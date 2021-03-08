星链业务不断拓展，文件显示 SpaceX 有近万名员工，仍在大量招聘

3 月 8 日，随着埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)领导的太空探索技术公司 SpaceX 不断拓展旗下 “星链”(Starlink)互联网业务，公司员工总数接近 1 万名。

在 2 月 26 日提交给法院的一份文件中，SpaceX 表示，该公司 “在职员工数量超过 9500 名”，此外 SpaceX 网站上列出了 100 多个职位空缺。

SpaceX 在美国 5 个州拥有至少 10 个办公地点。

▲ 图示：SpaceX 旗下一枚猎鹰 9 号火箭从肯尼迪航天中心 39A 发射台升空

马斯克于 2002 年创立的 SpaceX 是世界上最大商业卫星网络星链的运营商。公司参与的一项疫情研究表明，SpaceX 的员工普遍是年轻人，其中绝大多数是男性。

约 4300 名 SpaceX 员工签约每月提供血样，以便从 2020 年 4 月起进行抗体检测。研究样本中有 84.3% 为男性，年龄从 18 岁到 71 岁不等，但中位数年龄为 32 岁。

总体而言，SpaceX 似乎是一个很受欢迎的工作场所，部分原因是员工享有诸如按摩服务以及名人演讲等各种福利。

然而据称，马斯克的员工们仍然对他不断变化情绪感到些许恐惧。工作人员称，他们对马斯克喜欢发推文的习惯感到紧张，常常密切关注他的情绪变化。

一位特斯拉高管表示：“在 (SpaceX)发射日，特斯拉的每位员工都会收看发射是否成功，不是因为我们对火箭业务有投资，而是因为它直接影响马斯克在未来几天的情绪。”“如果发射任务失败了，后果会很严重；你不会想和马斯克通话。”

最近有报道称，在 SpaceX 成立的早期，公司火箭工程师们住在太平洋的一个岛屿上，为火箭发射做准别。他们不时需要因为运不来食物而忍饥挨饿，其中不少人因此而离职。

“我们只是岛上等待食物的野生动物，”SpaceX 时任技术人员埃德 · 托马斯 (Ed Thomas)说。

今年 2 月，SpaceX 副总裁汉斯 · 科尼格斯曼 (Hans Koenigsmann)宣布自己即将退休。科尼格斯曼是 SpaceX 的第七名员工，他表示，自己的岗位将由一年前加入该公司的前美国国家航空航天局官员威廉 · 格斯登梅尔 (William Gerstenmaier)接替。

SpaceX 在过去 19 年里取得了巨大的发展。马斯克曾说，“2002 年，SpaceX 基本上还只是一群乌合之众。就是这样。”马斯克说。

2005 年 11 月 SpaceX 公司只有 160 名员工。2020 年 5 月，当时 SpaceX 的首席运营官格温 · 肖特维尔 (Gwynne Shotwell)表示，该公司有大约 8000 名员工。

随着公司的发展，员工也逐步成长为专业人士。“我在 2002 年与马斯克共事，当时 SpaceX 刚刚成立，还没人知道他的名字。”SpaceX 前员工特蕾莎 · 特拉纳卡斯 (Teresa Tranakas)表示。“尽管我在公司只呆了很短一段时间 (大约两年)，但与马斯克一起创业的经历带给了我宝贵的商业经验，让我受益至今。”

特拉纳卡斯称，她自己从马斯克身上学到了不惜一切代价打造可持续发展企业的做法，从不接受有些事情是做不到的。

据报道，十几年后 SpaceX 公司不断取得成功，公司最近的估值飙升至 740 亿美元左右。

SpaceX 公司的指数级增长也意味着该公司正在招聘更多人才。公司网站上的招聘广告上有数百个职位空缺，看来马斯克打算大量增加员工。

“星链”是 SpaceX 公司打造的卫星互联网服务，可以从送入轨道的卫星上为全球提供互联网服务。自去年 10 月份上线以来，星链在全球范围内的用户超过 1 万名。

马斯克还有殖民火星的宏伟计划。去年 12 月份，他表示自己将出售所有财产，以资助未来在火星上的殖民地。

SpaceX 公司目前正处于美国司法部对公司所谓雇佣歧视的调查当中。2020 年 5 月，一名求职者投诉称 SpaceX 没有雇佣他。此后美国司法部扩大了调查范围，审查 SpaceX 的招聘做法。

但该公司拒绝提供招聘程序相关文件，称美国司法部 “的理由过于牵强”。