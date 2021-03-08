芯片短缺：5G 手机难涨价，但降价周期会拉长

从去年下半年至今，喊了大半年的车用芯片缺货，目前依然没有缓解，甚至开始蔓延至其他行业。

由于芯片短缺，导致索尼 PlayStation 5 产能受限，临供不应求的局面。索尼互动娱乐公司总裁兼首席执行官吉姆 · 瑞安表示，PS5 的供应量将在今年下半年开始回升。

“缺芯”的还有手机行业。2-3 月原本是手机新品集中发布的时期，但也出现了芯片缺货的情况。近期，小米中国区总裁卢伟冰在微博上表示，“今年芯片太缺了，不是缺，是极缺。”

realme 中国区总裁徐起也表示，今年芯片缺货现状不是单一芯片缺货，而是多项产品都面临供应问题。“目前手机供应链不仅主芯片缺货，还包括电源芯片以及诸多小料。”

我们不禁要问，芯片为何短缺？是否会影响到手机市场供应？5G 手机又是否会涨价？

供求失衡是缺芯源头

近期行业普遍的缺芯问题，原因繁多，但最大的原因几乎只有两个：紧缺的产能，放大的需求。

首先是美国得克萨斯州被寒流袭击，造成奥斯汀的两家芯片工厂停产。其次，由于汽车行业缺芯，部分产能优先转移到汽车芯片领域，同步影响到消费电子芯片产业，从而挤压了其他产业的需求。

产能受限后的 “芯慌”又进一步影响到企业对市场的预期，为了防止供应链风险，都加大了主要物料的备货。在最新一季的财报电话会上高通 CEO 就表示，芯片的订单正在潮水般涌来，而整个行业的生产负担都集中在亚洲为数不多的工厂身上。但供应链缺货严重影响交付情况，物料交付周期已经延长至 30 周以上。

不仅是高通感受到了订单带来的压力，联发科为了补充上游产能，在去年已经花费 14.5 亿新台币（约合 3.4 亿元）从佳能、东京威力科创购买买光刻机等设备，租借给晶圆代工厂用以提高产能。

手机厂商也开启了抢单模式，华为、小米、OV 在内的手机厂商订单量逐月攀升。有业内人士表示，目前手机厂商囤货 3 个月的量已是常态，部分厂商的囤货规模已经接近 6 个月的量。

另外，在全球数字化转型的浪潮下，5G、物联网、大数据、云计算、人工智能、工业互联网等快速发展，进一步推动了市场对半导体产品的需求。美国半导体产业协会 (SIA)的数据显示，2020 年全球芯片销售额为 4390 亿美元，同比增长 6.5%。

5G 手机是否会涨价？

芯片短缺，手机厂商产量下降，有网友担心这会引发 5G 手机价格上涨。

不过有分析师指出，5G 手机不会出现涨价，只是降价周期会拉长。另外，国内手机出货量一直处于下滑阶段，虽然 5G 对手机市场起到了一些促进作用，但实际需求并没有那么旺盛，难以推动价格上涨。

根据全球知名市场分析公司 Canalys 最新的报告显示，2020 年中国大陆地区总出货量为 3.3 亿部，同比下降了 11%，多家厂商年度增长率都为负数，其它厂商的年度增长率更是达到了 - 47%。在整体市场无法继续扩大甚至缩小的形势下，想要拿到更多市场份额，手机厂商在价格策略上一定会相对谨慎，不会冒进涨价。

以 Redmi 为例，其近日发布的全新 K40 系列手机，其中 K40 搭载骁龙 870，售价为 1999 元起，K40 Pro 则搭载全新旗舰骁龙 888，售价为 2799 元起，比去年搭载骁龙 865 的 K30 Pro 又低了 200。