影响国内半导体圈的 10 位女高管：苏姿丰、何庭波、董明珠、林兰英、谢希德等

在科技领域，女性的影响力不容小觑。半导体行业的重要性不言而喻，它是各种高新技术升级的基础，渗透于各种顶尖技术领域。然而，在大多数人眼中，这种高精尖的产业似乎是男性的主场。

事实上，在看似由男性主导的半导体领域，杰出的女性代表们从未缺席，而且力量不可小觑。

今天是三八妇女节，小编带大家一起来盘点在半导体行业有哪些杰出的女性。

苏姿丰

提到半导体行业的重量级女性人物，大部分人必然会想到 AMD 首席执行官苏姿丰。

上个月，她刚刚获得了半导体界的诺贝尔奖——罗伯特 ·N· 诺伊斯奖，成为了历史上第一位女性华裔获奖者。

苏姿丰是 AMD 第四任首席执行官，也是科技界为数不多的女性首席执行官之一。在最初选择加入 AMD 时，她曾表示，“我知道自己想在半导体行业长足的发展，我也明白这一切的基础是一家真正有技术的公司，AMD 是拥有少数知识产权和强劲技术实力的公司之一。我当时希望能带领 AMD 实现技术上的突破，和更多创新的产品。”

苏姿丰拥有麻省理工学院电子工程专业学士、硕士和博士的学位。在 2012 年加入 AMD 之前，她曾在 IBM、飞思卡尔和德州仪器担任技术性职位。

入职 AMD 的前两年，她先后担任过首席运营官、高级副总裁兼全球业务总经理等职务，后来在 2014 年 10 月被正式任命为 AMD 总裁暨首席执行官。

值得注意的是，当时的 AMD 已经连续亏损 6 年，其主要的服务器芯片已经从 26% 的市场份额跌到了不足 1%，外界多方传闻彼时的 AMD 距离破产仅一步之遥。

在此情景下，苏姿丰进行大刀阔斧的改革。经过短短四年，不但让 AMD 成功扭亏为盈，还让其成为了于英特尔、英伟达比肩的对手。

2017 年，AMD 营收达 53.3 亿美元，同比增长 25%，利润 4300 万美元，结束了长期负盈利的赔本状态

同年，在苏姿丰的带领下，AMD 推出了 Zen 架构，与英特尔抢占高端笔记本处理器市场

2018 年，苏姿丰将芯片的生产任务外包给台积电，后者在生产技术上超越了英特尔。

可以说，苏姿丰是 AMD 当之无愧的功臣。

何庭波

何庭波是华为半导体业务发展的重要人物。

她毕业于北京邮电大学通信和半导体物理专业，并于 1996 年加入华为。

在华为的 20 多年中，曾担任芯片业务总工程师、中研基础部总监、海思研发管理部部长、海思常务副总裁等重要职务，现任为海思总裁、2012 实验室副总裁。

何庭波是华为手机和芯片业务发展的见证者。她曾带领团队完成了无线芯片、3G 无线网络芯片、麒麟芯片、海思芯片的研发工作，经历了芯片从 0.5 微米到 0.35、0.25，再到 28、16、10、7 纳米演变的过程。

何庭波首次接到海思半导体研发任务是在 2004 年，当时任正非对她说：“每年给你 4 亿美元的研发费用，给你 2 万人，一定要站起来，减少对美国芯片的依赖。”虽然感到压力巨大，但她还是选择了迎难而上，从零开始了就从零开始了 “麒麟芯片”研究。

历经十年，2014 年海思手机芯片终于开始进入主流市场。据悉，当年，海思发布四核麒麟 910T，首次搭载于华为 P7，陆续又发布了八核芯片麒麟 920、64 位 8 核芯片麒麟 930 以及搭载在 mate9 上的芯片麒麟 960，不到三年就取得了出货破亿的好成绩。

2017 年，华为手机全球出货量达到 1.53 亿部，其有 7000 万部手机使用了海思处理器，这一年，华为海思芯片收入达到 47 亿美元（约合 323 亿人民币），同比增长 21%，挤进了全球第七位。

董明珠

除了格力集团董事长外，董明珠还是珠海零边界集成电路有限公司创始人。

2018 年 8 月 14 日，格力电器以 10 亿人民币设立珠海零边界集成电路有限公司（以下简称珠海零边界），董明珠为公司董事长与法人，公司经营范围包括：半导体、集成电路、芯片、电子元器件、电子产品的设计与销售；通讯技术、物联网技术、嵌入式软件、计算机软件、移动设备软件开发与销售；技术服务以及技术咨询；上述产品的批发与进出口业务等。

珠海零边界的主营业务主要是为开发与设计空调专用芯片。

据媒体报道，此前的中兴危机让董明珠意识到，家电企业同样依赖于芯片支持，包括变频空调、变频冰箱等，即便格力 “掌握核心科技”，但最关键的芯片 IGBT 需要进口。

对于造芯一事，2017 年在格力电器股东大会上曾表示，格力一年需要的芯片要 40 多亿元，接近 50 亿，其中大部分都是来自进口的，现在格力在造芯上已经小有成效，争取明年的格力空调上能够用上自己的芯片。

