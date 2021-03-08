特斯拉 FSD 大战 Waymo 无人车：到底谁的自动驾驶技术更强

在量产自动驾驶领域，特斯拉拥有 L2 级自动驾驶的功能最多，自动驾驶能力几乎也是量产车中最强的。去年 10 月开始，特斯拉向用户陆续推送了 FSD Beta（完全自动驾驶测试版），安装这一系统的特斯拉可以在城市道路上进行 L2 级自动驾驶，并可以通过十字路口、环岛、红绿灯等多种复杂场景。

不少车主使用 FSD Beta 长途旅行测试，几乎不需要驾驶员手动操作，接近了 L4 级自动驾驶的水平。

不过，近日 YouTube 博主 Whole Mars Catalog 将特斯拉与 “自动驾驶一哥”Waymo 进行了一场测试，用一镜到底的两个视频展示两辆车从同一地点出发到同一终点的过程。

最终结果可能让你有点意外，特斯拉选择了更近的一条路，用时 5 分钟，相比 Waymo 无人车提前接近 3 分钟。在这两个行程中究竟发生了哪些有趣的事呢？

一、Waymo 全程 “开挂” 特斯拉快 3 分钟到达

在视频中，太空探索范儿十足的 YouTube 博主 Whole Mars Catalog 先是在手机上叫了一辆 Waymo 网约车，开启一段完全无人驾驶的行程。

从视频中可以发现，一辆经过改装的克莱斯勒大捷龙缓缓靠近目的地，准确停在目的地门口，非常人性化。当乘客上车后，车辆会用语音系统向乘客问好，并提醒系好安全带，之后行程就开始了。

▲Waymo 无人车

整个行驶过程中，Waymo 的自动驾驶车辆加速、减速、转弯都非常平稳，驾驶室没有人方向盘自己转，这个过程还是非常震撼的。

在前排头枕后方，有面向乘客的显示屏，这块屏幕会实时展示车辆所处于道路的位置。其中车道线非常清晰，虚实分明，道路中央隔离带、周围民房都能以 3D 的形态显示，并且动画非常流畅。

▲Waymo 无人车在道路上行驶

同时，行道树、行人以及其他物体则是车辆传感器实时捕捉，每隔几秒在画面中出现一次，地图显示很美观。

有一个细节值得注意，当车辆需要在十字路口转弯时，车辆甚至在车道内也有路径规划，向右转之前，车辆会提前向右侧车道的右边靠近。

▲Waymo 车道内路径规划

另外，当车辆行驶到其他道路上时，车内语音会提示乘客当前所在道路，让乘客安心乘车。

特斯拉的表现则有所不同。

在房门前拨动两下右侧怀挡杆，FSD 就开始工作了。与 Waymo 不同，特斯拉最开始就选择了相反的一条路。

事实证明，特斯拉选择的线路更优，用时更少。Waymo 全程用时 8 分钟，特斯拉的路线用时 5 分 12 秒，相比 Waymo 节省了大约 3 分钟。

▲特斯拉 FSD Beta 行驶

特斯拉在行驶途中的表现与 Waymo 也不太相同。由于特斯拉没有使用高精地图，沿途环境信息全部由毫米波雷达和视觉传感器生成。在某些情况下，车辆的判断会出现不及时的状况。

在一个左转路口，特斯拉需要向左侧变道，但由于接近路口时速度较快，因此车轮轧到了路口实现区域，违反了交通规则。而在 Waymo 的行驶过程中，没有出现违反交规的现象。

二、FSD Beta 半年快速迭代 将向更多用户开放

去年 10 月，特斯拉面向测试用户更新了 FSD Beta，在原有 L2 级自动驾驶功能上新增了更多功能，基本实现城市道路的 L2 级自动驾驶。

目前，特斯拉车主在购买 FSD 选装套件之后，车辆都能在高速公路和城市快速路上实现自动辅助导航驾驶、自动辅助变道等 L2 级自动驾驶功能。在停车场，驾驶员可以使用自动泊车让车辆泊车入位，取车时可以智能召唤让车辆自动开到驾驶员面前。在美国，车辆还能识别道路上的信号灯，并根据信号灯颜色判定停车或前进。

不过，特斯拉 FSD 缺失了一个重要场景，那就是无法在城市道路实现自动驾驶。FSD Beta 的发布，补充了这一短板。

根据 FSD Beta 的更新说明，车辆可以在非高速公路路段实现自动变道、根据导航路线行驶，既能够在车流和其他物体之间穿梭，也能在路口左转、右转。这也就意味着特斯拉将在不久的将来面向所有 FSD 选配用户更新城市道路 L2 级自动驾驶功能。

▲特斯拉 FSD Beta 更新说明

同时，特斯拉也提示，驾驶员需要实时关注道路交通状况，并握住方向盘，随时准备接管车辆，在有盲区的拐角、十字路口以及窄路路段要尤其注意车辆行驶状态。

就在本周，特斯拉发布了 FSD Beta v8.2 更新。马斯克在推文中称，v8.1 版本的 FSD Beta 行驶的大多数情况下不需要人工干预，并且下一个版本有很大的变化，应该就是 v8.2 版本。

有分析指出，在 v9.0 发布时，特斯拉会扩大测试人群，甚至直接向普通用户推送更新。相信 v9.0 将是 FSD Beta 走向成熟和规模化的一步。

结语：特斯拉自动驾驶正快速进步

自动驾驶快速发展的今天，特斯拉作为量产自动驾驶行列的佼佼者，成为自动驾驶行列中最受关注的对象之一。从去年开始，不少车企为车辆更新了自动出匝道、主动变道等特斯拉 FSD 已有的功能，这让国内售价高达 6.4 万的 FSD 压力有点大。

但在去年，特斯拉相继更新了识别红绿灯功能，还面向测试用户推出了 FSD Beta，显然特斯拉的自动驾驶脚步一直没有停下，还在快速进步。