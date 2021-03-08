继去年 11 月字节跳动在搜索领域向Baidu发起冲锋后，前者又于近期宣布将加速布局视频搜索。

来自抖音官方数据显示，抖音视频搜索月活用户已超 5.5 亿，日均视频搜索量突破 4 亿。这是抖音第一次公布其搜索业务数据，甚至比微信在 2021 年微信公开课上所公布的 “搜一搜月活 5 亿”还要高出一些。“接下来一年，抖音将大力投入视频搜索。”字节跳动 CEO 张楠如是表示。

一个无法忽视的事实是，拥有 5.5 亿月活用户的抖音或已为国内最大的视频搜索引擎，而据一位搜索领域的业内人士透露，视频搜索是抖音的又一业务重点。“一方面，搜索是用户主动获取信息的行为，做好搜索能促活平台内流量，与推荐互补；另一方面搜索也有助于抖音的内容生态建设。”该人士称。

视频搜索并不是一个新概念。

据 CNNIC 数据显示，截至 2020 年 12 月，我国网络视频用户规模达 9.27 亿，较 2020 年 3 月增长 7633 万，占网民整体的 93.7%，其中短视频用户规模为 8.73 亿，较 2020 年 3 月增长 1 亿，占网民整体的 88.3%，而视频化表达将成为接下来内容领域的重要方向，这一点早在业内达成共识。

事实上，搜索巨头Baidu早在 2018 年就喊出了 “全面拥抱视频时代”的口号；夸克也陆续上线相关专区升级知识视频的搜索体验；而微信近两年也不断升级微信搜索，涵盖了朋友圈、百科、视频号等内容。

随着短视频的爆发，短视频平台渐渐成了为用户获取互联网信息的主要渠道，而视频搜索种兼具画面感和直观的搜索方式，会成为未来搜索引擎新趋势吗？

视频搜索，内容为王？

字节跳动并不是第一次试图在搜索领域分一杯羹了。

2019 年 8 月，字节跳动首次宣布进入搜索引擎领域，正式从信息流向搜索广告的腹地进军；2020 年 2 月底，又推出了 “头条搜索”独立 APP，并在各大安卓应用商店上线；2020 年 9 月，字节跳动各业务线账号的搜索权限开通，这意味着巨量引擎上所有竞价账号均可投放搜索广告。

与Baidu具有大数据、智能算法等技术优势不同，字节跳动信奉 “内容为王”。

“内容为王”源于张一鸣在一场内部会上的讲话，他认为如果没有搜索场景的拓展和优质内容，今日头条的增长空间可能只剩 4000 万日活跃用户，所以内容将会是重中之重。

2019 年 11 月，今日头条 CEO 朱文佳在谈及头条搜索时，也曾提到做好搜索的关键在于内容，“内容是搜索的根本，包括两个维度，一是丰富，内容生态足够大；二是优质，内容质量足够高。”

拥有海量内容资源让字节跳动入局搜索有着先天的优势。目前，抖音的内容库存已高达百亿级别，而丰富的内容库存、广泛的用户覆盖、高频的用户行为，也催生出了各种可能性，更为重要的是，搜索业务一直是一个重磅级的流量入口，也是广告业务一大落地场景，Google、Baidu都曾通过搜索广告挖到了第一桶金。

如今，字节跳动又将新战场经转移到了视频搜索上，而作为搜索巨头，Baidu在视频搜索领域也有不少积累。

2020 年 10 月，Baidu收购了欢聚集团旗下的 “YY 直播”，试图开拓直播领域。“Baidu内部其实一直有一个观点，Baidu的核心业务是搜索。从某种意义上讲，过去的很多创新，都是因为跟搜索离得很近，所以成功了。这次收购 YY，利于营收只是表面，搜索与直播的结合承载着Baidu由图文时代向短视频跨越的可能性，也是Baidu服务能力的深化和升级。”该人士如是说道。

新战场的危机与壁垒

来自极光发布的《内容生态搜索趋势研究报告》显示，在搜索领域，独立搜索平台（Baidu、搜狗）以 71.5% 的使用率占据第一，但短视频搜索的使用率已经增长到了 68.7%，排名仅次于独立搜索平台。

单从数据上来看，视频搜索确实潜力无限，不过值得一提的是，无论是字节跳动还是Baidu，其实入局视频搜索并不如表面上看起来那般简单。

在移动互联网时代，每一个 APP 都成为了一座数据孤岛，传统通用搜索引擎很难搜到 APP 中的优质内容，并且由于版权限制，优质内容也被各个平台圈地保护起来。在这种数据割裂的背景之下，用户更倾向于在 APP 内进行搜索，而不是使用传统通用搜索引擎。

