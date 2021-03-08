退回 A12Z 版 DTK Mac mini，开发者收到 500 美元代金券：可购买任意苹果产品

IT之家3月8日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果此前向持有 DTK（Developer Transition Kit）的开发者发送了邮件，提供了退回测试机的说明。目前，开发者已经开始邮寄他们的 DTK 设备，一旦收到 DTK，苹果将奖励承诺的 500 美元代金券。

苹果表示，

“为了感谢你参与 Universal App 快速启动计划，并帮助你继续开发 Universal App，我们想为你提供一次性使用的 500 美元的促销代码，用于购买新的 M1 Mac 或通过 Apple Store 在线订购的其他 Apple 产品。”

无论在哪个国家和地区，开发者都会收到相当于 500 美元的奖励，因此加拿大的开发者将收到 636 加元，而欧洲开发者将收到 412 欧元。在某些情况下，苹果支付的金额与开发者为参与该计划所支付的费用并不一致，因为有些国家和地区被要求支付超过 500 美元的 DTK 设备费用。

DTK 在 M1 Mac 发布前提供给开发者，让他们开始为苹果 Silicon 芯片开发应用。Mac 版 DTK 是配备 A12Z 芯片、16GB 内存、512GB 固态硬盘、两个 USB-C 接口、两个 USB-A 接口和一个 HDMI 2.0 接口的 Mac mini 机。DTK 中的 A12Z 芯片最早是为 2020 年的 iPad Pro 机型开发的。

苹果要求开发者在 2021 年 3 月 31 日之前返还他们的 DTK，以获得 500 美元的奖励金，该额度可用于购买任何苹果产品。

IT之家获悉，苹果原本计划给开发者 200 美元的奖励金，但后来在开发者抱怨额度过低以及测试过程中出现技术问题后，苹果将这一额度提高到 500 美元。

虽然现在必须将 DTK 寄回，但开发者仍可继续使用苹果的私人论坛和技术支持，以便进一步开发应用。