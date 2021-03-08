人大代表雷军建议打击商标恶意注册和囤积

IT之家3月8日消息 据人民网消息，2021 年全国两会前，北京知识产权法院党组成员、副院长兼政治部主任宋鱼水与全国人大代表、全国工商联副主席、小米科技创始人、董事长雷军进行座谈交流，谈到了知识产权保护、商标抢注及囤积等话题。

宋鱼水和雷军交流期间表示，商标的基本作用在于帮助消费者识别商品来源，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者利益，并促进社会主义市场经济的发展。商标是企业商誉的集中体现，也是一项重要的知识产权，对于商标 “跟风抢注”“未用先囤”“搭便车”“傍名牌”等行为不仅损害商标权利人和消费者的合法权益，也是对社会资源的浪费，更不利于营商环境的可持续发展。

企查查 APP 显示，目前有关 “雷军”商标申请记录共 364 条，其中包含多家公司抢注申请，抢注商标名称包含冠雷军、手雷军、雷军验、雷军电动、雷军雷爸爸等。

IT之家了解到，雷军在交流中表示，应加大知识产权保护宣传力度，通过新闻报道、普法宣传等形式，将 “创新不仿新”、“维权不侵权”的理念传导出去，营造尊重知识、保护创新的环境氛围。应加大对于商标恶意注册和囤积行为的监督与打击力度，提高不法行为的违法成本；通过与行政机关和市场监管部门建立联动机制，从源头上对商标恶意注册行为进行治理和规制；通过发挥典型案例示范作用，加强对商标注册行为的指导与监督。既严格保护知识产权，又确保公共利益和激励创新兼得。鼓励市场主体树立起公平竞争、正当竞争、合理竞争的思想，以创新赋能发展、以创造开拓市场，使商标价值归于使用，通过专利保护加强创新，共同维护良好营商环境，将新发展理念落实于行。