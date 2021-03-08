爆料 142 条，准确度 78.2%：郭明錤是如何成为 “苹果爆料王”的

作为当今科技行业巨头，苹果的任何风吹草动都会引起舆论的强烈关注，而这些消息的产生，往往离不开那些 “资深爆料人士”。若说哪位分析师因为爆料苹果，知名到了出圈的程度，郭明錤说第二，恐怕没人敢说第一。

在统计苹果泄露消息的 AppleTrack 上，我们看到了郭明錤的战绩：爆料 142 条，准确度 78.2%。虽然比不过榜上前几名，但就爆料篇幅和权威性来看，有着 “证券分析师”名号加持的郭明錤，显然不是其他几位媒体人士能相比的。

一个资深证券分析师，为何要跟媒体抢热度？郭明錤爆红的背后，有着深刻的时代背景。

“爆料之王”的诞生

郭明錤的出名，离不开台湾省半导体产业的发展。上世纪七十年代，中国台湾建立了世界上第一个由政府主导的产业科技园区——新竹科技产业园，联电、台积电、宏碁等多家知名科技企业也建立于此时。经过了二十余年的发展，台湾省半导体产业的强势地位也被奠定。

1995 年开始，以中国大陆、中国台湾、日本、韩国为首的亚洲半导体制造业生产总额超过欧洲，东亚半导体进入高速增长时代，同时，东亚内部也在积极拔得半导体制造业的头筹。台湾省半导体产业在高速发展的同时，也面临着来自同行们的竞争，台湾产业巨头们迫切需要一个可以和市场直接对话的渠道。

于是，在宏碁创始人施振荣、旺宏电子董事长胡定华和台积电董事长张忠谋的撮合下，1997 年，自诩 “全球第一份中文科技产业日报”的台湾《电子时报》应运而生。

▲ 图片来源：台湾《电子时报》官网

相较其他科技杂志，《电子时报》的最大优势，就是它由台湾半导体产业巨头们直接设立，有着深厚的产业人脉资源。有着这层关系，时报记者可以深入到半导体行业的方方面面，在媒体平台上为企业发声。

《电子时报》的资源优势，对于台中国立政治大学管理系硕士郭明錤来说，有着相当的诱惑力。虽然我们不知道在 2002 年毕业的郭明錤，是何时加入到《电子时报》的，但到了 2010 年，郭明錤就已经在《电子时报》举办的科技论坛上演讲了。

2010 年，苹果发布了 iPhone 4，成功引爆市场。也正是这一年，一个名叫 Ming-Chi Kuo 的记者开始频繁在网上爆料苹果线报。谁都没想到，这个被中文媒体错翻成 “郭明池”的年轻人，将会成为未来的 “苹果爆料之王”。

在多家公司辗转后，2012 年，郭明錤正式加入台湾凯基证券，成为了一名专职半导体产业分析师，但他分析最多的还是苹果。2014 年，郭明錤提前半年公布了 iPhone 6 系列和 Apple Watch 的详细配置，自此一战成名。根据媒体们在 2015 年的统计，郭明錤的爆料不仅是最早的，准确率还高得可怕。

对于像苹果这样保密程度甚高的公司来说，能出现郭明錤这样的 “泄密者”，乍看之下很不可思议，但从供应链的角度出发就能说通。随着苹果规模的不断扩大，它在供应链上也越来越难做到全面的消息封锁。在郭明錤横空出世后，苹果的爆料者开始迅速增加。

在 “泄密潮流”下，苹果不得不一改往常的高傲态度，放下姿态和资深媒体人（如 John Gruber 和 Mark Gurman）保持良好关系，做到流出消息的可控性，保证市面上流通的产品消息，都在苹果的掌控范围内。其实安卓也有类似的机制，前知名媒体人 Evan Blass 就和谷歌关系很好，常常替谷歌曝光产品信息预热市场。

“爆料之王”的变迁

但和上述媒体人不同，虽被誉为 “地表最强苹果分析师”，郭明錤却一直不出现在公开场合。郭明錤的低调有可能和其证券分析师的身份有关，如果太过出名，郭明錤很容易就会被人找上，要求提供独家付费消息，一旦答应，他就难逃 “操控内部交易”的指控。

这并非危言耸听，事实上，台湾不少证券分析师就因为非法公布内部消息而遭殃。2012 年，高盛证券亚洲研究部负责人，金牌分析师金文衡就因涉嫌内部交易遭到调查，最终淡出外资圈；2013 年，花旗环球证券亚太区硬件制造首席分析师张凯伟也因泄露消息被罚款 3000 万美元，最终离职。

而苹果也不会给主动泄密的人好脸色看：根据苹果于 2018 年公布的内部备忘录，在 2017 年一共有 12 名员工因为 “泄密”为被迫离职，苹果还强调，这些员工在别处求职也将遭到困难。其中最有名的，莫过于 iPhone X“泄密门”：一个苹果工程师的女儿在 Youtube 上公布了没有正式开售的 iPhone X，其父亲立刻遭到了解职。对于郭明錤来说，低调既能让自己免受内部交易的诱惑，又能有效地保护信息来源。

但一贯低调的郭明錤，也有无法低调的时候。2018 年 5 月，在凯基证券工作六年的郭明錤离职，彼时舆论普遍认为，郭明錤将不再涉足苹果爆料。但在一个月后，郭明錤就在大陆券商武汉天风国际发布了最新研究报告，郭明錤的分析报告，首发平台从台湾来到了大陆。

其实，“由台转陆”的台湾资深分析师不止郭明錤一个。在郭明錤跳槽的同时，花旗资深半导体分析师陆行之入驻四川国金证券，元大投顾科技产业分析师蒲得宇入职广发证券，担任亚洲硬件研究部门主管。郭明錤的跳槽，其实意味着东亚半导体产业格局的全新变迁。

在 2020 年苹果公布的 200 大供应商中，中国大陆 + 香港供应商已经达到 40 家，首次超越日本，和美国并列全球第二，距第一名中国台湾仅有一步之遥，而在 2017 年，中国大陆零件供应商的数量还只有 25 家。

“由台转陆”的蒲得宇曾表示，从长期投资角度出发，半导体中心将从台湾转向大陆，这也是他跳槽的主要原因。根据 eetimes 的观察，在 2010 年后，中国大陆就在半导体前后工程设备市场上实现了飞速发展，成为下一个半导体中心。

作为 “地表最强苹果分析师”，郭明錤是一个标志性的人物。他出生在台湾半导体产业飞速发展的年代，后来见证了一批新兴科技巨头的崛起，如今又投身于东亚半导体产业重心转移的时代风潮中。二十年过去了，郭明錤对我们的意义，已经不止于苹果本身。