2018 年 12 月，格力电器发布公告透露，公司将投资 30 亿元间接入股安世半导体，这也是这家空调巨头迄今为止最大一笔对外投资。

徐秀兰

徐秀兰是中美矽晶公司董事总经理、半导体硅片厂商环球晶圆（GlobalWafers）董事长。

去年年底，环球晶圆宣布以 45 亿美元收购了德国半导体硅片厂商世创电子（Siltronic AG），目前并购正在进一步协商中，如果达成环球晶原的市场占有率将从全球第三跃升至全球第一。

据悉，全球半导体硅片厂排名前五的分别有：日本信越半导体、日本胜高、环球晶圆、德国世创、韩国乐金，合计市场份额达到了 93%。

此次收购世创是环球晶圆历史上最大的一次并购，此前，环球晶还在 2021 年收购了全球排名第六的日商 Covalent 旗下半导体硅晶圆子公司；在 2016 年收购了丹麦 Topsil 及美国 SunEdison 半导体；2012 年环球晶收购日商 Covalent Silicon Corporation；在 2008 年对美商 Globitech 进行了并购。

以上这些重大并购项目，全部有徐秀兰参与并完成。此前，在公开讲话中，徐秀兰表示，环球晶 2020 年的营收态势，已经确定是季季高，不过受到汇率因素干扰大。至于明年的情况，不计算欲并购的世创，一样看起来也可能同样是季季高的状态。今年营收虽然可能较 2019 年小幅下滑，但明年的业绩有机会与 2018 年历史高点相当，甚至超越，再创高峰。

官网显示，环球晶圆主要生产用于电子设备的先进半导体，根据客户的精准规格要求制造 150mm（6 英寸）、200mm（8 英寸）和 300mm（12 英寸）晶圆，其表面特征、组成、纯度、晶体性能和电性各不相同，目前仍然制造和销售大量的 150mm 晶圆。

丁术季

丁术季现任美国杜邦公司电子与成像集团中国战略发展总经理。

丁术季形容 “半导体人都是天才与疯子”——不服输、爱死磕，永远保持着对新事物的好奇与追求，时刻准备自我更新，保持敏锐的对产业和市场的洞察力，而这种精神也是她的真实写照。

在半导体电子材料领域工作 25 年，丁术季不断突破 “天花板”，领导陶氏化学光刻胶全球事业部 (光刻胶是集成电路，显示器，光伏制造等领域的关键性原材料)取得了惊人的成绩，业务成长幅度远高于产业的增长速率，年利润翻了五倍。

2018 年 9 月，术季所在的陶氏化学公司与杜邦公司——两家全球最大的化学 “百年老店”成功完成对等合并，称为 “陶氏杜邦”，该集团拥有三大事业部：材料科学、农业、特种产品。按照当时两家公司的市值，陶氏杜邦合并后的市值超 1500 亿美元，一举超过当时化工行业市值最大的德国巴斯夫公司，成为化工企业新的全球老大。

20 年前刚刚入行时，半导体工艺节点还在 180nm 以上，丁术季一路走来见证了半导体工艺的一点点推进，直到现在 7nm、5nm，她相信将来还会有 3nm。

丁术季说，半导体高端技术的创新挑战巨大，对工艺品管及其他各方面的要求都极端苛刻，这种追求完美和极致的过程十分辛苦，但半导体人就是这样不知疲倦地努力地推进着一代又一代新技术节点的发展，一干就是一辈子。

骆薇薇

骆薇薇是英诺赛科（珠海）科技有限公司创始人。

2018 年在第三届 “中国创翼”创业创新大赛上，骆薇薇团队以 “高性能 8 英寸硅基氮化镓外延、功率器件研发与产业化项目”获得主体赛创业组一等奖。

据了解，这是当时全球首条 8 英寸硅基氮化镓外延与芯片量产生产线，打破了国外知名半导体公司在氮化镓功率芯片设计和生产制造领域对中国市场、甚至全球市场的垄断。

英诺赛科成立于 2015 年 12 月，主营业务为：研发、生产及销售自产的半导体材料、器件及设备。目前公司有 26 项科技成果获得国际专利，并有其他 40 多项成果正在申请国际专利。

这是骆薇薇创办的第三家公司，此前，她还创办了两家以新材料为核心业务的高科技公司。

据了解，骆薇薇毕业于新西兰梅西大学应用数学专业，博士学位。毕业后，她曾在美国宇航局（NASA）工作了 15 年，之后选择回国创业。

徐昀

她是 Cadence DesignSystems 中国区女掌门人。

Cadence 是一家专门从事电子设计自动化（EDA）的软件公司，也是全球最大的电子设计自动化 (Electronic DesignAutomation)、半导体技术解决方案和设计服务供应商。

徐昀自 2015 年 8 月开始担任 Cadence 公司中国区总经理。在 Cadence 任职期间，徐昀在销售和市场团队中曾任多个领导职务，担任亚太区群总监期间，她带领亚太技术销售团队、业务管理团队以及市场团队，全面加强 Cadence 在亚太地区的市场地位和业务管理，拓展 Cadence 在华业务。

