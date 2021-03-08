大众：预计到 2030 年电动车占其欧洲销量的 70%，占其中国和美国市场销量的 50%

IT之家3月8日消息 据财联社报道，大众正在提高旗下电动汽车的销售比重，预计到 2030 年，在其欧洲市场的销量中，纯电动汽车占比将提高至 70%，在其中国和美国市场的销量中，电动汽车占比将提高至 50%。

2020 年下半年，大众推出了其模块化电动平台（MEB）的首款车型，大众 ID3 紧凑型掀背电动汽车。ATO Dynamics 的数据显示，截至 2020 年底，大众已经在欧洲出售了超过 5.4 万辆 ID3，这个新车型在欧洲纯电动汽车市场上的销量，仅次于雷诺的 Zoe（销量超过 9.9 万辆），以及特斯拉的 Model 3（销量超过 8.5 万辆）。

此外，大众还发布了 ID4 跨界车型，作为一款在全球范围内发售的车型，ID4 很有可能在正式开售不久之后，销量就超越 ID3，且 ID4 的售价预计将低于特斯拉的 Model Y 跨界车，后者是 ID4 的主要竞品之一。

IT之家了解到，在 2020 年整体汽车销量同比下降 14% 的情况下，电动汽车销量逆势上涨至 27%，电动汽车在欧洲的销量增幅高达 105%。在中国市场上，电动汽车的销量也提升了 13%。

分析机构 LMC 认为电动汽车的普及速度超出预期的原因有以下几点：首先，特斯拉的成功和市值飙升让更多人关注电动汽车；其次，欧盟和美国政府都颁布了新的相关政策，旨在推动电动汽车的发展；第三，电池以及充电基础设施技术迎来提升。

LMC 总经理皮特 · 凯利表示，过去 5 年里，特斯拉一直主导着电动汽车市场份额，但是这种情况不会保持太久的时间。2025 年，特斯拉的全球电动汽车市场份额将从 2020 年的 20% 以上下降到 10% 左右，与此同时，大众集团的市场份额则将从 10% 以下提升到 15% 以上。此外，福特、丰田、通用和梅赛德斯等品牌的电动汽车市场份额也将会有所提升。

大众品牌负责人 Ralf Brandstaetter 称，未来几年，将以前所未有的方式改变大众。据悉，大众汽车计划在 2025 年前将约 160 亿欧元（1240 亿人民币）用于投资 “电动出行、混合动力和数字化”等未来趋势。并计划在 2030 年前普及自动驾驶功能。