中国移动赵大春：加大 5G + 北斗推广应用，建设超过四千座北斗地基增强基准站

IT之家3月8日消息 根据中国移动官方消息，全国人大代表、中国移动副总经理赵大春在 2021 年两会期间提出了 “加快推动重点行业‘5G + 安全生产’应用”相关建议，建议国家加强 5G + 安全生产政策牵引，突破行业应用瓶颈，加快 5G 在安全生产领域的深度应用与落地见效，推动 5G 与安全生产融合发展，进而提升行业本质安全水平，推进安全生产治理体系和治理能力现代化，保障经济高质量发展。

北斗系统是国家着眼安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的时空基础设施，通过 5G 与北斗技术融合，实现万物互联和精准协同，向社会提供高可靠的时空信息服务。我国全面实施北斗发展和新基建战略，已建成目前全球最大 5G + 北斗高精度定位系统。为更好地赋能千行百业，全国人大代表、中国移动副总经理赵大春从多个方面提出建议，加大 5G + 北斗高精度定位在自动驾驶、智慧港航、智慧民航、无人机、测量测绘、防灾减灾、共享出行及大众消费等领域的推广应用。

5G + 北斗有力支撑社会数字化转型

2020 年，北斗系统实现全球组网，为全球用户提供定位导航等服务，全球定位精度可达到五至十米，授时精度可达到十到二十纳秒。赵大春副总经理表示，“5G + 北斗”将成为智能时代最重要的基础设施之一。中共中央关于 “十四五”规划和 2035 年远景目标建议明确指出要系统布局新型基础设施，加快 5G 建设，实施北斗产业化等重大工程。5G 作为新一代信息技术，具有大带宽、低时延、广连接的技术特性，北斗系统具有导航、定位、授时和短报文通信等能力。5G 与北斗的融合可以实现天地一体、通导一体，促进万物智联与精准协同，将成为新基建迈向数字化、智能化，实现升级改造不可或缺的重要支撑。

赵大春副总经理介绍，通过建设北斗地基增强基准站，利用 5G 等移动通信网络可向北斗基准站网覆盖区内的用户提供动态亚米级、厘米级和静态毫米级高精度定位服务。在传统领域，5G + 北斗高精度定位可用于工程建设、测量测绘、环境监测、码头装卸、机场调度等领域；在新兴领域，自动驾驶、智慧交通、智慧物流、精准农业、无人机、手机高精度定位等北斗融合创新应用发展迅速。5G 与北斗融合的高精度定位基础设施将有力促进工业化、信息化、城市化、农业现代化同步推进，助力数字中国建设。

5G + 北斗高精度定位取得积极进展

赵大春副总经理表示，目前我国 5G + 北斗高精度定位在基础设施建设、融合应用、生态建设等方面取得了积极进展。

一是建成全球规模最大 5G + 北斗高精度定位系统。我国全面实施北斗发展战略和新基建战略，积极开展 5G 基站和北斗地基增强基准站建设。截至 2020 年 12 月，三家运营商已在全国建设开通 5G 基站超过 71 万个，为全国所有地级市和部分重点县城提供 5G 服务。国内若干单位都已经启动北斗地基增强基准站建设工作，其中，中国移动依托现有 5G 基站站址，在全国范围内建设超过四千座北斗地基增强基准站，建成全球规模最大的 5G + 北斗高精度定位系统，可面向全国 31 个省（区、市）广大区域提供高精度定位服务。

二是融合应用场景稳步拓展，应用示范效果初显。5G + 北斗高精度定位技术通过与大数据、云计算、物联网等其他技术相配合，融入国家核心基础设施，已在监测检测、自动驾驶、测量测绘、智慧港航等场景中得到应用。中远海运、上汽集团、东风集团等在全国范围积极打造了多个高精定位应用示范。如在上海，打造了东海大桥洋山港智能集卡编队，在国际上首次实现 5G + 自动驾驶重卡商业化落地；在湖北武汉，打造了目前国内规模最大的智能网联示范项目，示范区面积 21 平方公里，5G 智慧道路 26 公里；在江苏苏州，打造了高铁新城 5G + 智慧路口，实现了国内基于 5G 无线空口的车路协同多业务验证；在广西南宁，打造了全国首个边坡检测领域的 5G + 北斗精准定位融合应用项目等。

三是产业链广泛协同，行业生态初步建立。5G + 北斗融合应用正在进入千行百业，包括交通运输、测量测绘、防灾减灾、公共安全、农业生产等领域，服务国家重要基础设施。交通运输部等部委印发相关指导意见，提出持续推动北斗高精度定位技术在交通行业的深度应用，引导落实交通强国战略。在国资委指导下，中央企业联合发起成立了中央企业北斗产业协同发展平台，设立 “北斗融合创新”专委会，联合生态合作伙伴共同促进 5G + 北斗高精度定位产业的良性互动和创新发展，共同推进北斗应用规模化、特色化、产业化进程。

力推北斗与 5G 产业深度融合

虽然取得了一些进展，但赵大春副总经理坦承，5G + 北斗高精度定位目前还面临一些问题与挑战，比如基础设施资源尚未融合共享，缺乏相应行业标准以及配套发展政策，产业链尚未完善等。为更好地推动规模化发展、加快产业数字化转型，他提出三方面建议。

首先，加强 5G + 北斗高精度定位国家顶层设计，建强基础设施。一是完善以 5G 和北斗为核心的国家综合时空基础设施规划，将 5G + 北斗高精度定位纳入国家和地方 “十四五”规划纲要和专项规划，形成通导一体、统一衔接的国家综合时空基础设施规划体系。二是立足于 5G 和北斗的实际发展情况以及我国基本国情，建立政府部门间、军队地方间的工作协同机制，出台全国层面的 5G + 北斗基础设施建设、共享和保护方面的法律法规。三是对现有 5G + 北斗基础设施进行资源整合和统一管理，进一步加强对建设运营单位的资质要求及审核管理，保障国家安全和长远利益，建立完善的 5G + 北斗标准规范和质量评价体系，强化我国在国际上的领先优势。

其次，加快 5G + 北斗高精度定位产业融合发展政策制定，促进产业发展。一是将 5G + 北斗高精度定位融合应用纳入交通、能源、工业、农业等重点行业规划，印发 5G + 北斗高精度定位工作指导意见，实现科学布局。二是建议加快 5G + 北斗高精度定位的行业关键标准规范制定，促进行业管理制度完善，为 5G + 北斗高精度定位应用规模化推广创造有利条件。三是出台系列化扶持政策及配套支持，推动产业链加快推出支持北斗三号的高精度定位芯片、模组和终端产品，满足行业推广需要。

最后，引导龙头企业打造 5G + 北斗高精度定位示范标杆，加快应用推广。一是建议在国家、地方多层级设立 5G + 北斗高精度定位重点示范专项，鼓励智慧高速、自动驾驶、智慧港航、智慧民航、无人机、测量测绘、防灾减灾、共享出行及大众消费等领域行业龙头企业参与，积极发挥示范带动作用，促进规模应用。二是建议由政府牵头，推动各方深入研究 5G + 北斗高精度定位的商业模式与可持续发展策略，推动智能手机等民生领域终端支持高精度定位和高精度地图，加快 5G + 北斗高精度定位进入大众消费和民生领域。

IT之家了解到，目前我国最新的北斗三号卫星已经正在运行，去年第四季度申请入网支持北斗定位的智能手机达79%。北斗三号区域短报文将在年内进入智能手机。