徐昀在半导体和 EDA 行业拥有近 20 年的丰富经验，此前在有关 “如何助力中国 AI 芯片事业发展？”的提问中，她曾表示，“我很看好国内在 AI 领域的发展，中国是全球第二大 AI 经济体，包括投资、公司数目、专利数目等。

此外，她还表示非常看好国内的自主可控方向，包括人工智能、图像识别、安防方等方面，这些应用都是通过在系统上的优势来发展芯片领域，这些领域不光有系统厂商，还有更多的初创公司积极参与。

王来春

王来春是深圳立讯精密工业股份有限公司董事长、总经理。

官网显示，立讯精密是一家技术导向公司，专注于连接器、连接线、马达、无线充电、FPC、天线、声学和电子模块等产品的研发、生产和销售、高频产品开发。相关产品已广泛应用于消费电子、通讯、企业级、汽车及医疗等全球多个重要领域。

2004 年，王来春在深圳创办立讯精密。2020 年，现年 53 岁的她以 83 亿美元财富位列 2020 年胡润全球富豪榜第 235 名，超过了她的老东家、鸿海创办人郭台铭（72 亿美元）。

据了解，王来春最早是富士康在中国大陆招聘的首批 149 名员工之一。她曾在台湾鸿海精密下属富士康线装事业部工作近 10 年，这十年间，她多次晋升达到了当时大陆员工在富士康的最高级别。

1999 年，王来春从富士康离职，与哥哥王来胜共同出资购买了香港立讯公司。公司主营业务与富士康基本一致：研发、生产、销售各种电子连接线、连接器。在战略布局上，王来春紧密围绕富士康发展，对其进行贴身配套与服务。2009 年，立讯精密获得富士康旗下的富港电子 4000 万投资。2010 年在这笔资金支持下，立讯精密得以上市。

公司上市后，王来春身家暴涨达到了 23 亿元。当时《潮商》杂志曾评价称，“深圳的上市公司已有一两百家，打造出的深圳富豪不可胜数，但是正宗打工妹出身而创业成功却极为罕见，王来春终于填补了这一空白。”

除了业界的优秀女企业家们，女性在半导体前沿研究领域同样发挥了重要力量。

林兰英

林兰英就是其中之一，她是我国半导体科学事业的开拓者之一，被称为中国半导体材料之母，中国太空材料之母。

她曾先后负责研制我国第一根硅单晶、第一根无错位硅单晶、第一台高压单晶炉、第一篇单异质结构 SOI 外延材料、第一根 GAP 半晶、第一片双异质结构 SOI 外延材料。因此四次获得中科院科技进步一等奖，两次获得科技进步二、三等奖，1996 年获何梁何利科技进步奖，1998 年获霍英东成就奖。

林兰英正式开始半导体材料的研究是在 1949 年。当时林兰英在国外留学，期间她凭借出色的成绩，获得了导师推荐前往芝加哥攻读数学博士的机会。但当时恰逢美国贝尔实验室的物理学家运用固体物理理论解释了半导体现象，并与冶金技术结合制成了世界上第一块半导体单晶，激发了她对半导体的兴趣。更重要的是，她认为，当时贫穷落后的祖国，最为需要、最为适用的还是物理，无论是天上飞的，地下跑的、水中游的，乃至修一座高楼，建一座城市都与物理相关。因此毅然决然地放弃了芝加哥的学习机会，前往宾大研究院开始了对半导体材料的研究。

谢希德

谢希德是中国半导体物理学科和表面物理学科创始者和奠基者，同时她也是享誉国内外的著名教育家、社会活动家、第三世界科学院院士。

谢希德主攻表面物理和半导体物理的研究理论，曾取得多项重要成果，并是这些方面科学研究的主要倡导者和组织者之一。

1949 年，谢希德成为中国大陆第一位大学女校长，她把握改革开放新时期的机遇，为复旦大学的发展做出了极大的贡献，和前任校长苏步青开创了复旦辉煌的 “苏谢时代”，为中国高等教育事业的发展、物理学科研就够的建立和发展，科教领域的国际交流和合作以及物理学会的工作做出了突出的贡献。

50 年代末，她白手起家创办了上海技术物理研究所，并任副所长。在她精心指导和组织下，坚持应用技术和基础研究并重，为上海半导体工业发展和基础研究创建了必要的条件。

60 年代初，她看到国际上硅平面工艺兴起，联合北京大学、复旦大学、南京大学各高校开展了固体能谱研究。1986 年，她出版专著《群论及其在物理学中的应用》，现已成为国内许多大学研究生的教材。

写在最后

当然除此之外，还有很多在半导体行业贡献重要力量的杰出女性们。

放眼整个科技领域，在国际上，我国女性在从业者一骑绝尘接近 70%，位列世界第一。但从国内来看，相比于男性，女性从业者依然占小部分比例。天花板、女别歧视、岗位限制等依然是女性职场普遍存在的难题。

总之，女性在科技领域的道路还又远又长，需要更多的榜样的力量。相信以上这些榜样将成为女性在科技领域探索的灯塔，指引她们勇敢前进！