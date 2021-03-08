英国外卖平台 Deliveroo 上市在即：用户获配总额 5000 万英镑新股

北京时间 3 月 8 日早间消息，据报道，英国外卖平台 Deliveroo 宣布将在即将启动的 IPO 中，通过 “美食加股票”活动向用户配售价值 5000 万英镑（约合 4.495亿元人民币）的股票。

该公司创始人兼 CEO 维尔 · 舒（Will Shu）表示，Deliveroo 的用户为公司增长提供支持，他希望让他们有机会分享公司下一阶段的旅程。

“普通人往往无法参与 IPO，这是机构投资者的专享盛宴。”他上周日说，“我希望让我们尽可能多的客户有机会变成股东，所以我们才为他们以及我们的合作餐厅和骑手提供 5000 万英镑的股票。”

Deliveroo 表示，所有曾经通过该公司的平台下单的用户从周一开始都可以通过该公司的应用注册申请。

每人都可以申请最多 1000 英镑股票，如果股票超募，忠诚客户将获得优先配售权。

在线平台 AJ Bell 投资总监露丝 · 莫德（Russ Mould）表示，疫情这一年的封锁措施刺激了 Deliveroo 等外卖平台的需求，市场预计疫情期间形成的习惯将在复苏过程中延续。

“种种迹象表明，Deliveroo IPO 时，这 5000 万英镑的股票会引发抢购。”他说。

Deliveroo 还认可骑手在其成功发展过程中的作用，并且会在上市当天为这一人群设立 1600 万英镑的奖励项目。

在 Deliveroo 涉足的 21 个市场，每名骑手将根据配送的订单数量获得 200 至 1 万英镑的现金奖励，平均每名骑手约 440 英镑。

这家获得亚马逊支持的外卖平台上周四宣布将在伦敦上市，估值可能达到 70 亿美元，成为伦敦近 3 年来规模最大的新股上市交易。