一个可以列举的例子是，如果想要搜索附近的餐厅与游乐场所，这样的搜索动作大概率会发生在同样具备短视频内容的美团 APP 上，而非Baidu或者抖音。同理，用户还会用淘宝、京东搜商品，用知乎搜问题，用小红书搜美妆等等。

无法链接数据孤岛与搜索需求被无限细分化，搜索及相关业务被其他平台缓慢蚕食，将是字节跳动在新战场上首先面临的危机。

而视频搜索的壁垒在于，视频搜索是通过对海量的非结构化的视频数据进行结构化分析，提取视频内容的特征，在此基础上实现从内容上对视频进行检索。与传统文本搜索相比，视频内容的特征难以提取与处理，特别是对于语音、图像等元素的识别存在很大的困难。

换言之，就是在使用视频搜索时，搜索结果并不精确，这部分源于视频搜索本身的精确性比图文更加模糊且难以标记。

用一个简单的场景举个例子，比如用户在搜索 “减肥”这个关键词时，对于搜索引擎而言无法判断用户想要的是减肥药、减肥食谱，还是如何减肥。

“视频搜索的难点在于从视频中的画面、语音和应用场景中提取有效信息，并根据用户的搜索意图进行识别、标记、理解，甚至预判。这不仅要求平台拥有丰富的视频资源池，还要不断通过机器学习来提升结果匹配的速度与精准度。”上述业内人士如是表示。

因此，从这个维度来看，视频搜索依然存在着很大的壁垒，据抖音内部人士称，想要解决此类技术上的难题，当前的解决方案还是依靠大规模的端到端的机器学习系统来解决。

不过在海外，YouTube 在视频搜索领域倒是有过成功先例。

2006 年，谷歌看到了视频搜索的潜力，于是斥资 16.5 亿美元收购了 YouTube。经过 15 年的发展，YouTube 的视频搜索业务，正从简单的标题、关键词检索技术，发展至浏览量、订阅、评论、分享等多因素综合考量的搜索模式。

YouTube 使用了大规模分布式训练和神经网络结构，借此来优化视频排序和推荐算法，以更精准匹配搜索内容，而在去年，YouTube 刚刚获得千亿美元的估值。

有了 YouTube 这个成功先例，字节跳动自然不会放过这片新兴的蓝海市场，不难预见，谁先解决技术难题，谁就能占领更多流量入口，从而取得先手优势。

战火烧到了视频搜索领域

抖音视频搜索月活用户超 5.5 亿的另一面，是用户对答案直观、有效信息的搜索追求、体验需求与日俱增，这是一场不输于短视频崛起的变革。

积极布局视频搜索业务的不止抖音和Baidu，事实上，这已经成为了夸克、微信以及快手在内的许多互联网巨头的战略方向。

2020 年 7 月，阿里的夸克推出了短视频平台 “Z 视频”，构建从图文到视频的多模态技术，用知识视频化，让用户低门槛富有专业度和权威性的知识内核，来搭建了一个内容知识库。

2020 年 9 月，微信在对话框全量上线了搜一搜功能，后又以视频号为切入口，搭建大内容生态，并推出独立的视频搜索框。在 2021 年微信公开课上，张小龙表示用户已逐步养成通过微信搜索的习惯，并且重点强调了视频搜索的巨大潜力。“微信就像一个视频图书馆一样，它随着时间推移可以沉淀越来越多的视频内容，这些视频内容是一种巨大的知识库，我们希望有一天这个知识库通过搜索推荐的方式可以被挖掘。”

快手也在 2020 年底组建了视频搜索技术团队，意图在视频搜索技术上加速追赶。值得一提的是，虽然此前快手并未对外透露视频搜索用户的月活用户或日活用户，但快手在 2020 年前 11 个月的日活用户和月活用户分别为 2.638 亿和 4.814 亿。在这样的流量基础下，快手的视频搜索表现或许与抖音的差距并不大。

随着 5G 时代的到来，搜索领域势必发生重大变化，视频搜索或成为下一个千亿美元的市场，而互联网巨头对视频搜索的积极布局，也让视频搜索变成了一触即发的新战场。

“视频搜索是现阶段搜索引擎将共同面临经历的新赛道，随着技术的成熟，视频有望进一步代替图文成为主流表现形式，而视频搜索可以作为对平台内流量的二次分发模式，促进平台的内生流量比重，提高内容的使用效率。”上述人士说道。

然而遗憾的是，虽然视频搜索具有巨大的促活与变现空间，但目前尚未有一款 App 能够完全满足用户对视频搜索的需求，如果视频内容没有设置相对应的文字标签，那么用户还是很难搜索到满意的视频信息。

不过，毋庸置疑的是，在视频搜索领域，互联网巨头的探索仍将继续。