苹果 Apple Music 上线妇女节特别专题：推出卓越女性力量系列歌单

3 月 8 日下午消息，一年一度的国际妇女节到来，苹果公司的音乐服务 Apple Music 在今天上线特别专题，精选乐坛顶尖女性音乐人的歌曲及故事，展现 “卓越女性力量”。

这个专题将从 3 月 8 日开始贯穿整个三月，Apple Music 会在这段时间重点推介来自各个领域的优秀女性，苹果宣称：她们或担当领导者的角色，或打破记录，乃至登顶排行榜，并通过她们的作品以及生活中的积极改变，在流行文化内外带去影响力，给予他人启发。

自今天开始，用户登陆就可以欣赏由来自世界各地的艺术家和意见领袖所制作的一系列 “Visionary Women”（卓越女性力量）主题歌单。这个系列集结了 20 余位国际地区的女性艺术家及意见领袖，音乐风格及涉猎领域多种多样，其中包括排行榜嘻哈女皇 Cardi B、跨界名模 Cara Delevingne、先锋女音乐人 St. Vincent、知名独立乐队 The xx 女主唱 Romy、红遍全球的 K-Pop 女团 Black Pink 成员 ROSÉ 等明星。

周迅、刘若英、容祖儿等三位女性艺人作为中国代表制作了一份特别歌单，并畅谈背后故事，分享她们音乐记忆与独立自洽的人生体验。

周迅的歌单中有不少是经典影视作品中的插曲，这些配乐都定格着不同时代女性抓紧人生的痕迹。她告诉 Apple Music，“我选这些歌是因为有很多的记忆，听到这些，就会把我带入那个时间那个地方。”

刘若英的歌单编排由自身出发，触达和探究女性在各个层面的 “独立”状态。《爱的代价》这首歌之所以出现在歌单中，可见张艾嘉对刘若英的影响之深，以及两人亦师亦友情谊之切。

容祖儿，这位重新以比赛选手身份出现在大众视野中的香港流行歌手，在分享自选歌单时，则用选曲分享了一系列关于人生时时刻刻变化的感怀——《尚好的青春》对她而言，是一种回望与淡然；而《Forever Young》则总结了她的年少轻狂与挥霍，并继续追随赤子之心。所有歌单及背后感悟，现在都可在 “Visionary Women”（卓越女性力量）特别栏目中播放收藏。

此外，也别错过先锋女性们带来的热力 DJ 混音，及 Apple Music 全球编辑们特别制作的女性创作与制作人作品歌单及女音乐人代表作精选。在特别呈现的 “女性接管本期歌单”栏目中，Ariana Grande 也亲自挑选了超过 100 首她最爱的、打破桎梏的女性音乐人作品加入 “Who Runs the World ”（彰显她力量）歌单，希望与用户一同感受时刻重塑的女性流行乐面貌。