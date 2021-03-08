小米首款折叠屏手机，指日可待

小米折叠手机已经在路上了！

近日，有消息称，小米首款折叠手机或将于今年年内发布，可能定为小米 MIX 系列续作，命名为 MIX 4 Pro Max。

据消息人士透露，小米折叠屏手机屏幕或由华星光电供货，采用外折双屏方案。

小米折叠屏将推出，多方消息佐证

就在上个月，一款型号为 “M2011J18C”的小米机型通过了工信部审核认证，不过并未有过多消息公开。

据数码博主 “数码闲聊站”透露，该机即为小米首款折叠屏旗舰机，正面无开孔。

不仅如此，“数码闲聊站”此前还曾表示，小米折叠屏新机将在小米平板之前发布，屏幕尺寸较大，性能不俗，支持高刷新率和高像素镜头。

另外，DSCC 的创始人兼首席分析师 Ross Young 也曾佐证了 “小米将推出折叠屏 “这一信息。他表示：

小米有望在 2021 年推出三款折叠屏手机，分别是外折型、内折型和翻盖式，即目前主流的三种形态。

3 月 2 日，Ross Young 再次爆料称，小米即将推出折叠屏手机，新品可能会命名为 MIX 4 Pro Max，由华星光电供货，而不是 SDC （三星显示）。

Ross Young 补充表示，SDC 将在年内提供的内折方案显示屏，屏幕相对更大一些。

需要指出的是，就在上个月，韩媒 TheElec 指出，三星显示目前正在开发可折叠的 OLED 面板，以向 OPPO、小米和谷歌供货，并且使用这些面板的智能手机将在年内推出。

在 Ross Young 的爆料中，他还指出——小米折叠屏手机方案采用外折叠形式，造型更像华为 Mate Xs。

从 Ross Young 预测的小米折叠屏的命名不难得知，这款产品或为小米 MIX 系列续作。值得一提的是，就在上个月米粉年夜饭直播中，雷军刚亲自证实将重启小米 MIX 产品线。

此外，综合其他爆料信息，小米折叠屏新机代号 Cetus，带有 108MP 摄像头，或将运行基于 Android 11 的 MIUI12，其屏幕刷新率可以做到 120Hz，将采用三星最新的 UTG 柔性玻璃技术。

小米折叠屏，真容如何？

本网查询到，小米关联公司曾多次申请折叠屏幕、可折叠手机专利。

企查查显示，与 “小米折叠屏”相关的知识产权共有 15 项。其中，仅 2018 年，小米关联公司就申请了 7 项与折叠屏相关的知识产权；2019 和 2020 年均申请了 4 项。

基于这些专利，国外网站 LetsgoDigital 曾渲染制作了小米折叠屏的图片。需要指出的是，LetsgoDigital 渲染的小米折叠屏采用的是内折方案，与其他采用外折方案的爆料信息有所不同。

注：图源 LetsGoDigital

从渲染图可以看出，小米折叠屏采用了向内折叠的屏幕，背面也有一块副屏，整体结构类似于三星 Galaxy Fold。

在展开状态下，小米折叠屏的屏幕边缘与边框距离等宽，四角为圆角。

摄像模块，前摄采用弹出式双摄，背后三枚后置摄像头则采用竖排排列。

折叠状态下，背面副屏面积远小于机身，同时也可以用到弹出式摄像头。

机身两侧共有三组四枚按钮，SIM 卡槽选择开在顶部。底部为 Type-C 接口以及听筒、麦克风开孔，没有 3.5mm 音频口。

小米曾公开全球首款双折叠手机

虽然 LetsgoDigital 的渲染机型与当下预测的外折方案有所出入，但关于采用外折方案的小米折叠屏手机，或许可以从小米官方在 2019 年 1 月提前亮相的 “小米折叠屏手机工程机”窥见其在外折方案上的一些想法。

2019 年 1 月 23 日，小米总裁林斌在微博上发布了一段起本人操作小米折叠屏手机工程机的视频。

从视频中来看，这款手机采用的两侧外向折叠的方式，展开状态下更像是一款 Android 平板（屏幕上能够看到折痕），屏幕比例为 4:3 左右，可以沿着较长一边两侧对向折叠。

折叠后的手机更像是一台可正常操作的 Android 手机，屏幕比例近似于 16:9，左右边缘皆为屏幕，被折叠部分则只呈现背景色。

针对这款手机，林斌当时在微博上表示：

在攻克了柔性折叠屏技术、四驱折叠转轴技术、柔性盖板技术、以及 MIUI 适配等一系列技术难题后，我们做出了第一台折叠屏手机，应该也是全球第一台双折叠手机。 这种对称双外折叠的形态，完美结合了平板和手机的使用体验，既实用又美观。虽然还是工程机，发出来给大家看看，如果大家喜欢，我们会考虑未来做成量产机发布。

彼时，针对上述微博，小米公司产品总监王腾也进行了评论，他表示：

很多家都在做折叠形态的预研，我们做的是外折双折的方式，外折本身比内折难度要高，双折就是难度 double。选择双折的方式可以让手机无论折叠还是打开状态都能正常使用。样机挺酷的，不过还有很多难点需要继续攻克。

从本网在视频中观察到的内容来看，这款手机在系统设配方面还不够好，容易出现卡壳和误操作的问题。

不过，经过了两年的研发，虽然依旧未能得知小米折叠屏手机的新面貌，但可以知道的是，小米折叠屏手机已不再停留在工程阶段，而是准备向量产阶段迈进。

综合来看，小米折叠屏手机，指日可待。