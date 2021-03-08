美国证券交易委员会起诉 AT&T 非法欺骗分析师，降低市场预期

据一份新闻稿称，美国证券交易委员会 (SEC)起诉 AT&T 向 20 家不同的分析公司提供非公开信息，让分析公司在 AT&T 的季度营收报告出来前，降低对其收入预期。这让 AT&T 的报告呈现出 “超出”了本季度的预期的假象，将原本可能成为金融媒体上的负面头条新闻变成了一条积极的新闻。



根据美国证券交易委员会的诉状，AT&T 在 2016 年 3 月获悉，其季度业绩将低于预期，部分原因是 “智能手机销量的降幅超过预期”。

“你可能还记得，我们曾经生活在这样一个世界，不少像 AT&T 这样的运营商补贴一部分智能手机成本，但事实是，那时 AT&T 就已经把这个成本转嫁给了用户——因为成本的增加，那些每一两年就升级自己的手机的用户会越来越少。”

根据投诉，当季度将是 AT&T 智能手机升级最糟糕的季度 : 只有 5% 的创纪录低点。因此，AT&T 预计其综合总收入 “预计将比预期低 10 亿美元以上。”

下面是投诉中的陈述 :

由于担心季末的营收不佳，AT&T 的首席财务官指示 AT&T 的 IR 部门 “与那些对 AT&T 设备营收持悲观态度的分析师们合作”。

反过来，投资者关系主任 (“IR 主任”)指示沃马克、埃文斯和布莱克私下逐一与分析师谈论他们的预测，引导分析师降低他们个人的估计。这样做的目的是诱使足够多的分析师降低他们的估计，从而使收入估计降到 AT&T 预期向公众报告的水平。如此一来，在美国，AT&T 就不会出现营收下滑，但实际上，这是该公司连续第三个季度出现营收下滑。

SEC 称，在电话中，这三位 IR 高管 “有意披露了有关 AT&T 迄今业绩的重要非公开信息”。在投诉中列出的 20 家分析公司中，所有的公司都降低了他们的收入预期——许多公司直接接受了 AT&T 5% 的收入预期。美国证券交易委员会暗示，AT&T 的高管隐瞒了一个事实，即这些数据并非本应公开的数据，因此分析师可能不知道他们不应该获得这些信息。

投诉显示，在 2016 年第一季度收益公布的前一天，公司高管们通过电子邮件相互发送邮件。该公司的首席财务官甚至显然告诉首席执行官，两位分析师的更新 “可能会让我们满意”，首席执行官回答道，“很好。”

美国电话电报公司正焦急地催促分析师们调低预期，这样一来，即使业绩糟糕，一个季度的收益也不会成为头条新闻。

这又一次提醒我们 CEO 们私下里真正关心的是什么。

起诉书称，AT&T 最终报告 2016 年第一季度收入为 405.35 亿美元，仅比修正后的分析师普遍预期高出不到 1 亿美元。

AT&T 在一份声明中反驳了证交会的指控，称 “没有披露重要的非公开信息”。

该公司表示：“在 2016 年 3 月和 4 月的谈话中，我们讨论了被广泛报道的、全行业逐步取消新购买智能手机补贴计划的情况，以及这一趋势对智能手机升级率和设备收入的影响。”

“AT&T 不仅在分析师提出质疑之前多次公开披露了这一趋势，而且还明确表示，手机销售下滑对其收益没有实质性影响，”该公司继续说道。“分析师和新闻媒体经常报道这种趋势，投资者明白，AT&T 的核心业务是销售连接 (即无线服务计划)，而不是设备，而且智能手机销售对公司的盈利并不重要。”