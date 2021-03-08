延迟交付后螺栓又出问题，福特宣布在北美召回部分 Mustang Mach-E

3 月 8 日消息，据国外媒体报道，在发现部分车辆的副车架螺栓并未拧紧后，福特汽车宣布在北美召回部分纯电动 SUV Mustang Mach-E。

该公司表示，受召回影响的客户不到 75 人，这些车主将会从 3 月 22 日开始陆续收到通知。

外媒称，在美国受影响的 1258 辆 Mustang Mach-E 中，只有不到 75 辆真正送到了客户手中，绝大部分车辆尚未交付。

福特是在 2019 年 11 月份发布其首款纯电动 SUV Mustang Mach-E 的，这款车的起价为 43895 美元（约合 30.78 万元）。

据悉，Mustang Mach-E 是在美国和欧洲市场同时发布的，它将于 2021 年引入中国市场。这款车率先于 2020 年在北美和欧洲市场交付。

Mustang Mach-E 从去年 12 月份开始交付，且部分汽车在去年 12 月下旬如期交付。但在今年 1 月中旬，该公司把面向北美（美国和加拿大）的数百辆 Mustang Mach-E 的交付时间推迟了一个月，以 “进行额外的质量检查”。

当时，福特没有详细说明可能是什么原因导致它进行额外的质量检查，但它表示希望确保这些电动汽车能达到买家 “期望和应得的”质量水平。