杀毒软件巨头 McAfee 创始人面临关于加密货币欺诈指控，不当获利近 200 万美元

3 月 8 日消息，据国外媒体报道，美国司法部（DoJ）的一份新声明中显示，互联网安全先驱和加密货币倡导者 John McAfee 面临多项不同的刑事指控。司法部指控 McAfee 与其执行顾问兼保镖 Jimmy Gale Watson Jr. 通过忽悠 Twitter 粉丝投资 Reddcoin 和 Dogecoin 等加密货币、并在高点抛售而不当获利近 200 万美元。

美国司法部周五在纽约南区发表的声明称，这些罪名源于有关欺诈性推广的计划——向符合联邦法律商品或证券资格的加密货币投资者进行欺诈性推广。John McAfee 的执行顾问兼保镖 Jimmy Gale Watson Jr. 也因参与 “McAfee 团队”的计划而被列入犯罪名单，该团队在数字资产行业运营。声明称，周四，Watson 已被德州当局拘留。

而此前 McAfee 就已经面临美国管理机构的指控，罪名是逃税和涉嫌首次代币发行（ICO）欺诈，于 2020 年 10 月在西班牙被捕。

纽约南区律师 Audrey Strauss 在司法部的声明中说：“正如指控的那样，McAfee 和 Watson 利用了一个广泛使用的社交媒体平台和新兴加密货币市场投资者的热情，通过谎言和欺骗赚取了数百万美元。”

司法部的通知还解释说：“在单独的平行执法行动中，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）已对 McAfee 和 Watson 提出民事指控。”