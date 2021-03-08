网吧老板的纾困之路：挖矿、租赁还是陪玩代练

2020 年，让本已凸显 “夕阳”境况的网吧行业经历了更艰难的一年。随着疫情的逐步控制，部分网吧陆续恢复营业，但也有一些经营者黯然离场。

从企查查的相关数据中可以看到，截至 2020 年 4 月，国内网吧企业注册量超过了 26.9 万家，但在业、续存的企业仅剩 13.5 万家，有 13.4 万家企业状态信息显示已注销或吊销。仅在第一季度，新增注销、吊销的网吧相关企业就有将近 1200 家。

有网吧经营者表示，即便新冠疫情没有发生，网吧行业在移动互联网、家庭 WIFI 以及手游的冲击下，生存也变得愈发艰难。

因此，一部分经营者在老本行和离场之外，选择了更为艰险的转型之路。

网吧挖矿划算吗？

近日，有媒体报道称，受疫情影响韩国很多网吧无法正常营业，有部分经营者利用配备有高性能显卡的电脑开始挖矿，以弥补经营的开支。其中一家拥有 200 台高性能电脑的网吧连续挖矿 15 个小时，获得了约为 5800 元人民币的收入，甚至比网吧正常营业时的收益更高。

今年 2 月中旬，越南也有一位网吧的经营者宣布转型进入挖矿行列，并在网上晒出其利用 RTX 3080 显卡进行挖矿的图片。事实上，早在去年国内便有不少网吧经营者趁着比特币价格大涨转型挖矿了。

“（去年）12 月初，比特币行情价开始上涨，我就决定用网吧现有的电脑挖矿了。”在华强北附近经营一家中型网吧的阿悦告诉懂懂笔记。由于网吧生意一直不好，因此他把店内 150 台电脑中的 130 台全部改造（仅留 20 台供老顾客使用）。

在安装上挖矿的软件后，这些设备每天 24 小时不间断地进行运算，一直跑了一个多月。“但实际收益并不理想，平均一天能有 2000 元左右吧，整月流水才 6 万元。”

阿悦表示，尽管挖矿的收益勉强可以覆盖网吧经营开支，但比特币价不稳定，收益的高低全看结算当天的行情。如果比特币连续价格大跌，网吧可能还会亏钱。而且，利用网吧电脑改造进行挖矿，对于硬件的损伤比较严重，损耗也比较大。

“和同行交流时，大家都觉得挖矿对显卡等硬件的伤害很大，而且噪音和用电量（成本）吓人。”正因为此，他在当了一个多月的矿工之后，在今年 1 月底比特币跌破 32000 美元关口的时候决定放弃挖矿的计划，重新恢复了正常网吧的业务。

在 5636 网吧经营资讯论坛上，也可以看到不少经营者咨询将自家网吧改造成为矿场的可行性。有不少在疫情期间利用网吧设备挖矿的经营者表示，不建议一线城市的网吧转型挖矿。

原因之一，是一线城市网吧场地租金、电费等经营费用普遍颇高，如果转型矿场收益不划算；另一方面，就是专业矿场用的都是专业矿机，即便是网吧里性能最高的电脑，理论算力上也拼不过专业矿机。

“我家网吧的显卡都是 1070 的，一百台电脑全天连轴转都出不了三百块。”一位山东东营的网吧经营者如是说。

正因为利用网吧电脑挖矿的收益不稳定，而且对硬件会造成不可逆转的损害，影响网吧后续恢复经营的能力。近半年多来，许多经营者在尝试了一段时间的挖矿之后，又纷纷放弃转型、另寻他路。

出租电脑解燃眉之急

“高配置电脑出租，有需要可以联系我。”

打开张晓宇（化名）的微信朋友圈，可以看到他每天都会发布的电脑出租广告。张晓宇告诉懂懂笔记，他在东莞长安经营网吧已经五年，去年可以说是经营网吧以来最惨的一年。

目前，网吧每日的开机率仍未恢复到 2019 年的水平，每天都只有不到十位顾客光顾。为了平衡经营收入，他不得不开始在朋友圈、社区论坛发布电脑出租广告。

去年暑期开始做租赁业务时，他原本对这块业务没抱太大的希望，毕竟现在大家家里都有电脑和笔记本了，“但没想到的是，2020 年中电脑出租业务还真的小小地爆发了一轮。”

张晓宇表示，由于很多网吧停业，网游玩家无法到网吧玩游戏，而家中电脑配置又不足以满足大型网游的需求，因此刚一打广告就有一些玩家向他咨询电脑租赁的价格及相关事宜。

至今他仍清晰记得，在电脑出租广告发布的一周内，网吧便顺利出租了九台高配置电脑，统一都是由他开车送到玩家的出租屋内并进行安装。“每台电脑的押金三千元，外加每天租金 15 元，我推的包月价格更便宜，只要 300。”

此时，正值短视频创作兴起，广深地区有部分 MCN 机构也在寻购高配电脑用于短视频、特效的制作，于是张晓宇便主动与有需求的机构联系，并且为对方算了一笔账，劝说 MCN 机构租用网吧闲置的高性能电脑。

