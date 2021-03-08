今天是国际劳动妇女节：祝福所有女性都能成为更好的自己

IT之家 3 月 8 日消息 今天是国际劳动妇女节，全称 “联合国妇女权益和国际和平日”/“联合国女权和国际和平日”（United Nations women's rights and international peace day），在中国又称 “国际妇女节”、“三八节”和 “三八妇女节”。

妇女节设定在每年的 3 月 8 日，是为庆祝妇女在经济、政治和社会等领域做出的重要贡献和取得的巨大成就而设立的节日。

她，是谁？是母亲，是女儿，是妻子，是同事… 她扮演着 N 种身份，她顶起半边天，而她，也是她自己。温柔美丽的，快乐洒脱的，笑靥如花的，光芒万丈的，身先士卒的，乘风破浪的…

藉此机会，IT之家向女人们致以最诚挚的敬意。女人们，节日快乐！祝福所有女性都能成为更好的自己。

▲截图来自云日历

妇女节起源

在联合国介绍国际妇女节的网页上，把 “三八”国际妇女节的起源归因于 20 世纪初期一系列的妇女运动大事，这些事件包括：

美国社会党人在 1909 年将 2 月 28 日定为全国妇女日；

1910 年，第二国际哥本哈根会议上以蔡特金为首的来自 17 个国家的 100 余名妇女代表筹划设立国际妇女节，但未规定确切的日期；

1911 年 3 月 19 日，奥地利、丹麦、德国和瑞士等国有超过 100 万妇女集会庆祝国际妇女节；

1913 年 2 月的最后一个周日，俄罗斯妇女以举行反对第一次世界大战示威游行的方式庆祝了她们的国际妇女节；

1914 年 3 月 8 日，欧洲多国妇女举行反战示威游行；

为纪念在一战中丧生的近 200 万俄罗斯妇女，1917 年 3 月 8 日（俄历 2 月 23 日）俄罗斯妇女举行罢工，拉开了 “二月革命”的序幕，4 天后，沙皇被迫退位，临时政府宣布赋予妇女选举权。

正是上世纪初这一系列发生在欧洲和美洲的女权运动共同促成了 “三八”国际妇女节的诞生，而不是人们想当然的 “国际妇女节”只是国际共产主义运动的遗产。

法定节假日

1949 年 12 月，中国中央人民政府政务院规定每年的 3 月 8 日为妇女节。根据中国国务院发布的《全国年节及纪念日放假办法》（国务院令第 270 号）第三条规定：妇女节（3 月 8 日）属于部分公民放假的节日及纪念日，妇女放假半天。

节日意义

国际妇女节是妇女创造历史的见证，妇女为争取与男性平等所走的斗争道路十分漫长。古希腊的莉西斯特拉塔就领导了妇女斗争来阻止战争；法国革命时期，巴黎妇女高呼 “自由，平等，友爱”，走上凡尔赛的街头争取选举权。

3.8 国际妇女节是全世界妇女的节日。这个日子是联合国承认的，同时也被很多国家确定为法定假日。来自五湖四海的妇女们，尽管被不同的国界、种族、语言、文化、经济和政治所区分，但在这一天能够同时庆祝属于自己的节日。让人们再回首那九十年前的为得到平等、公正、和平以及发展所做出的斗争。

在这一天，来自不同民族，年龄也不尽相同的各个城市街头的男性，为女性——妻子、女朋友、女儿、同事、母亲——准备礼物，向她们表达尊重、爱意和关怀。