOL、KOC 们可以为新应用带来可观的追随者。但最终，只有优质的内容能够留住用户，失去了滤镜、美颜，关掉了聚光灯，主播们如何才能用智慧打动听众呢？

无关输赢，巨头各怀心思

拥挤不堪的赛道里，这些大同小异的产品真的真的可行吗？Clubhouse 类产品能够一直火下去吗？这些问题，久经商战的巨头们怎么会想不到。扎堆推出复刻版 Clubhouse 背后，巨头们各怀心思。

防御性产品

巨头们推出的复刻版 Clubhouse，更像是防御性产品。风口之下，不愁没有话题度。再加上想要复刻 Clubhouse 的难度并不大，只要有资金和团队就能很快做出来，巨头们也没有细细去打磨产品功能，甚至连界面也基本照搬。

映客创始人奉佑生提到，“通过 4-5 天连续加班，春节大年初一（对话吧）就上线了”，打造此类指数级传播的产品 “首先跑的是速度。”

多元化产品探索，缓解流量焦虑

对于以映客为代表的腰部厂商来说，推出复刻版 Clubhouse 是多元化产品探索获取新流量的尝试，进而缓解了它们的流量焦虑。

易观的一份研究报告显示，在流量焦虑的当下，网络音频在 2020 年仍保持着 43% 的增速拉动月活净增 6000 万 +。目前来看，复刻版 Clubhouse 带来的流量是实打实的。

同时，二级市场的反馈也非常诚实，对话吧的首场大咖对话之后，2 月 22 日港股开盘半小时内，映客股价涨幅达 20.73%。

稳固用户圈层，活跃生态池

语音社交软件具备音乐属性，在在一定程度上或分食了音乐类软件的用户市场。网易云音乐上线侃侃，腾讯音乐推出 hisen 也不足为奇，其目的就是稳固用户圈层，打造更丰富的应用场景，活跃自己的生态池。

绕过微信做社交

巨头们一直有着做社交的梦，奈何腾讯挡在前面，长期以来社交产品处于 “始于其他，终于微信”的尴尬境地。Clubhouse 类产品或许能够成为一个弯道超车的机会。

字母榜在分析今日头条即将推出相关产品时指出，从基于圈层群聊入手，逐渐形成社区文化，再切入单人社交，完成社交关系的沉淀，在理论上就有了杀入微信腹地，实现社交关系转移的可能。凭借抖音 6 亿日活用户，字节跳动或许能够成为腾讯之后的第二股社交力量。哪怕只是昙花一现，字节也不亏。由于抖音增长放缓，推出产品能够实现对年轻用户和上升用户的获取，对于抖音来说也是个很好的弥补。同理，一直与抖音较劲的快手也绝不会放过这个机会。

网易云音乐的定位一直是一个 “移动的音乐社区”平台，在 App 内推出 Clubhouse 形式的模块或许是一次试水，是未来进军音频社交领域的一枚试错棋子。

企服厂商推波助澜，实现市场教育

复刻版 Clubhouse 们竞相出现的背后，或许还有企业服务厂商们的推波助澜。近年来企服厂商们不断尝试教育市场，企业可以专注于自己的业务，将可被标准化的产品模块交由专业的第三方服务商。

模块化复刻 Clubhouse 就是个很好的广告案例，企业可以将语言连麦功能、审核、运维等交由不同的专业厂商，就像搭积木一样快速地将产品组合起来，更好、更快地上线。而此次 Clubhouse 大火，也让其背后的实时音频服务商声网 Agora 浮出水面。

未来几何？前浪已经无影无踪在巨头的推进下，复刻版 Clubhouse 在未来有戏吗？目前来看，难。

这些应用首要面临的是内容监管问题，如不良信息滋生、言论自由泛滥、地域歧视突出等等。现象级应用 Clubhouse 同样也逃不过对内容的诟病。《名利场》于去年 12 月曾在文章中详细描述了 Clubhouse 短暂的、仅供音频使用的特性，让其 “成为权势人士与厌女症和种族主义调情的避风港”。

此外，语音交流带动的感官有限，容易造成感官失衡。在国内五花八门的社交应用面前，以声音为主要传播形式的媒介产品注定是少数人的港湾。我们也很难想象国内的文化观念和消费习惯能否支撑起复刻版 Clubhouse 们的明天。

最后，Clubhouse 模式的商业变现问题也十分突出。随着时间的推移和用户的增加，内容变 “水”将会是一个不可逆的趋势，随着内容质量的下降，Clubhouse 模式的核心竞争力会逐渐下降，影响变现，还可能就此沦为网红、微商等的导流工具。

也正如我们看到的，对话吧在收割了一波短期红利，刷了一波热度之后也安静了下来。2 月 22 日，该应用在苹果和安卓应用商店均被下架，据称产品形态和技术正在完善升级中，截至发稿，猎云网仍无法在 App Store 搜到该应用。

Meetclub、hisen、飞船等目前正在内测，实际体验如何暂未可知。打开网易云音乐，侃侃也已经消失地无影无踪。大力出奇迹的字节跳动，目前应该还在蓄力阶段，至于是否会上线相关产品，还有待观望。

回归复刻 Clubhouse 本身，或许从一开始，巨头们就不在乎输赢，成功只是意外之喜，醉翁之意不在酒，他们看中的是其带来的更深层次的价值。