尼康 Z 系列旗舰微单相机将在年内发布：4500 万像素，8K 视频拍摄

IT之家3月8日消息 据外媒 DPReview 消息，尼康映像事业部用户体验规划部门总经理 Keiji Oishi 于 3 月 5 日接受了该媒体采访。他透露了尼康 Z 系列新旗舰相机的特性以及尼康公司对于未来的展望。

▲ 外媒 nikonrumors 制作的尼康新机假想图

Keiji Oishi 表示，尼康将在 2021 年内推出 Z 系列旗舰微单，其目标是超过目前的旗舰单反 D6，满足专业人士的需求。新款相机将配备新研发的高分辨率堆栈式 CMOS 传感器，性能会有重大飞跃。尼康的工程师正在考虑为相机添加强大的视频功能，比如 8K 分辨率视频。

关于 8K 视频，尼康部门经理认为这一个重要的功能，考虑到许多尼康用户兼顾视频和照片创作，使用 8K 分辨率创作吸引人的视频十分重要。此外 8K 分辨率还便于后期裁剪或者导出静态图片，打破视频和静态图片之间的界限。

关于尼康光学方面的发展，Keiji Oishi 表示该公司近年来最大的进步在于推出了 Z 卡口，为光学设计提供了更大灵活性。此外，新镜片材料、非球面透镜的应用，以及 ARNEO 镀膜的应用，均提升了新款镜头的画质。

IT之家了解到，尼康 Z 系列旗舰的爆料规格如下：

命名为 Z8、Z9 或 Z1

4500 万像素全画幅 CMOS 传感器

旗舰大体积机身设计。

8K/30p 视频拍摄

泰国制造

外媒提问尼康将相机制造工厂由日本仙台迁至泰国意味着什么? 他表示这是尼康公司为了提高生产效率而进行的举措，不论在哪一家工厂生产，尼康将保持一致的品质。此外，尼康没有关闭仙台工厂的计划，尼康将继续开发高性能、高精度的相机设备。关于镜头的生产，则依旧保留在日本栃木县。