攀升战境 S5 游戏主机大促：十代 i5+1650 显卡配置到手价 3999 元

IT之家3月8日消息 攀升游戏主机今日在天猫商城开展 3.8 节大促活动，搭载英特尔十代 i5-10400F 以及 GTX 1650 显卡的攀升战境 S5 主机参与促销 + 满减，到手价低至 3999 元起。此款主机采用简约大气的珍珠白侧透机箱，正面板采用侧面进风设计，保证散热性能。

攀升战境 S5 主机配备 B460M-P 高规格主板，显卡可选 GTX 1650 4G、GTX 1660 6G、GTX 1660 Super 6G 三款，到手价分别为 3999 元、4999 元、5699 元。此款主机全系标配 16GB DDR4-2666 内存、480G 硬盘。其中配置三 1660S 显卡版本硬盘升级为 500GB NVMe 固态硬盘。

攀升战境 S5 主机具备多个 12cm 风扇位，玩家可以选配高颜值航嘉 GX120 棱镜风扇，此外联系客服可以自由升级 SSD、CPU、主板等配置。

IT之家了解到，攀升 S5 游戏主机还提供 AMD 版配置，搭载 6 核锐龙 R5-5600X 处理器，加速频率 4.6GHz，还全系配备 B120 一体式水冷。

AMD 版主机可选配英伟达 RTX 2060、RTX 3060 Ti、RTX 3070 显卡，到手价 6999 元起。

攀升战境 S5 AMD 5600X+ RTX 2060：点击购买

针对高端电竞用户，攀升还提供了 i7-10700+RTX 3070 的人气配置，高分辨率畅玩主流 3D 大作。此款游戏主机参与 3.8 节活动优惠，原价 11999 元，今日到手价 10796 元：点击购买

除此之外，攀升十代 i7-10700F CPU +RTX 2060 6G 显卡、16GB 3200MHz 高频内存的游戏主机，今日参与活动 + 满减，到手价仅为 6796 元：点击购买