“因为 MCN 机构一次租电脑都是十台以上，我推出的价格是每台每月租金 250 元。”那一段时间，他通过服务 MCN 机构的方式，每月电脑的出租流水都能在一万元左右，算是勉强维持了基本开支。

但是，网吧里仍有 100 余台电脑 “闲”着，相当于有三分之二的机器仍无所事事。正当他发愁时，一位自称是网络营销公司的人士上门谈合作，希望整租电脑设备和场地，并约定一百台电脑每月的租金是三万元，对方每天还会派专门的技术人员上门维护。

尽管租金包含了场地、电费，算不上很大的收益，但是鉴于自家网吧短期内都没有什么生意，他想着只要能满足日常租金等支出即可，于是便答应了对方。

“一开始我以为他们是挖矿的，结果发现，他们给我的电脑都装了虚拟机。”张晓宇告诉懂懂笔记，这家营销机构每天都会派人员在他的网吧值守着电脑，屏幕显示的也都是一些短视频应用，可以自动浏览着画面内容。

他猜测这家所谓的营销公司，很有可能是 “刷量”机构。为了避免产生额外风险，他还是没有过问对方人员从事的是什么业务，生怕好不容易到手的收益再次断了。

“即便人家做的不是什么能见光的生意，我也是不知者无罪嘛。”张晓宇自我安慰道。当问及出租网吧电脑的业务，目前是否能可以帮助他度过凛冽 “寒冬”时，他笑着说道，“收益起码比转型去做矿场稳定些，就算稍微亏一点儿钱我也认了。”

在贴吧、知乎等平台上，懂懂笔记发现有不少网吧经营者在出租电脑，以解决目前面临的经营问题。而相比这些依托网吧设备做挖矿或出租业务的经营者，部分经营者已经利用原有顾客资源彻底转行，做起了 “关门生意”。

网吧转型 “代练工作室”

疫情对于网吧行业的确产生了不小的冲击。但在用户方面，则有了更多时间宅在家里去看直播、刷短视频、打游戏，进而推动了线上娱乐市场的发展。

根据《2020 年中国游戏产业报告》数据显示，2020 年，中国游戏市场实际销售收入 2786.87 亿元，相比 2019 年增加了 478.1 亿元，同比增长了 20.71%；国内游戏用户数量也保持了稳定增长，规模达到 6.65 亿人，同比增长 3.7%。

因此，有一部分网吧经营者也将目光瞄向了规模增长势头喜人的游戏行业，转型做起了游戏工作室，为普通玩家、学生党、新手小白提供游戏账号代练、出售业务。

“为什么以后不做网吧了？你想啊，即便疫情完全控制了，开网吧还会有多大前途？”经常混迹各大网吧经营、电竞论坛的 “贝塔”，在齐齐哈尔龙沙区经营这一家规模不小的网吧。在他看来，网吧之所以经历 “寒冬”，疫情仅仅只是诱因而非主因。

“随着手机性能的提升，手游的快速发展，能来玩网吧打游戏的也都是端游玩家，但是很快也会悬了。”去年停业了半年多时间，“贝塔”在暑期结束后决定转型做起游戏工作室。

他先在网吧的顾客群里说了一下，招募热衷打游戏并且想通过游戏挣钱的玩家，加入他即将开始经营的游戏工作室，“我负责谈有需求的订单，店里合作的十位玩家负责账号代练或陪练。”

关门闭店后的贝塔，每天都忙于在线上接单。他告诉懂懂笔记，目前工作室代练一局主流端游的收费大约在 20 至 50 元之间，如果客户要求要在游戏中取得一定的级别、奖励，一局收费往往可高达上百元。

这些收益，工作室与合作的职业玩家是三七分账（玩家 30%）。合作的玩家只要肯花时间，每天可得到三、四百元的收入，“我现在还在线上物色一部分兼职玩家合作，开拓手游的代练、新手陪练业务。”

“贝塔”介绍道，由于手游发展势头迅猛，现在甚至已有取代端游之势。部分主流的端游也都推出了手游版本，因此，贝塔开始尝试往手游代练、陪练的方向发力。

至于网吧原先的大量电脑，除了有十几台供合作的代练、陪练玩家使用，剩余的也都没有 “闲着”——被装上了安卓虚拟机，通过全自动的脚本，在线 “养”游戏号。

“一台机器稳定点儿开六个号吧，不挂机做一些特定的任务，也能赚取相应的经验。”利用虚拟机和自动脚本，每台电脑每周可以 “养”出二、三十个新手游戏账号，以此出售给专业号商，每个账号大约能得到 10 元。

这样一来，算上代练、陪练业务每天一、两千元的分账，工作室月营收能将近 7 万元。这半年来，他的收获远比之前苦苦经营网吧时要强了很多。

结束语

显然，疫情的发生，仅仅只是加快了网吧这一 “夕阳行业”的淘汰与消沉。尽管有不少经营者在疫情的影响下急流勇退，但也有网吧经营者趁机转型，思考这个行业的转机，寻找可以维系经营甚至发展壮大的新方向、新出路。

穷则思变，在任何行业这道理都是如此。