游戏驿站 GameStop 拟放弃实体店向电商转型，股价大涨 11%

北京时间 3 月 8 日晚间消息，据报道，游戏驿站 GameStop 股价在今日早盘交易中大涨 11%。该公司稍早些时候宣布，已聘请宠物用品电商平台 Chewy 联合创始人莱恩 · 科恩（Ryan Cohen）领导其向电子商务转变。

科恩将担任 GameStop 董事会成立的一个特别委员会的主席，该委员会旨在帮助 GameStop 转型。此外，董事会成员阿伦 · 阿塔尔（Alan Attal，Chewy 前首席运营官），以及库尔特 · 沃尔夫（Kurt Wolf）也将加入该委员会。

科恩去年投资了 GameStop，以推动这家视频游戏零售商专注于在线销售，远离实体店。今年早些时候，科恩的投资推动了 GameStop 股价的疯狂上涨。今年到目前为止，GameStop 股价已经飙升了 700% 以上，使该公司的市值达到 106 亿美元。

该委员会已经任命了一名首席技术官（CTO），还聘请了两名高管领导客户服务和电子商务履行，并开始寻找具有技术或电子商务经验的新首席财务官（CFO）。

GameStop 此前宣布，现任 CFO 吉姆 · 贝尔（Jim Bell）将于 3 月 26 日辞职。有报道称，贝尔是被科恩赶下台的。